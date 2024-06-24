¡Ö¸åÆü¾Ã¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê31¡Ë¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤«¤é¾Ã¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡¼¡ª¡×¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡×
¡¡½÷Í¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê31¡Ë¤¬23Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤º¤Ã¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÍÄ¾¯´ü¢ª¸½ºß¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡4·î1Æü¤Ë¡Ö³Ú¤·¤¯¼«Í³¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Instagram¤Î³«Àß¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿»ÖÅÄ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ÇÄ¾¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢¡Ö¾Æ¤Ä»¤¬ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿Æü¡×¡ÖÅÀ¿´¤¬ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¶Ã¤¤Î½Ö´Ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡23Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¸åÆü¾Ã¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÌÜ¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢Æ¬¤Î¾å¤ÇÈ±¤ò·ë¤Ó¡¢¥¤¥Á¥´¤òÊÒ¼ê¤Ë¤Û¤Û¤¨¤à¼Ì¿¿¡¢³ØÀ¸Éþ¥·¥ç¥Ã¥È¤äÃåÊª»Ñ¤Ê¤É¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ºÇ¹âºÇ¶¯¤Ç¤¹¡×¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÈþ¿Í¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤ªÊõ²á¤®¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤É¤ÎÌ¤Íè¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤«¤é¾Ã¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡¼¡ª²¿ÅÙ¤Ç¤â¸«¤ì¤Þ¤¹¡¢±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Åê¹Æºï½ü¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤â¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë