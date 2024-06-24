¡Ú¥¸¥á¥¸¥á28¡î¡Û¤Ê¤ËÃå¤ë¡ª¡© ¢ª ¾ø¤·½ë¤¯¤Æ¤â²÷Å¬♡¡ÖµÛ¿åÂ®´¥¥È¥Ã¥×¥¹¡×¡ª
¤³¤Î»þ´üÆÃÍ¤Î¥¸¥á¥¸¥á¤·¤¿28¡îÁ°¸å¤Îµ¨Àá¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤Ê¤¬¤é²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤Ë¤Ï¡ÖµÛ¿åÂ®´¥¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎµÛ¿åÂ®´¥¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÎÃ¤·¤²¤ËÃå¤é¤ì¤ëÏÂ»æº®ÁÇºà¤ä¡¢ÀÜ¿¨Îä´¶ÉÕ¤¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢²Æ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ë³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£
¥¸¥á¥¸¥á¤·¤¿µ¤²¹28¡î¤ËÃå¤¿¤¤µ¡Ç½À¥È¥Ã¥×¥¹
¡Úapart by lowrys¡Û¡Ö¥ï¥·¥Ë¥Ã¥È / ¥Îー¥¹¥êー¥Ö¡×\10,450¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÖÏÂ»æ¤È¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡×¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤è¤ê¡Ë¡¢µÛ¿åÂ®´¥¡¦¹³¶Ý¾Ã½¡¦UV¥«¥Ã¥È¡¦ÀÜ¿¨Îä´¶¤È¡¢Çß±«¤ä²Æ¤Ë´ò¤·¤¤µ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¥é¥¤¥¯¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤¬³ð¤¦¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤Æ¤Æ²Æ¤âÎÃ¤·¤²¤ËÃå¤ì¤ëÁÇºà¤Ç¤¹¡×¡ÖÌÜ¤ò°ú¤¯¥«¥éー¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿Ãå¿´ÃÏ¡¢Ãå²ó¤·ÎÏ¤Î¹â¤µ¤â´üÂÔÂç
¡ÚLOWRYS FARM¡Û¡Ö¥É¥é¥¤¥¿¥Ã¥Á¥¥Î¥¦¥·¥ã¥Ä6S¡×\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
µÛ¿åÂ®´¥²Ã¹©¡¢ÀÜ¿¨Îä´¶µ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âÃå¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾ø¤·½ë¤¯¤Æ¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤½¤¦¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥º´¶¤È¥ì¥®¥å¥éー¶ß¤Ç¡¢¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£±©¿¥¤ê¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢Ãå²ó¤·ÎÏ¤Î¹â¤µ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
T¥·¥ã¥Ä°Ê¾å¥Ö¥é¥¦¥¹Ì¤Ëþ¡¢¥ª¥ó¥ª¥Õ»È¤¨¤ëÍ¥½¨¥È¥Ã¥×¥¹
¡ÚBARNYARDSTORM¡Û¡Ö¥É¥ë¥Þ¥ó¥Ö¥é¥¦¥¹¥é¥¤¥¯¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×\11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¡ÖT¥·¥ã¥Ä°Ê¾å¥Ö¥é¥¦¥¹Ì¤Ëþ¤Îµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¥É¥ë¥Þ¥ó¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¥ª¥ó¤Ë¤â¥ª¥Õ¤Ë¤â¥Æ¥¤¥¹¥ÈÌä¤ï¤ºÃå²ó¤»¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥µ¥¤¥É¥¹¥ê¥Ã¥È¤òÆþ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥íー¥Ø¥à¤Ç¡¢¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¤â¥¢¥¦¥È¤â¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤½¤¦¡£µÛ¿åÂ®´¥¤ÈÀÜ¿¨Îä´¶µ¡Ç½ÉÕ¤¡£
¤ª¼êÆþ¤ì³Ú¤Á¤ó¡¢½ÜÅÙ¥¢¥Ã¥×¤âÁÀ¤¨¤ë¥Õ¥ê¥ëÂµ¥È¥Ã¥×¥¹
¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¡Ö²÷Å¬Âµ¥Õ¥ê¥ë2WAY¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×\2,970¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Âµ¤Î¥Õ¥ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¥È¥ì¥ó¥É´¶¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¨¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¡£Á°¸å2WAY»ÅÍÍ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆó¤ÎÏÓ¤ò²Ä°¦¤¯¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¡Ö¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯µÛ¿åÂ®´¥¡¢ÀÜ¿¨Îä´¶¤Î²Æ¤Ë´ò¤·¤¤µ¡Ç½ÉÕ¤¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤âµ¤·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢²Æ¥³ー¥Ç¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï.st½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§mana.i