¼«Ì±¡¦º£°æ³¨Íý»ÒµÄ°÷¡¡ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÀ®²Ì¤Ê¤É¤òÊó¹ð¡ÖÊ¸¶µ²Ê³Ø°Ñ°÷²ñ¤ÎÉ®Æ¬Íý»ö¤òÇÒÌ¿¡Ä»öÌ³¶ÉÄ¹¤È¤·¤Æ¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Îº£°æ³¨Íý»Ò»²±¡µÄ°÷¡Ê40¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤¬¼çÍ×µÄÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè213²óÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÍ½»»¤ä61¤ÎË¡°Æ¤¬²Ä·è¤·¡¢Ëë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¶¦Æ±¿Æ¸¢¤òÇ§¤á¤ë²þÀµÌ±Ë¡¤ÏÀ®Î©¤«¤é2Ç¯°ÊÆâ¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¸¢¤Î¤¢¤êÊý¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¼Â¤Ë77Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÀ¯¼£¤ÎÆ°¤¤Î°ì¤Ä¤È¤¤¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ÎÀ¯¼£ÉÔ¿®¤ò¾·¤¤¤¿À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Î²þÀµ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤´¤È¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢Ê¸¶µ²Ê³Ø°Ñ°÷²ñ¤ÎÉ®Æ¬Íý»ö¤òÇÒÌ¿¤·¡¢Í¿ÌîÅÞ´Ö¤ÎÄ´À°¤ËËÛÁö¤¹¤ëËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£ÌîÅÞ¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼«¤é¤ÎÌò¿¦¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö²ñ´üËö¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¾ã³²»ù¼Ô¤Î¾ðÊó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡ÙÁí²ñ¤ò³«¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜµÄÏ¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÄ°÷Î©Ë¡¤Ë»ê¤Ã¤¿¡ØÆÉ½ñ¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼Ë¡¡Ù¡Ø¾ã³²¼Ô¾ðÊó¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»Üºö¿ä¿ÊË¡¡Ù¤Î»Ü¹Ô¸å¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡¢¡Ø¼êÏÃ¤Ë´Ø¤ï¤ë»Üºö¤Î¿ä¿ÊË¡(²¾¾Î)¡ÙµÄ°÷Î©Ë¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª2025Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¡Öµ¡±¿¤ò¹â¤á¤ë°ÕÌ£¤Ç¤âËÜÇ¯ÅÙÃæ¤Ë¤³¤ÎË¡°Æ¤òÄó½Ð¡¦²Ä·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÊÄ²ñÃæ¤âµÄÏ¢»öÌ³¶ÉÄ¹¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£°æ»á¤Ï¡¢3·î28Æü¤Î»²±¡ËÜ²ñµÄ¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¹ñ²ñ¤ò·çÀÊ¡¢X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤âºï½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5·î7Æü¤Ë¿·¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¡£¸øÌ³¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£