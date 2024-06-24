¡ÚË×¸å35Ç¯¡ÛºÆµ¯ÉÔÇ½¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¡Ö¤¢¤¢¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤ë¤ï¡ª¡×Éüµ¢¸å½é¤Î¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¸«¤»¤¿ÆüËÜ²ÎÍØ³¦¤Î½÷²¦¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý
º£¤«¤é35Ç¯Á°¤Î1989Ç¯6·î24Æü¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Ï52ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±Åª²Î¼ê¤È¤·¤Æº£¤Ç¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÈà½÷¤¬¡¢¤Ê¤¼¡ÈÉÔ»àÄ»¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅÁÀâ¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡ÖÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢²Î¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÉÅõÂæ¡É¤Ê¤ó¤À¡×
1987Ç¯3·î¤Î½é¤á¡£ºî»ì²È¤ÎÀ±ÌîÅ¯Ïº¤Ï¡¢¾ïÈØÀþ¤ÎÆÃµÞ¤Ò¤¿¤Á3¹æ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤Ë¤¢¤ë±ö²°Ì¨¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
Á°Ç¯¤ËÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤ÎÉüµ¢ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ºî»ì¤òÀ±Ìî¤Ë¡¢ºî¶Ê¤òÁ¥Â¼Å°¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤ÇÄ¹¤¯¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹·¼¤Ç¤¢¤ë¡£
À±Ìî¤¬¿¹¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¤Î±ö²°Ì¨¤¢¤¿¤ê¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦»ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¤È¡£
¿¹¤¬¤½¤Î»þ¤Ë¿´¤Î±ü¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤·¤Æ²Î¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌÜÉ¸¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÉÅõÂæ¡É¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²Î¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£
Ä«°ìÈÖ¤Îµ¥¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿±ö²°Ì¨¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ËÎ×¤à¡ÈÅõÂæ¡É¤¬°ì¤Ä¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿Í±Æ¤Î¤Ê¤¤³¤´ßÀþ¤Ï¹ÓÎÃ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
À±Ìî¤Ï¡¢¤Ñ¤Ã¤È¤·¤Ê¤¤·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤±¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Æ¤É¤Ê¤¯ÉÍÊÕ¤òÊâ¤Â³¤±¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍ¼Êë¤ì»þ¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Í¼ÍÛ¤ÎÃæ¤ËÇò¤¤ÅõÂæ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Þ¤Ç±ó¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÅõÂæ¤¬¡¢Âç¤¤¯¸«¤¨¤¿¡£
Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤Âç³¤¸¶¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÌ¿¤Î¸÷¤òÊü¤ÄÅõÂæ¤¬¡¢¼¡¡¹¤Ë²ÈÂ²¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯°¥¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¡Ä¡Ä¡£
Êì¤äÄï¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿ÈÂÎ¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ä
Àï¸å¤ÎÆüËÜ¤Ë×ÂÀ±¤Î¤´¤È¤¯¸½¤ì¤¿²Î¼ê¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¡£
9ºÐ¤ÇÅ·ºÍ¾¯½÷²Î¼ê¤È¤¤¤ï¤ì¡¢1949Ç¯¤Ë12ºÐ¤Ç¥ì¥³ー¥É¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Æ±Ç¯¤Ë¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡ØÈá¤·¤ÃÝÅ«¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¤½¤ì¤«¤é¿ôÇ¯´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¹ñÌ±Åª¤Ê¥¹¥¿ー¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆüËÜ¤Î·ÝÇ½¡¦²ÎÍØ³¦¤ò¾ï¤ËÂè°ìÀþ¤Ç¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î³èÌö¤ò±Æ¤Ç»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Êì¤Î´îÈþ»Þ¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÊì¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê´îÈþ»Þ¤¬¡¢Å¾°ÜÀÇ¾¼ðáç¤Ë¤è¤Ã¤Æ68ºÐ¤ÇÀÂµî¤·¤¿¤Î¤¬1981Ç¯¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï2¿Í¤ÎÄï¡£¤Ò¤Ð¤ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¿ØÆ¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¦Å¯Ìé¤ÈÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤Î¹á»³ÉðÉ§¤â¡¢1983Ç¯¤È1986Ç¯¤Ë¶¦¤Ë42ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤Ç3¿Í¤â¤ÎÆù¿Æ¤ò¼º¤¦¤È¤¤¤¦¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤Ð¤ê¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤Þ¤Ç¤â¤¬¼¡Âè¤Ë¿ª¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ1987Ç¯4·î22Æü¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿ÈÂÎ¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¸ø±éÀè¤ÎÊ¡²¬»Ô¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¡£½ÅÅÙ¤ÎËýÀ´Î±ê¤ª¤è¤ÓÎ¾Â¦ÆÃÈ¯ÀÂçÂÜ¹üÆ¬²õ»à¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£Í½Äê¤ÏÁ´¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¡¢ÎÅÍÜÀ¸³è¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£ÅÙ¤Ï¿Æ¸ò¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿ー¡¢ÄáÅÄ¹ÀÆó¤¬6·î16Æü¤Ë62ºÐ¤ÇÂ¾³¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï7·î17Æü¡¢¤è¤Í§¤À¤Ã¤¿ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤â52ºÐ¤Ç±ÊÌ²¡£
Àº¿ÀÌÌ¤Ç¤Î¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æþ±¡¤«¤é3¤«·îÈ¾¸å¤Î8·î3Æü¤ËÂà±¡¤·¤Æ¡¢µ¤ÎÏ¤À¤±¤ÇÅìµþ¤Î¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÉüµ¢¤ÎÆü¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
ÆüËÜ²ÎÍØ³¦¤Î½÷²¦¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý
¤½¤Î´Ö¤ËºÆµ¯¤ò¤«¤±¤ë¿·¶Ê¤Î¡Ø¤ß¤À¤ìÈ±¡¿±ö²°ºê¡Ù(ºî»ì:À±ÌîÅ¯Ïº/ºî¶Ê:Á¥Â¼Å°)¤¬´°À®¤·¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°Æü¤¬10·î9Æü¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¤Î¾®À¾ÎÉÂÀÏº¤¬10·î½é¤á¤Ë¼«Âð¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤ÏÁ°Æü¤Ë½é¤á¤ÆÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü½é¤á¤Æ10Ê¬¤¯¤é¤¤Î©¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¾¯¤·¤Õ¤é¤Ä¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦Âç¾æÉ×¡×¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÈù¾Ð¤à¡£
Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¡¢²Î¤¨¤ëÂÎÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÅöÆü¡£Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤¬´õË¾¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¤Î°ìÈ¯Ï¿¤ê¤ÎÆ±»þÏ¿²»¤Ï¡¢´°àú¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Âè°ìÀ¼¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤ë¤ï¡ª¡×
²Î¤¤½ª¤ï¤ë¤´¤È¤Ë°Ø»Ò¤Ë¹ø¤ò¤ª¤í¤·¡¢¥Æー¥×¤òºÆÀ¸¤·¤ÆÄ°¤Ä¾¤·¤¿¡£¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¤«¤éÎ®¤ì¤ë¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¡£¼«¤é¥¤¥áー¥¸¤·¤¿²Î¤Î´°À®¿Þ¤ÈÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¼¡¤Î²Î¾§¤Î¤¿¤á¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ç2²ó¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤â2²ó¡¢¥Õ¥ë¥³ー¥é¥¹¤ò°ìµ¤¤Ë²Î¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤âÇ°Æþ¤ê¤ÎÆ±»þÏ¿²»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Î©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®À¾¤Ï¡¢¤½¤Îµ¤Ç÷¤È½¸ÃæÎÏ¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÆüËÜ²ÎÍØ³¦¤Î½÷²¦¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
²Î¤¤¼ê¤Ï»×¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Éüµ¢¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¹¤¤²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÍâÇ¯¤Ë´°À®Í½Äê¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¤Ç¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Ï¥³¥ó¥µー¥È¤òºÅ¤¹¤¦¤¨¤Ç¡¢²ÖÆ»¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÊâ¤¯¤³¤È¤¹¤éº¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤ÀÊâ¤±¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤â²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤¯¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¸½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
1988Ç¯4·î11Æü¡¢Åìµþ¥Éー¥à¡£Éüµ¢¸ø±é¡ØÉÔ»àÄ»～æÆ¤Ö¿·¤·¤¶õ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ù¤Î¥¹¥Æー¥¸¤«¤é°ìÈÖ¶á¤¤Éô²°¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿³Ú²°¤Ë¤Ï¡¢°å»Õ¤È´Ê°×¥Ù¥Ã¥É¤¬ÂÔµ¡¤·¡¢ºÇ°¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ³°¤Ç¤ÏµßµÞ¼Ö¤â¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Ï¡¢2»þ´ÖÈ¾¤Ç39¶Ê¤òÇ®¾§¤·¡¢£µËü¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤Î¿´¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢·è°Õ¤â¿·¤¿¤Ë²ÖÆ»¤ò°ìÊâ°ìÊâ¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿Åìµþ¥Éー¥à¤Ç¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆËº¤ìÆÀ¤Ì¸÷·Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡¿º´Æ£¹ä¡¡ÊÔ½¸¡¿TAP the POP ¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¡¿2024Ç¯5·î29ÆüÈ¯Çä¡Ø²Î¤Ï²æ¤¬Ì¿ 1989 in ¾®ÁÒ ～Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¥é¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥¹¥Æー¥¸¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¸þ¤¦¤Ë¡×～¡Ù¡ÊÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¡Ë
»²¹ÍÊ¸¸¥/°úÍÑ
¿¹·¼¡ØÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê Ç³¤¨¤Ä¤¤ë¤Þ¤Ç¡Ù(Áð»×¼Ò)
¾®À¾ÎÉÂÀÏº¡ØÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê ÎÞ¤Î²Ï¤ò±Û¤¨¤Æ¡Ù(¸÷Ê¸¼Ò)
¾®À¾ÎÉÂÀÏº¡Ø³¤ÌÄ¤ê¤Î»í À±ÌîÅ¯Ïº²Î½ñ¤°ìÂå¡Ù(¥Ûー¥à¼Ò)
À±ÌîÅ¯Ïº¡Ø²Î¡¢¤¤¤È¤·¤¤â¤Î¤è¡Ù(´äÇÈ½ñÅ¹)
Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È