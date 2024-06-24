¡Ö·Ý¿Í¤È¤Î·ëº§¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡×¡ÄTBS¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡ÙÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¤Î¤´¼Â²ÈË¬Ìäµ
¥Ñ¥Ñ¤Ï¸µÂç¿Ã
TBS¶ÉÆâ¤Ç¡Ö¼¡´ü¥¨¡¼¥¹¡×¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¡¢Æþ¼Ò7Ç¯ÌÜ¤ÎÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¡Ê28ºÐ¡Ë¤À¡£Æþ¼ÒÅö½é¤Ï¤µ¤Û¤ÉÌÜÎ©¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢'21Ç¯¤ËÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤ÎMC¤ËÈ´Å§¤µ¤ìÉ¾²Á¤¬°ìÊÑ¡£Æ±¶É¤ÎÊÔÀ®´´Éô¤Ï¡¢ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤ò¤³¤¦Àä»¿¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ø¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢È´Å§¤È¤¤¤¦¤è¤ê»î¤·¤Æ¤ß¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤ËÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ð¤·¤ã¤Ð¤é¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ½Ð±é¼Ô¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥¯¥»¤Î¶¯¤¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷°Ê¾å¤ÎÅ¬Ç¤¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¸µ¸üÏ«Âç¿Ã¤ÎÅÄÂ¼·ûµ×½°µÄ±¡µÄ°÷¡Ê59ºÐ¡Ë¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤ª¾îÍÍ¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¸¬µõ¡×¤È¤¤¤¦À¼¤À¡£
ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤Î¤³¤Î¡Ö°¦¤µ¤ì¤ë¿ÍÊÁ¡×¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ°é¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢Èà½÷¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤òË¬¤Í¤¿¡½¡½¡£
¸©Æâ°ì¤Î¥¼¥Í¥³¥ó
¾¾ºå»Ô¤Ï¾¾ºåµí¤ÎÀ¸»º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¹ë¾¦¤Î³¹¡×¤È¤¤¤¦´é¤ò»ý¤Á¡¢»°°æ¹âÍø¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î°ËÀª¾¦¿Í¤òÇÚ½Ð¤·¤¿Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¡£°ËÀª¾¦¿Í¤Ï·ø¼Â·Ð±Ä¤¬¿´ÆÀ¤ÇÇÉ¼ê¤Ê¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤Î¼Â²È¤Ï¡¢¾¾ºå»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤«¤é3km¤Û¤É¤Î½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ë¡£·è¤·¤Æ²ÚÈþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½îÌ±Åª¤Ê2³¬·ú¤Æ¤Î°ì¸®²È¤À¡£´Æ»ë¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½ü¤±¤Ð¡¢Âç¿Ã¤âÌ³¤á¤¿ÂçÊªÀ¯¼£²È¤Î¼«Âð¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤³¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÌÜ¤òµ¿¤Ã¤¿¤¬¡¢½µËö¤ËÃÏ¸µÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÂ¼µÄ°÷¤¬½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤¬ÅÄÂ¼²È¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÖÅÄÂ¼²È¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¿»Ò¤µ¤ó¤ÎÁ¾ÁÄÉã¤Ç¤¢¤ëÅÄÂ¼秢¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÅìµþÄë¹ñÂç¤òÂ´¶È¸å¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿秢¤µ¤ó¤Ï¡¢'42Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ËÅöÁª¡£¡Ø¥¿¥à¥²¥ó¡Ù¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì½°µÄ±¡µÄÄ¹¤âÌ³¤á¤¿ÅÄÂ¼¸µ¤µ¤ó¤Ï¡¢秢¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¡£¤½¤Î¥¿¥à¥²¥ó¤µ¤ó¤Î±ù¤¬¡¢¿¿»Ò¤µ¤ó¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë·ûµ×¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×
3Âå¤Ë¤ï¤¿¤êÂåµÄ»Î¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÅÄÂ¼²È¤Ï»°½Å¸©Í¿ô¤ÎÂç´ë¶È¤â·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö°ìÂ²¤¬¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ÆüËÜÅÚ·ú¤Ï¸©Æâ°ì¤Î¥¼¥Í¥³¥ó¤Ç¤¹¡£秢¤µ¤ó¤Î¼¡ÃË¤ÇÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤ÎÁÄÉã¤Ç¤¢¤ë·û»Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢»°½Å¸©·úÀß¶È¶¨²ñ¤ä»°½Å¸©¾¦¹©²ñµÄ½êÏ¢¹ç²ñ¤Î²ñÄ¹¤Ê¤ÉÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¤·¤¿¤ä¤ê¼ê¤Î¼Â¶È²È¤Ç·úÀß´Ø·¸¤Î¥É¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
·û»Ê¤µ¤ó¤Ï·úÀß¶È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ÊZTV¡Ë¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É»ö¶È¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤µ¤»¤¿¡£3Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¤½¤ÎÄ¹ÃË¤Ç·ûµ×¤µ¤ó¤Î·»¤Ë¤¢¤¿¤ëÅÄÂ¼¶ÕÌé¤µ¤ó¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ª¾îÍÍÅÁÀâ
»°½Å¶þ»Ø¤ÎÌ¾²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤ª¾îÍÍ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤¬ÅÙ¡¹Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡ãÉã¿Æ¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë»°½Å¡¦¾¾ºå¤Î»Ù»ý¼Ô¤«¤é¤Ï¡ØÉ±¡Ù¡Ø¤ª¾îÍÍ¡Ù¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ä
¡ã¾®³Ø¹»»þÂå¡¢Èà½÷¤ÎÄÌ³Ø»þ¤Ë¹»Ä¹¤È¶µÆ¬¤¬¹»Ìç¤Þ¤ÇËèÆü½Ð·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡ä
¤À¤¬¡¢¶áÎÙ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¡ÖÅÄÂ¼²È¤ÏÀ¯¼£²È¤Î²È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÉáÄÌ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤Î¼Â²È¶á¤¯¤Ë½»¤àÉãÊý¤ÎÁÄÊì¡¢¹¬»Þ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÅÄÂ¼²È¤Î¿Í´Ö¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Þ¤¸¤á¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¡Ê·û»Ê»á¡Ë¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë秢¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÊÛ¸î»Î¤Ç¡Ø°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶µ¤¨¤Ç¤·¤¿¡£À¯¼£²È¤Î²È¤ÏÇÉ¼ê¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¡×
·ûµ×µÄ°÷¤Î¸å±ç²ñ²ñÄ¹¤òÄ¹Ç¯Ì³¤á¤ë¡Ö±§Ìî½Å¹©¡×¤Î±§Ìî¶³À¸»á¤â¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÃÏÌ£¤Ë¸¬µõ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿È¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬ÅÄÂ¼°ìÂ²¤ÎÅÁÅý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¸µÀèÀ¸¤Î»þÂå¤«¤é¸å±ç²ñ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µÀèÀ¸¤Ï¡Ø·ûÀ¯¤Î¿ÀÍÍ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Èøºê¹ÔÍºÀèÀ¸¤ò¿òÇÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶â·ôÂÎ¼Á¤ò·ù¤Ã¤¿¡£·ûµ×¤â¤½¤ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¿¿»Ò¤ËÉâ¤Ä¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢¿ÆÉã¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·ûµ×¤Ï·û»Ê¤µ¤ó¤Î°ä»º¤òÁêÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢°ìÂ²¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î³ô¤â½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄÂ¼²È¤¬ÍµÊ¡¤Ê²È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤·¤«¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢·ûµ×¤Ï²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ºÊ¤äÌ¼¤Ë¤â¤µ¤»¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸å±ç²ñÄ¹¤À¤«¤éÂç¤²¤µ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸«¤¿¤Þ¤Þ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£·ûµ×¤Î¼«Âð¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¾®¤µ¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤¢¤Î²È¤¬ÅÄÂ¼°ìÂ²¤ò¤è¤¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÁÄÊì¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÁÇ´é
ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤ÏÃÏ¸µ¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢ÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ëÊ©¶µ·Ï¤ÎÌ¾Ìç»äÎ©¡¦¹âÅÄ³Ø±ñ¤Ë¿Ê³Ø¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¾åÃÒÂç³ØÊ¸³ØÉô¿·Ê¹³Ø²Ê¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Âç³Ø¤Ç¤âÇÉ¼ê¤ÊÀ¸³è¤Ï¤»¤º¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃãÆ»Éô¤Ë½êÂ°¡£¥ß¥¹¥¥ã¥ó¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Âç³Ø»þÂå¤ÏµÄ°÷½É¼Ë¤ÇÉã¤È2¿ÍÊë¤é¤·¡¢ÊÛÅö¤âÉã¿Æ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò»Ö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤Ø¤Î»²²Ã¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿¿»Ò¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤é¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÌµ¸ý¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£³°¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢À¯¼£²È¤ÎÌ¼¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é°é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ï¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¤Ë¤â¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê±§Ìî»á¡Ë
ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤ÏÃÏÌ£¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁÄÊì¤Î¹¬»Þ¤µ¤ó¤âÆ±°Õ¤¹¤ë¡£
¡Ö¹â¹»¤Þ¤Ç¤³¤Ã¤Á¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤·¤ã¤Ù¤é¤ó»Ò¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤ÆËÜÅö¤ËÌµ¸ý¤Ê»Ò¡£¼ç¿Í¡Ê·û»Ê»á¡Ë¤Ï¤è¤¯¡Ø¿¿»Ò¤Ï¤Á¤Ã¤È¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤ó¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¿¿»Ò¤Ë¤¢¤¢¤¤¤¦ÁÇ¼Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¡Ù¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤¬Ë»¤·¤¤¤«¤é°ì¿Í¤Ç¥³¥Ä¥³¥ÄÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤Ë¡ØÊÙ¶¯¤»¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ä¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£Â¹¤À¤«¤é¤¢¤Þ¤êË«¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë»Ò¤Ç¤·¤¿¡£Âç³Ø¤ÎÀèÀ¸¤Ë´«¤á¤é¤ì¤ÆTBS¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÄ«¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
Áá¤¯·ëº§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤
¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¤Ï¡Öº£¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤À¤±¤É¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÀ¯³¦¿Ê½Ð¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£ÃÏÈ×¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¥´¶ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢¤â¤·½ÐÇÏ¤¹¤ì¤ÐÅöÁª¤Ï³Î¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¾Íè¡¢À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡½¡½¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢¹¬»Þ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö·ûµ×¤Î¸å·Ñ¼Ô¡©¡¡¿¿»Ò¤¬¡©¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢À¯¼£²È¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿¿»ÒËÜ¿Í¤âÍÄ¤¤º¢¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤êÉáÄÌ¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤Í¡£¤â¤¦28ºÐ¡£¤Ï¤è¤¦·ëº§¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¿Æ¤ÏËÜ¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ÏÁá¤¯·ëº§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
°ìÊý¡¢±§Ìî»á¤â¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¤½±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÔÌ±¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ì¿ÍÌ¼¤Ç¤¹¤·¡£¤¿¤À¡¢·ûµ×¤Ë¤Ï·Ñ¤¬¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Ë¤Ï·»¤¬¤¤¤Æ¤½¤Î»Ò¶¡¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢Áá¤¯¿¿»Ò¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ûµ×¤â»ä¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ëº§¤ÏÈà½÷¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¡£²æ¡¹¤¬¤É¤¦¤³¤¦¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢»ä¤Ï·ûµ×¤Ë¡Ø·Ý¿Í¤Ï¤ä¤á¤È¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹¥°Õ¤ò»ý¤Ä¿Í´Ö¤Ï¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¸åÊÔµ»ö¡Ø¡ÖÌ¼¤è¤êÈþ¿Í¡×¤ÈÉ¾È½¤ÎÊì¤òË¬¤Í¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡ªTBSÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¤¬°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Î·½»Ò¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤Î¡ÖÁÇ´é¡×¤ä¡ÖÈëÏÃ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¼¤è¤êÈþ¿Í¡×¤ÈÉ¾È½¤ÎÊì¤òË¬¤Í¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡ªTBS¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡ÙÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¤¬°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³