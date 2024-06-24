¡ÚÆâÅÄ²íÌé¤ÎÄÉµå¡Û¥¥å¡¼¥Ð¤Î³Î¼ÂÀ¡¦ÀÑ¶ËÀ
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤¿¤½¤Î»î¹ç¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¹»3Ç¯¤Î2³Ø´ü¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£1980¡Ê¾¼ÏÂ55¡ËÇ¯9·î4Æü¡¢ÌÚÍË¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¤À¤¬¡¢¸å³Ú±àµå¾ì¤Ï5Ëü¤ÎÂç´Ñ½°¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÌîµåÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¥¥å¡¼¥Ð¡½ÆüËÜÀï¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¥å¡¼¥Ð¤Ï¡Ö¥«¥ê¥Ö¤ÎÀÖ¤¤°ðºÊ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Åö»þÀ¤³¦ºÇ¶¯¡£ÆüËÜ¤ÏÍ¥¾¡¤ò¤«¤±¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£0¡½0¤Î7²óÉ½ÀèÆ¬¡¢3ÈÖ¼ê¡¦ÃÝËÜÍ³µªÉ×¡Ê¿·ÆüÅ´¼¼Íö¡Ë¤ÎÅê¤²¤¿½éµå¡¢Æâ³Ñ¹â¤áÂ®µå¤òº¸ÂÇ¼Ô¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¤Ë±¦ÍãÀÊÃæÃÊ¤Þ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¡£¤³¤Î1ÅÀ¤Ëµã¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÐÌÓ¹¨Åµ¡¢¶â¿¹±É¼£¡Ê¤È¤â¤Ë¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ë¡¢ÉðµïË®À¸¡ÊÆüËÜ³Ú´ï¡Ë¡¢¸¶Ã¤ÆÁ¡ÊÅì³¤Âç¡Ë¤é¤ÎÂÇÀþ¤Ï²÷Â®µå±¦ÏÓ¡¢¥Ö¥é¥¦¥Ç¥£¥ê¥ª¡¦¥Ó¥Í¥ó¤ÎÁ°¤Ë4°ÂÂÇ¡¢»°ÎÝ¤âÆ§¤á¤º¤Ë´°Éõ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ó¥Í¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅì¼ÇÉÜÃæ»þÂå¤Î78Ç¯¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤ÇÂÐÀï¤·¤¿Íî¹çÇîËþ¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¤¢¤ó¤ÊÂ®¤¤¥Ü¡¼¥ë¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í¥¤Ë160¥¥í¤ÏÄ¶¤¨¤Æ¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö»þ¡¢¹ñºÝÌîµåÏ¢ÌÁ¤ÎÍ×¿¦¤Ë¤¢¤ê¡¢¥¥å¡¼¥ÐÄÌ¤Î»³ËÜ±Ñ°ìÏº¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥¥å¡¼¥Ð¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢ÂÇ·â¥±¡¼¥¸¤«¤é½Ð¤Ê¤¤ÂÇµå¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤Ù¤Æ90ÅÙ¤Î¥Õ¥§¥¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÈô¤Ö¡£¸«»ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡£³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸ÏÃ¡¢¤¤¤äÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÏÃ¤ò¤³¤ÎÆü¡¢ºå¿À´ÆÆÄ¡¦²¬ÅÄ¾´ÉÛ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡£±«Å·Ãæ»ß¤¬·è¤Þ¤ëÁ°¡¢¹Ã»Ò±à¼¼ÆâÎý½¬¾ì¡£¸åÊý¤ä¡¢°ì¡¢»°ÎÝÀþ¤Î³°Â¦¤Ë¤¢¤ëËÉµå¥Í¥Ã¥È¤¬ÂÇµå¤¬Åö¤¿¤êÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡ÊÂÇµå¤¬¡ËÁ°¤ËÈô¤Ð¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¢¡×
¡¡Á°²ó´ÆÆÄÅö»þ¤âÀÐ°æÂöÏ¯¡ÊÅö»þ²£ÉÍ¡¢¸½DeNA¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁª¼ê¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¸«¤Æ¤ß¡¢¤¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Á´Éô¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡¢1µå¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Á¥Ã¥×¤â¤Ê¤·¤ä¡£¥±¡¼¥¸¤«¤é½Ð¤Ê¤¤ÂÇµå¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤í¡×¡£ÄÌ»»2432°ÂÂÇ¡¢³Î¼ÂÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥å¡¼¥Ð¤ÎÂÇ¼Ô¤Î¿´¹½¤¨¡¢»ÑÀª¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ï²È¤Î¸¼´Ø¡£Âç»ö¤Ê²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿¯Æþ¼Ô¤ÏÀäÂÐ¤ËÄÌ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡£Âç¾¼ÏÂËÌ³¤Æ»»þÂå¤Î74Ç¯¡¢¥¥å¡¼¥Ð±óÀ¬¤·¤¿²æ´î²°Í¥¡Ê¸½¶½Æî¹â´ÆÆÄ¡Ë¤¬Ãø½ñ¡ØµÕ¶¤òÀ¸¤È´¤¯ÎÏ¡Ù¡ÊWAVE½ÐÈÇ¡Ë¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÑ¶ËÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡³Î¼ÂÀ¤ËÀÑ¶ËÀ¡£º£¤Îºå¿ÀÂÇ¼Ô¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÂÇ·â¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¡á·É¾ÎÎ¬¡á¡¡¡ÊÊÔ½¸°Ñ°÷¡Ë