¡Ö¥³¥ì¤É¤³¤Î¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â♡¡ÚFrancfranc¡ÛÂ¨Çã¤¤¿ä¾©¥Ã¡ª¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¿©´ï¡×
Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÚFrancfranc¡Ê¥Õ¥é¥ó¥Õ¥é¥ó¡Ë¡Û¤Ç¤Ï¡¢¼«ÂðÍÑ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤Ë¤â¡¢¥®¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÂ£¤ë¤Î¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¿©´ï¡×¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÂ¨Çã¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¾åÉÊ¤Ê¿©´ï¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¢ö
±ï¤Î¥´ー¥ë¥É¥é¥¤¥ó¤¬¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤ò³Ê¾å¤²
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ö¥ëー¤¬²Æ¤é¤·¤¤¡Ö¥Õ¥é¥ïー¥â¥Áー¥Õ ¥×¥ìー¥È¡×¤Ï¡¢¥×¥ìー¥È°ìÌÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¤ª²Ö¤Î¥â¥Áー¥Õ¤È±ï¼è¤ê¤Î¥´ー¥ë¥É¥é¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ëー¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤âÎÃ¤ä¤«¤µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥·¥êー¥º¤Ë¤Ï¥Ü¥¦¥ë¤ä¥Æ¥£ー¥Ý¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â·¤¨¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾åÉÊ¤Ê¤¯¤¹¤ß¥«¥éー¤Ï¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¥°¥ìー¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¤¯¤¹¤ß¥«¥éー¤¬¾åÉÊ¤Ê¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー ¥Ú¥¢¥Þ¥°¡×¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥³¥é¥Ü¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¸¶¿§·Ï¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï½À¤é¤«¤¤¿§¹ç¤¤¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥®¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÂ£¤Ã¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤½¤¦¢ö ¥Õ¥¿¤ò³°¤»¤ÐÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤òÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë±é½Ð♡
¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥¹¥«¥é¥Ã¥× ¥Þ¥° & ¥×¥ìー¥È¡×¤Ï¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤È¥×¥ìー¥È¤Î¥Õ¥ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¥Þ¥°¤È¥×¥ìー¥È°Ê³°¤Ë¤Ï¥¹¥×ー¥ó¤È¥Õ¥©ー¥¯¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì¼°¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤¨¤Ð¥Û¥Æ¥ë¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÍèµÒÍÑ¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ë¤â¡ý
¥¥é¥¥éµ±¤¯¥ªー¥í¥é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÂ¿¹¬´¶¤â¾å¤¬¤ë¢ö
¸÷¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿§¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ªー¥í¥é¥«¥éー¤Ï¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤Î¾å¤ò°ìµ¤¤Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥§¥ë¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¡Ö¥ª¥Ñー¥ë¥·¥§¥ë ¥«¥Ã¥× & ¥½ー¥µ―¡×¤Ï¡¢ÇÈÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ê¥½ー¥µー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥«¥Ã¥×¤Î»ý¤Á¼ê¤ËÉÕ¤¤¤¿¥Ñー¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¡£³¤¤ÎÃæ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤ËÂç³èÌö¤·¤½¤¦♡
¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¾åÉÊ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡ÚFrancfranc¡Û¤Î¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¿©´ï¡×¡£ÍèµÒÍÑ¤È¤·¤Æ¤âÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@risa_.pianoÍÍ¡¢@mono___chanÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤äÈÎÇä½ªÎ»¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§²Ï¹ç ¤Ò¤«¤ë