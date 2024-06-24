2É¤¤Î¸¤¤Ë¡Ø¥È¥Þ¥È¡ÙÍ¿¤¨¤¿·ë²Ì¡ÄÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡Ø´°Á´¤ËÁÛÄê³°¤ÊÅ¸³«¡Ù¤¬2400ËüºÆÀ¸¡ÖµÕ¤«¤È»×¤Ã¤¿£÷¡×¡ÖÃ¥¤¦¤Î¤¢¤ê¤¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ÆÁð¡×¤ÈÂçÇú¾Ð
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ödiceke.2600¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿1ËÜ¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤Ï2234Ëü²ó°Ê¾å¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Á¥ï¥ï¶¯¤¹¤®¤ÆÁð¡×¡Ö¤¬¤Ã¤Ä¤Êý¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤Ï¤äÃ¥¤¦¤Î¤¢¤ê¤¤ÇÁá¿©¤¤¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§2É¤¤Î¸¤¤Ë¡Ø¥È¥Þ¥È¡Ù¤òÍ¿¤¨¤¿·ë²Ì¡ÄÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡Ø´°Á´¤ËÁÛÄê³°¤ÊÅ¸³«¡Ù¡Û
¿©¤Ù¤ë¥¹¥Ôー¥É¤¬Â®¤¹¤®¤ë¥Á¥ï¥ï¡ª¡©
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¡¦¥ì¥È¥ê¥Ðー¤Î¡Ö¥ëー¥¯¡×¤¯¤ó¡¢¥Á¥ï¥ï¤Î¡Ö¥Õ¥í¥ë¡×¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦2É¤¤Î¥ï¥ó¥³¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¥ëー¥¯¤¯¤ó¤Ï5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¡¢¥Õ¥í¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ï1ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¡¢2É¤¤ÏÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤«¤é¥È¥Þ¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÎ½Å¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÎÌ¤ò¤ª»®¤ËÀ¹¤ê¡¢¥ëー¥¯¤¯¤ó¤«¤éÀè¤Ë¿©¤Ù»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë¡Ö¤è¤·¡×¤Î¹ç¿Þ¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥í¥ë¤Á¤ã¤ó¤â¿©¤Ù»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ï¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤ÀÈ¾Ê¬¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ëー¥¯¤¯¤ó¤ò¸åÌÜ¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°¿©¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¾®¤µ¤ÊÀàÅðÈÈ¤Î»Ñ¤ËÇú¾Ð¤ÎÀ¼Â³½Ð
¤¹¤ë¤È¤³¤³¤ÇÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Õ¥í¥ë¤Á¤ã¤ó¤¬Àè¤Ë¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥ä¥Ð¤¤¡×¤È°ì¸À¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Õ¥í¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤ä¤äÄã»ÑÀª¤Î¥Õ¥©ー¥à¤Ç¥ëー¥¯¤¯¤ó¤Î»®¤ËÆÍ¿Ê¤·¡¢¥È¥Þ¥È¤ò°ìÀÚ¤ìÒú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¥Õ¥í¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥ëー¥¯¤¯¤ó¤Î¤â¤Î¤ò¡Ø²£¼è¤ê¡Ù¤¹¤ëÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤¬¹²¤Æ¤ÆÁË»ß¤¹¤ë¤â¡¢¥Õ¥í¥ë¤Á¤ã¤ó¤ÏÄ¶ÆÃµÞ¤Ç¸åÊý¤ØÆ¨Ë´¡£¤·¤«¤·ºÇ¸å¤Ë¤Ï¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¡¢¥È¥Þ¥È¤Ï»ý¤Á¼ç¤Î¸µ¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä¡ª
Âç·¿¸¤¤Î¥ëー¥¯¤¯¤ó¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¶¯¤¤¡¢ÂÎ½Å1¥¥í¤Î¥Õ¥í¥ë¤Á¤ã¤ó¡£¸«¤¿ÌÜ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¾å²¼´Ø·¸¤Ï¡¢¥ëー¥¯¤¯¤ó¤Î¡Ö¤æ¤ë¤µ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í♡
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¾®·¿¸¤¤ÎÊý¤¬Êá¿©¼Ô¤Ê¤ó¤Æw¡×¡Ö2É¤¤ÎÀ³Ê¤Îº¹¤Ë¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¿¤é¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ»¡´ã¤â¤¹¤ë¤É¤¤¥Á¥ï¥ï¤µ¤ó
ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢¥»¥í¥ê¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥ëー¥¯¤¯¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²èÌÌ¾å¤Ë¥Õ¥í¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ï±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥ëー¥¯¤¯¤ó¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È³ú¤ó¤Ç¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£¤·¤«¤·Âç¤¤¹¤®¤Æ¤ª¸ý¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢È¾Ê¬¤À¤±¾²¤Ë¥Ý¥È¥ê¤ÈÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È²èÌÌ²¼Êý¡¢¥ëー¥¯¤¯¤ó¤ÎÂ¸µ¤Ë¡¢¥µ¥µ¥Ã¤È¸½¤ì¤Æ¥µ¥µ¥Ã¤ÈÆ¨¤²¤ëÆæ¤Î±Æ¤¬¡ª±Æ¤¬¾Ã¤¨¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢¥»¥í¥ê¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥í¥ë¤Á¤ã¤ó¡£¶¯¤µ¤ÈÂ®¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥í¥ë¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤º´¶¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥ëー¥¯¤¯¤ó¤È¥Õ¥í¥ë¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤¤Æü¾ï¤ÏInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ödiceke.2600¡×¤ÎÂ¾¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¥ëー¥¯¤¯¤ó¤È¥Õ¥í¥ë¤Á¤ã¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ödiceke.2600¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¾®Àô¡¡¤¢¤á
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£