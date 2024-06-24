¥¼¥Í¥³¥óŽ¢Å¾¿¦¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÇ¯¼ý200Ëü±ßÁýŽ£¤Î¾×·â
¸½¾ì¤Ë¸Â¤é¤º·úÀß¶È³¦¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¡£¥¼¥Í¥³¥ó¤Ç¤Ï¼ã¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ·ø¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤ÎÅ¾¿¦¥Ë¡¼¥º¤âµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¢»£±Æ¡§º£°æ¹¯°ì¡Ë
¡ÖºÇ¶á¤ÏÃæ·ø¤ä½àÂç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¼¥Í¥³¥ó¤ËÎ®Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¸½¾ì´ÆÆÄ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìµé·úÃÛ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¡×¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¼¥Í¥³¥ó¤Î¤¢¤ëÃæ·ø¼Ò°÷¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
Ãæ·ø¡¦½àÂç¼ê¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¼¥Í¥³¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦Î®¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÃæ·ø¤«¤é½àÂç¼ê¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò´êË¾¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê½àÂç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤Î´´Éô¡Ë¡£
¥¼¥Í¥³¥ó¶È³¦¤Ç¿Íºà¤ÎÎ®Æ°²½¤¬³èÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Íî¤ÁÃå¤¤À¤·¤¿2023Ç¯¤´¤í¤«¤é¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£
Å¾¿¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ödoda¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÍÀôÎè»ù»á¡Ê·úÀß¶È³¦Ã´Åö¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¸½¾ì´ÆÆÄ¤Î·Ð¸³¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÅ¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤¯¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö²ÚÎï¤Ê¤ëÅ¾¿¦¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë
·úÀß¶È¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤À¡£¤À¤¬¡¢»Å»ö¤¬¤¤Ä¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤«¡¢¼ã¼Ô¤ÎÎ®Æþ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£º£Ç¯4·î¤«¤é¤Ï»þ´Ö³°Ï«Æ¯µ¬À©¤ÎÅ¬ÍÑ¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ºî¶È°÷¤Ë²áÅÙ¤Ê»Ä¶È¤òÍ×µá¤·¤Æ¹©´ü¤ò¼é¤ë¡Ö¤ª²È·Ý¡×¤âÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿Íºà¤Ï°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤À¡£
·úÀß¶È³¦¤Ï4½Å¡¢5½Å¤â¤ÎÂ¿½Å²¼ÀÁ¤±¹½Â¤¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¼¥Í¥³¥ó¤Ë¡¢²¼ÁØ¤Î½àÂç¼ê¡¦Ãæ·ø¥¼¥Í¥³¥ó¤«¤éÅ¾¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ö²ÚÎï¤Ê¤ëÅ¾¿È¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¾¿¦¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¼¥Í¥³¥ó¤ÎÃæ·ø¼Ò°÷¤¬ÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö·úÀß¤Î¸½¾ì´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ð¡¢»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£Æ¯¤¯ÎÌ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡ØÅ¾¿¦¤·¤ÆÂÔ¶ø¤ò²þÁ±¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£
¤Ç¤ÏÂÔ¶ø¤ÎÃæ¤Ç¤â¶âÁ¬ÌÌ¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡£
½àÂç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿30Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¼¥Í¥³¥ó¤À¤È30ÂåÁ°È¾¤ÇÇ¯¼ý900Ëü¡Á1000Ëü±ß¤ËÆÏ¤¯¡£½àÂç¼ê¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¼¥Í¥³¥ó¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ç¯¼ý¤¬200Ëü±ß¤°¤é¤¤¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
²¼µ¤ÎÉ½¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ø²ñ¼Ò»Íµ¨Êó¡Ù¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¼çÍ×Âç¼ê¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤òÊÂ¤Ù¤¿¤â¤Î¤À¡£¥È¥Ã¥×¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¼¥Í¥³¥ó¤Î¼¯Åç¤Ç1177Ëü±ß¡£½àÂç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤Ç¤¢¤ë°ÂÆ£¥Ï¥¶¥Þ¤Î963Ëü±ß¡¢Ãæ·ø¥¼¥Í¥³¥ó¤Ç¤¢¤ëÂçË·úÀß¤Î807Ëü±ß¤È¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤À¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¼¥Í¥³¥ó¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¿Íºà¤ÎÊä½¼¤òÁÀ¤Ã¤ÆÃæ·ø¡¦½àÂç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤è¤ê¤â¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤òÀÑ¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÄÂ¾å¤²»ö¾ð¤âÅ¾¿¦¥Ë¡¼¥ºÁý²Ã¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
µëÍ¿ÌÌ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊËþÂÅÙ¤òµá¤á¤ÆÅ¾ÀÒ¤ò´õË¾¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£½àÂç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤Î´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¿´Íý¤¬Æ¯¤¯¤è¤¦¤À¡£
¡Öµ»½Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤¬Æ°µ¡¤Ë
¡ÖÃæ·ø¥¼¥Í¥³¥ó¤À¤È¡¢JV¡Ê¶¦Æ±´ë¶ÈÂÎ¡Ë¤È¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¼¥Í¥³¥ó¤ä½àÂç¼ê¤Î²¼¡Ê¥µ¥Ö¡Ë¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¥µ¥Ö¤Ï¹ó»È¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Î¼è¤êÊ¬¡ÊÍø±×¡Ë¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£·úÊª¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÃ£À®´¶¤â°ã¤¦¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä½àÂç¼ê¤Ë°Ü¤ë¤³¤È¤Çµ»½Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤òÆÀ¤¿¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡×
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¼¥Í¥³¥ó¤ä½àÂç¼êÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢·Ð¸³ÃÍ¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¼Ô¤ÎÅ¾ÀÒ¤Ï´¿·Þ¥à¡¼¥É¤À¡£Á°½Ð¤È¤ÏÊÌ¤Î½àÂç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö¿ôÇ¯Á°¡¢ÅÚÌÚ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµ»½Ñ¼Ô¡ÊÅö»þ40Âå¡Ë¤¬Ãæ·ø¥¼¥Í¥³¥ó¤«¤éÅö¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤·¤Æ¤¤¿¡£»öÁ°¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿Í»öÉô¤Ë¤«¤±¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¨ºÎÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¼ìµ»½Ñ¤ò»ý¤ÄÃæ·ø¥¼¥Í¥³¥ó¤Îµ»½Ñ¼Ô¤È¤Ê¤ë¤È¸½¾ì¤Ç¤Ï½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¡×
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢·úÀß¶È¤ÎÅ¾¿¦¤Î¾õ¶·¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ë¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
Å¾¿¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ödoda¡×¤Ë¥¼¥Í¥³¥ó¤Î½¾¶È°÷¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¤¿¿Í¤Î¿ô¤Ï¡¢2021Ç¯¤¢¤¿¤ê¤«¤é¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î¿å½à¤Ë²óÉü¤·¡¢2023Ç¯°Ê¹ß¤Ï°ìÃÊ¤È¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µá¿Í¿ô¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï¥°¥ó¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀÇò¤À¡£¤È¤¯¤Ë¿¦¿Í¤Î°Ï¤¤¹þ¤ß¤òµÞ¤°¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Îµá¿Í¤Î¿¤Ó¤¬Ãø¤·¤¤¡£
¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å¾¿¦¤ÎÍýÍ³¤ÏÇ¯ÎðÁØ¤Ç°Û¤Ê¤ë¡£
40Âå¤Ê¤É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤Ã¤ÆÅ¾¿¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸µ¤Ë¤â¡Ö¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¼¥Í¥³¥ó¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤¹¤«¡Ù¡ØÂç¤¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃ´Åö¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÃÌ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍÀô»á¤Ï½Ò¤Ù¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ·úÀß¶È¤Ç¤Ï¡ÖÅ¾¿¦¤Ï35ºÐ¤¬¸Â³¦¡×¤È¤ÎÀâ¤¬Î®ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡Ö40Âå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯50Âå¤ÎÅ¾¿¦¤â¡Ø°Õ³°¤È¤Ç¤¤ë¡Ù¤ÈÂª¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡×¡ÊÍÀô»á¡Ë¡£
¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼Âç¼ê¤ÎÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È¤Ï¡¢65ºÐ¤ÎÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤ËºÆ¸ÛÍÑ¤·¤¿¼Ò°÷¤Î·îµë¤òºÇÂç35Ëü±ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄêÇ¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ºÆ¸ÛÍÑ¤ÎÂÔ¶ø¤¬¸ü¤¤²ñ¼Ò¤Ø¡¢40Âå¤ä50Âå¤Î¤¦¤Á¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë»öÎã¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¼ã¼ê¤ÏÀÚ¼Â¤Ê»ö¾ð¤Ç¼¤á¤ë¿Í¤â
°ìÊý¤Ç¡¢20Âå¤ä30Âå¤¬½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆ¯¤Êý¤Î¤è¤¦¤À¡£
·úÀß¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹©´ü¤Î½ªÈ×¤Ë»Ä¶È»þ´Ö¤¬·î100»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¥¶¥é¤Ë¤¢¤ë¡£µÙ¤ß¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢½ªÅÅ¤Çµ¢¤ë¤è¤¦¤ÊËèÆü¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÈáÄË¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢¡Ø¿È¤Î¿¶¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¡×¡ÊÍÀô»á¡Ë¤È¤¤¤¦¡£·úÃÛÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤äÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤ËÅ¾ÀÒ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£
¤¢¤ë30Âå½÷À¤Ï¥Þ¥ê¥³¥óÂç¼ê¤Ç¸½¾ì´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2Ç¯Á°¤Ë°Û¶È¼ï¤Î²ñ¼Ò¤ØÅ¾¿¦¤·¤¿¡£½÷À¤Ï¼ã¼Ô¤ÎÅ¾¿¦¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢Âà¿¦¶â¤ÎÂ¿²É¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬Á°¿¦¤ò¼¤á¤¿¤È¤¡¢Âà¿¦¶â¤Ï100Ëü±ß¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤»Âà¿¦¶â¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Çû¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¼ã¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¼¤á¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
½÷À¤ÎÆ±´ü¼Ò°÷¤Ï40¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÅÚÌÚ·Ï¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¬ÂçÈ¾¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÅìµþÅÔ¤Ê¤É¤Î¼«¼£ÂÎ¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
·úÀß¶È³¦¤Î¿ÍºàÎ®Æ°¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æ¯¤¯¿Í¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬Áý¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¶È³¦¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤À¤¬¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤¯¤Ê¤¤¥¼¥Í¥³¥ó¤«¤é¤ÎÎ®½Ð¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤±¤ÎÊÐ¤Ã¤¿Î®Æ°²½¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿Í¼êÉÔÂÅÝ»º¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ·ø¥¼¥Í¥³¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤ÏÃí»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÊÇßºé ·Ã»Ê ¡§ ÅìÍÎ·ÐºÑ µ¼Ô¡Ë