¡ÚÌ¡²è¡Û°Ö¼ÕÎÁ¤Ï300Ëü¤Ã¤ÆÌóÂ«¤Ç¤·¤ç¡©¡¡Ç¥¿±Ãæ¤ËÉ÷Â¯ÄÌ¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤ËÉü½²¡ª
Ç¥¿±Ãæ¤ä»º¸å¤Î»þ´ü¡¢½÷À¤ÏÂÎ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¿´¿È¤È¤â¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢±ü¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«Ìë¤Î¤ªÅ¹¤ËÄÌ¤¦Ã¶Æá¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡©¡¡º£²ó¤Ï¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ËÉ×¤ÎÉ÷Â¯ÄÌ¤¤¤¬È¯³Ð¤·¤¿¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÌóÂ«ÇË¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡©
¢¦ Ç¥¿±Ãæ¤ä»º¸å¤Î»þ´ü¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤»þ´ü¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±ü¤µ¤ó¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÎÂÎ¤ÇÉ¬»à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢±³¤ò¤Ä¤¤¤ÆÉ÷Â¯ÄÌ¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡ÄÎ¥º§¤µ¤ì¤Æ¤âÊ¸¶ç¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤è¡£