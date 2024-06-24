LiSA¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡×2Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î¿á¤ÂØ¤¨»²²Ã¡ª¡¡½Ð±é·èÄê¥µ¥×¥é¥¤¥ºÆ°²è¸ø³«
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø²øÅð¥°¥ë¡¼¤Î¥ß¥Ë¥ª¥óÄ¶ÊÑ¿È¡Ù¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤ËLiSA¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø²øÅð¥°¥ë¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬LiSA¤Ë¿á¤ÂØ¤¨·èÄê¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò»Å³Ý¤±¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛLiSAÂç´î¤Ó¡ª¡¡±Ç²è¡Ø²øÅð¥°¥ë¡¼¤Î¥ß¥Ë¥ª¥óÄ¶ÊÑ¿È¡Ù½Ð±é·èÄê¥µ¥×¥é¥¤¥ºÆ°²è
¡¡¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø²øÅð¥°¥ë¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÈÇËÅ·¹Ó¤Ê¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬Ä¶ÊÑ¿È¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂçÁû¤®¡¢Âç³èÌö¤¹¤ë¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼Ìò¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢¥ë¡¼¥·¡¼Ìò¤ÎÃæÅçÈþ²Å¤éÂ³Åê¥¥ã¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥°¥ë¡¼¤Î¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÇÄ¶½ÉÅ¨¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¥·¥àÌò¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡¢°ÅÞ¤òÌ´¤ß¤Æ¥°¥ë¡¼¤ËµÞÀÜ¶á¤¹¤ë¾¯½÷¡¦¥Ý¥Ô¡¼Ìò¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¤¬¥·¥ê¡¼¥º½é»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¬½ÐÆ°¤·¡¢LiSA¤Ëµ¡Ì©Ê¸½ñ¤òÆÏ¤±¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£¤äÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥ß¥Ë¥ª¥ó¥Õ¥¡¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿LiSA¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£ºî¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼Jr.¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¡¢¤Þ¤¿°ì¤ÄÀ®Ä¹¤·¤¿¡È²ÈÂ²¤ÎÏÃ¡É¤¬´Ñ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤êÂç¹¥¤¤Ê¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬Âç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡¢¤Þ¤¿¡¢¡Ö9Ç¯Á°¤Î¥ß¥Ë¥ª¥ó°¦¤¬100¡ó¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢º£¤Î¥ß¥Ë¥ª¥ó°¦¤Ï280¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¥ß¥Ë¥ª¥ó°¦¤òÇ®¤¯¸ì¤ëLiSA¤Î¸å¤í¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤È¶á¤Å¤¯¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¡£»ë³¦¤ËÆþ¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÈà¤é¤Î»Ñ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿LiSA¤Ï¡¢»×¤ï¤º¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬ÆÏ¤±¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¡Ì©Ê¸½ñ¤ÎÃæ¿È¤Ï¡Ä4ÅÙÌÜ¤Î¿á¤ÂØ¤¨»²²Ã·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡£¡Ö¥á¥¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥á¥¬¥ß¥Ë¥ª¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿LiSA¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥¬¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬Âç³èÌö¤¹¤ë¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¡Ä¡©
¡¡LiSA¤Ï¡Öº£²ó¤â¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤È±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç´Ø¤ï¤é¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡ºÇ¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¡È¥á¥¬¥ß¥Ë¥ª¥ó¡É¤ËÄ¶¿·²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤â¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡»ä¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥¬¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬Âç³èÌö¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø²øÅð¥°¥ë¡¼¤Î¥ß¥Ë¥ª¥óÄ¶ÊÑ¿È¡Ù¤Ï¡¢7·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡¡LiSA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£LiSA
¡½¡½LiSA¤µ¤ó¤Î¿ä¤·¥ß¥Ë¥ª¥ó¤ä¹¥¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡¡º£ºî¤Ï¥á¥¬¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÂç³èÌö¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥á¥¬¥¬¥¹¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤Ï¤½¤â¤½¤â°ÅÞ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥¸¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥á¥¬¥ß¥Ë¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤ÏÀ¨¤¯²ÙÊª¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²ÙÊª¤ò·Ú¡¹»ý¤Æ¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¤´¼«Âð¤Î¥ß¥Ë¥ª¥ó¥°¥Ã¥º¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¤ª±¢ÍÍ¤ÇÃå¡¹¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¿áÂØ¤¨»²²Ã·èÄê¤Î¤´´¶ÁÛ¤È¡¢ËÜºî¤òÂÔ¤ÁË¾¤à¥Õ¥¡¥óÊý¡¹¤Ø°ì¸À¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡º£²ó¤â¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤È±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç´Ø¤ï¤é¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡ºÇ¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¡È¥á¥¬¥ß¥Ë¥ª¥ó¡É¤ËÄ¶¿·²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤â¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡»ä¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥¬¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬Âç³èÌö¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÆ°²è¡ÛLiSAÂç´î¤Ó¡ª¡¡±Ç²è¡Ø²øÅð¥°¥ë¡¼¤Î¥ß¥Ë¥ª¥óÄ¶ÊÑ¿È¡Ù½Ð±é·èÄê¥µ¥×¥é¥¤¥ºÆ°²è
¡¡¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø²øÅð¥°¥ë¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÈÇËÅ·¹Ó¤Ê¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬Ä¶ÊÑ¿È¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂçÁû¤®¡¢Âç³èÌö¤¹¤ë¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼Ìò¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢¥ë¡¼¥·¡¼Ìò¤ÎÃæÅçÈþ²Å¤éÂ³Åê¥¥ã¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥°¥ë¡¼¤Î¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÇÄ¶½ÉÅ¨¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¥·¥àÌò¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡¢°ÅÞ¤òÌ´¤ß¤Æ¥°¥ë¡¼¤ËµÞÀÜ¶á¤¹¤ë¾¯½÷¡¦¥Ý¥Ô¡¼Ìò¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¤¬¥·¥ê¡¼¥º½é»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡º£¤äÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥ß¥Ë¥ª¥ó¥Õ¥¡¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿LiSA¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£ºî¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼Jr.¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¡¢¤Þ¤¿°ì¤ÄÀ®Ä¹¤·¤¿¡È²ÈÂ²¤ÎÏÃ¡É¤¬´Ñ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤êÂç¹¥¤¤Ê¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬Âç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡¢¤Þ¤¿¡¢¡Ö9Ç¯Á°¤Î¥ß¥Ë¥ª¥ó°¦¤¬100¡ó¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢º£¤Î¥ß¥Ë¥ª¥ó°¦¤Ï280¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¥ß¥Ë¥ª¥ó°¦¤òÇ®¤¯¸ì¤ëLiSA¤Î¸å¤í¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤È¶á¤Å¤¯¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¡£»ë³¦¤ËÆþ¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÈà¤é¤Î»Ñ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿LiSA¤Ï¡¢»×¤ï¤º¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬ÆÏ¤±¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¡Ì©Ê¸½ñ¤ÎÃæ¿È¤Ï¡Ä4ÅÙÌÜ¤Î¿á¤ÂØ¤¨»²²Ã·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡£¡Ö¥á¥¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥á¥¬¥ß¥Ë¥ª¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿LiSA¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥¬¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬Âç³èÌö¤¹¤ë¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¡Ä¡©
¡¡LiSA¤Ï¡Öº£²ó¤â¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤È±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç´Ø¤ï¤é¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡ºÇ¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¡È¥á¥¬¥ß¥Ë¥ª¥ó¡É¤ËÄ¶¿·²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤â¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡»ä¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥¬¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬Âç³èÌö¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø²øÅð¥°¥ë¡¼¤Î¥ß¥Ë¥ª¥óÄ¶ÊÑ¿È¡Ù¤Ï¡¢7·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡¡LiSA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£LiSA
¡½¡½LiSA¤µ¤ó¤Î¿ä¤·¥ß¥Ë¥ª¥ó¤ä¹¥¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡¡º£ºî¤Ï¥á¥¬¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÂç³èÌö¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥á¥¬¥¬¥¹¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤Ï¤½¤â¤½¤â°ÅÞ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥¸¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥á¥¬¥ß¥Ë¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤ÏÀ¨¤¯²ÙÊª¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²ÙÊª¤ò·Ú¡¹»ý¤Æ¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¤´¼«Âð¤Î¥ß¥Ë¥ª¥ó¥°¥Ã¥º¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¤ª±¢ÍÍ¤ÇÃå¡¹¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¿áÂØ¤¨»²²Ã·èÄê¤Î¤´´¶ÁÛ¤È¡¢ËÜºî¤òÂÔ¤ÁË¾¤à¥Õ¥¡¥óÊý¡¹¤Ø°ì¸À¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡º£²ó¤â¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤È±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç´Ø¤ï¤é¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡ºÇ¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¡È¥á¥¬¥ß¥Ë¥ª¥ó¡É¤ËÄ¶¿·²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤â¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡»ä¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥¬¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬Âç³èÌö¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª