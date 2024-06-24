¿©ÈñÀÚ¤êµÍ¤á¾Æ¤µû¤«¤é´ÌµÍ¤Ë¡¡Êª²Á¹â¤ÈÀ¸³èÊÝ¸î¸º³Û¤Ë¶ì¤·¤à¼õµë¼Ô
¡¡Êª²Á¹â¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤¬ÀÚ¤ê¤Ä¤á¤¿À¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¸³èÊÝ¸îÈñ¤Î°ú¤²¼¤²¤ò½ä¤ê¡¢¹ñ¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿ÁÊ¾Ù¤Ë¤«¤«¤ï¤ë2¿Í¤Î¼õµë¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÀÇ¶â¤ÇÈÓ¿©¤Ã¤Æ¤ë¼«³Ð¤¢¤ë¤Î¤«¡×À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤ËÁë¸ý¤Ç°Ò°µ
¡¡¹ñ¤¬2013¡Á15Ç¯¤ËÀ¸³èÊÝ¸îÈñ¤ò°ú¤²¼¤²¤¿¤Î¤Ï·ûË¡¤¬ÊÝ¾ã¤¹¤ëÀ¸Â¸¸¢¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë¸º³Û·èÄê¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤¿ÂçºåÁÊ¾Ù¤Ç¡¢Âçºå»Ô¤Î¾®»û¥¢¥¤»Ò¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤Ï¸¶¹ðÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡Æ±»Ô°°¶è¤ÎÀéÎÓ¾¦Å¹³¹¶á¤¯¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¤Î¾®»û¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ê²¡¤·¼Ö¤ò²¡¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Â¼è¤ê¤ÇÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡£
¡¡·îÌó11Ëü±ß¤ÎÀ¸³èÊÝ¸î¤¬Íê¤ê¤Ç¡¢4Ëü5000±ß¤Î²ÈÄÂ¤äÊÌ¤Ë¸÷Ç®Èñ¤¬¤«¤«¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¾Æ¤µû¤¬400±ß¶á¤¯¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤¿¤á108±ß¤Î´ÌµÍ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë¤ÏÁíºÚ¤¬³ä°úÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¹¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤¬ÂÎÎÏÅª¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡´Ç¸î½õ¼ê¤Ê¤É»Å»ö¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é2¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¡¢50Âå¤«¤é¼é¸ý»Ô¤ä°°¶è¤Ç¥«¥é¥ª¥±µÊÃãÅ¹¤ò±Ä¤ó¤À¡£¿´Â¡¤ä´ÎÂ¡¤ÎÉÂµ¤¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢69ºÐ¤«¤éÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õµë¡£Ìô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ç¸Ô´ØÀá¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³°¿©¤Ï2¥«·î¤Ë1ÅÙ¤Ç¡¢¸¡ºº¤ÇË¬¤ì¤ëÉÂ±¡¤Î¿©Æ²¤Ç¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¡£¥«¥é¥ª¥±µÊÃãÅ¹¤Î¾ïÏ¢µÒ¤À¤Ã¤¿ÃÎ¿Í¤«¤éÍ¶¤¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸òºÝÈñ¤Î¤æ¤È¤ê¤Ï¤Ê¤¯ÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤¿Äê³ÛµëÉÕ¶â¤Î°ìÉô¤òÂ¹¤é¤ÎÃæ³Ø½Ë¤¤¤ËÂ£¤ë¤¿¤áÃß¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤ÎÀ¸³è¤Ï¡ÖÃ±¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È¡¢²ù¤·¤¯¡¢¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¿Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï±ÉÍÜ¤Î¤¢¤ë¿©»ö¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¡×
¡ÖÍ¾Íµ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡×
¡¡¿À¸Í»Ô¤ÎËÌÉ÷ÀµÆó¤µ¤ó¡Ê86¡Ë¤ÏÆ±¼ï¤ÎÊ¼¸ËÁÊ¾Ù¤Ç¸¶¹ðÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£Æ±»ÔËÌ¶è¤ÎÃÄÃÏ¤Ë1¿ÍÊë¤é¤·¡£·îÌó11Ëü±ß¤ÎÀ¸³èÊÝ¸î¤¬Í£°ì¤Î¼ýÆþ¤Ç¡¢²ÈÄÂ¤ò°ú¤¤¤Æ»Ä¤ë¤Î¤ÏÌó7Ëü±ß¡£ºò²Æ¤Ë20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¸Î¾ã¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤¬¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Âçºå»Ô½Ð¿È¡£Ãæ³ØÂ´¶È¸å¤«¤é½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë¶Ð¤á¤¿¿åÆ»¹©»ö²ñ¼Ò¤ÇÏÓ¤òËá¤¡¢30ºÐ¤ò²á¤®¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¡£²¼ÀÁ¤±¤Ç·î30Ëü±ßÄøÅÙ¤¢¤Ã¤¿¼ýÆþ¤Ï¡¢60ºÐ¤ò²á¤®¤Æ·î20Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì¿Í¿ÆÊý¤Î¤¿¤á¡¢¹©´ü¤ò¼é¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç»Å»ö¤òµÙ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£70ºÐ¤Îº¢¡¢ÄË¤ß»ß¤á¤ÇÊ¢ÄË¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é2½µ´ÖÆ¯¤¤¤¿¡£¤³¤é¤¨¤¤ì¤º¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤ÀÉÂ±¡¤Î°å¼Ô¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤«¤ó¤ï¡¢2Æü¸å¤À¤Ã¤¿¤é»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¡£ÌÕÄ²¤¬ÇËÎö¡£Ê¢Ëì±ê¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Æþ±¡¤·¤¿¡£¸µÀÁ¤±¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¡Öº£ÈÕ¼ê½Ñ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤ó¡£¥¯¥Ó¤ä¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£»Å»ö¤ò¼º¤¤¡¢À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤ÈÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÀ¸³è¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢Ãß¤¨¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¸º³Û·èÄê¤Ç¡¢°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿¶â³Û¤Ï·îÌó3300±ß¡£¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤¿¤¤»þ¤Ï¥³¥Ã¥×1ÇÕ¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î6´ÓÆþ¤ê¤Î¤Ë¤®¤ê¤º¤·¤Ï298±ß¤«¤é100±ß¶á¤¯ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£Êª²Á¹â¤òÁ°¤Ë¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍ¾Íµ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿¡×
¡¡ÂçºåÁÊ¾Ù¤Ï23Ç¯4·î¡¢Ê¼¸ËÁÊ¾Ù¤âº£Ç¯4·î¤Ë¤¤¤º¤ì¤âÂçºå¹âºÛ¤ÇÁÊ¤¨¤¬Âà¤±¤é¤ì¤¿¡£ÂçºåÁÊ¾Ù¤ÏºÇ¹âºÛ¤Ç·¸Â°Ãæ¡£¾®»û¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¼¤¤¤¿¤¯¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿´¤Ë¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤ò¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÅÚÅÄ¶ÇÉ§¡Û