»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï£³ÂÇµÚ¤Ð¤º£²°Ì¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï£·°Ì¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ï¢Â³¥È¥Ã¥×£±£°¡¢À¾¶¿¿¿±û¤â£·°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å
¢¡ÊÆ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Âè£³Àï¡¡Á´ÊÆ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£²£³Æü¡¢ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¥µ¥Ï¥ê¡¼£Ã£Ã¡á£¶£·£³£±¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡£²ÂÇº¹£²°Ì¤«¤é½Ð¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê¤ß¤æ¤¦¡¢²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¤Ï£³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£²¥Ü¥®¡¼¡¢£±¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î£·£³¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»£´¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£²°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤Ë¤Ï£³ÂÇµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ°Ì¤«¤é½Ð¤¿½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï£³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£²¥Ü¥®¡¼¡¢£±¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î£·£³¤Ç²ó¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢£¶£·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿À¾¶¿¿¿±û¡ÊÅçÄÅÀ½ºî½ê¡Ë¤ÈÊÂ¤Ö£²¥¢¥ó¥À¡¼£·°Ì¤À¤Ã¤¿¡££²°Ì¤À¤Ã¤¿Á´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼£²Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥È¥Ã¥×£±£°Æþ¤ê¡£
¡¡£·£°¤È¿¤Ð¤·¤¿¸Å¹¾ºÌ²Â¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤Ï£²¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î£±£¹°Ì¡££·£´¤ÎÃÝÅÄÎï±û¡Ê¤ê¤ª¡¢¥ä¥Þ¥¨¥°¥ë¡¼¥×£È£Ä¡Ë¤È£·£·¤Î´ä°æÌÀ°¦¡Ê¤¢¤¤¨¡¢¥Û¥ó¥À¡Ë¤¬£¶¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç£³£²°Ì¡££·£·¤Î¾¡¤ß¤Ê¤ß¡ÊÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ë¤Ï£¸¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î£´£±°Ì¡£Á´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÍ¥¾¡¤ÎºûÀ¸Í¥²Ö¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï£·£µ¤Ç¡¢£±£³¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î£¶£¸°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÂßç±Ñ¡Ê¥ä¥ó¡¦¥Ò¥è¥ó¡¢´Ú¹ñ¡Ë¤¬£·¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¡£