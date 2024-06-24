¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×°ñ¤ÎÆ»¹Ô¤´íµ¡¤«¤éµß¤Ã¤¿¥É¥¤¥Ä31ºÐFW¤¬°ÂÅÈ¡££µºÐ¾å¤Î´ÆÆÄ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤Î½ÅÍ×À¤òÎÏÀâ¡ÚEURO¡Û
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö£¶·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿EURO2024¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àá¡ÊAÁÈ¡Ë¤Ç¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¤È¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÇÂÐÀï¡££±¡Ý£±¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢¾¡ÅÀ¤ò£·¤Ë¿¤Ð¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¼ó°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡28Ê¬¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿£±ÅÀ¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊÖ¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¤À¡£76Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿31ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï90¡Ü£²Ê¬¡¢Æ±¤¸¤¯ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥À¥Ó¥È¡¦¥é¥¦¥à¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¡¢¹ë²÷¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÇÔÀï´íµ¡¤«¤éµß¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ì·®¤ÎÇØÈÖ¹æ£¹¤Ï»î¹ç¸å¡¢Âç²ñ¸ø¼°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£¡ÖÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢Âç²ñ¤ÎÁ´¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¹ñÆâ¤Î¹âÍÈ´¶¤Ë·Ò¤¬¤ë½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤µ¤Ê¬¤À¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¢¤Î´î¤Ó¤òÌ£¤ï¤¨¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÄ»È©¥â¥Î¤Î·àÅªÃÆ¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤¬ÇÔÀï´íµ¡¤«¤éµß¤¦
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ê¡¼¥²¥ë¥¹¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤ÏºÆ¤ÓÎÉ¤¤¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£Èà¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤òÅÓÃæ¤«¤éµ¯ÍÑ¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤À¤è¡×¤È¡¢½éÀï¤ËÂ³¤¤¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¤òÀä»¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢36ºÐ¤Î¼ã¤»Ø´ø´±¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤Î½ÅÍ×À¤â¤³¤¦ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¸òÂå¤ÇÆþ¤ê¡¢·èÄêÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤ÎÂ¸ºß¤Ï½ÅÍ×¤À¡£²æ¡¹¤ÏÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö¤¿¤á¤ËÂÐÀïÁê¼ê¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¿§¡¹¤ÊÁª¼ê¤òÅêÆþ¤Ç¤¤ë¡×
¡¡ÇÔ¤ì¤ì¤Ð£²°Ì¤Ç¤ÎÆÍÇË¤Ç¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¸½¾õ¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬ÍÎÏ¤Î°ñ¤ÎÆ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢29ºÐ¤ÇÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÃË¤Î°ìÈ¯¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡28Ê¬¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿£±ÅÀ¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊÖ¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¤À¡£76Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿31ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï90¡Ü£²Ê¬¡¢Æ±¤¸¤¯ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥À¥Ó¥È¡¦¥é¥¦¥à¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¡¢¹ë²÷¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÇÔÀï´íµ¡¤«¤éµß¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÄ»È©¥â¥Î¤Î·àÅªÃÆ¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤¬ÇÔÀï´íµ¡¤«¤éµß¤¦
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ê¡¼¥²¥ë¥¹¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤ÏºÆ¤ÓÎÉ¤¤¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£Èà¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤òÅÓÃæ¤«¤éµ¯ÍÑ¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤À¤è¡×¤È¡¢½éÀï¤ËÂ³¤¤¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¤òÀä»¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢36ºÐ¤Î¼ã¤»Ø´ø´±¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤Î½ÅÍ×À¤â¤³¤¦ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¸òÂå¤ÇÆþ¤ê¡¢·èÄêÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤ÎÂ¸ºß¤Ï½ÅÍ×¤À¡£²æ¡¹¤ÏÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö¤¿¤á¤ËÂÐÀïÁê¼ê¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¿§¡¹¤ÊÁª¼ê¤òÅêÆþ¤Ç¤¤ë¡×
¡¡ÇÔ¤ì¤ì¤Ð£²°Ì¤Ç¤ÎÆÍÇË¤Ç¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¸½¾õ¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬ÍÎÏ¤Î°ñ¤ÎÆ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢29ºÐ¤ÇÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÃË¤Î°ìÈ¯¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô