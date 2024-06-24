¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡È¤À¤·¡É¤ò°û¤à¡©
ÏÂ¿©¤¬¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÏÂ¿©¤ÎÍ×¤È¤â¸À¤¨¤ë¡È¤À¤·¡É¡£Ãæ¤Ç¤â¤«¤Ä¤ªÀá¤Ç¤È¤Ã¤¿¤«¤Ä¤ª¤À¤·¤Ï¥¢¥ß¥Î»À¤¬100gÃæ230mg´Þ¤Þ¤ì¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥±¥¢¥Õ¡¼¥É¤È¤·¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£1699Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè300Ç¯°Ê¾å¡¢³ïÀá¤È¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤¿¡È¤À¤·¡É¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤ó¤Ù¤ó¤Ë¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤ª´«¤á¤Î¡È¤À¤·¡É¡¢¤½¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ë³ïÀá¤Î¸úÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¸Ç¤¤¤Þ¤Þ¤ÎËÜÀá¤ò¡Ö³ïÀá¡×¡¢ºï¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ò¡Ö¤«¤Ä¤ªÀá¡×¡¢µû¼ï¤ò¼¨¤¹¤È¤¡Ö¥«¥Ä¥ª¡×¤ÈÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¡È¤À¤·¡É¤È¤Ï²¿¤«¡£ÄêµÁ¤òÀ°Íý¤·¤è¤¦¡£¤«¤Ä¤ªÀá¤ä¼Ñ´³¤·¡¢º«ÉÛ¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤ò¼Ñ¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¤¦¤Þ¤ßÀ®Ê¬¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À±ÕÂÎ¤Î¤³¤È¤À¡£¡È¤À¤·¡É¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Þ¤º¤«¤Ä¤ª¤À¤·¤äº«ÉÛ¤À¤·¤Ê¤É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢ÌîºÚ¤ä¤¤Î¤³Îà¤«¤é¤â¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¤«¤Ä¤ªÀá¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤Ä¤ª¤À¤·¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¡È¤À¤·¡É¤Î¤¦¤Þ¤ßÀ®Ê¬¤ò¹½À®¤¹¤ë¥¢¥ß¥Î»À¡¢Ãæ¤Ç¤â¿Í¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤Ïºî¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤É¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À¤¬¤«¤Ä¤ªÀá¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¹¤ë¤È´À¤¬Î®¤ì¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Î¿åÊ¬¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Î²Æ¤â½ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê½ë¤¤Æü¤Ë±¿Æ°¤ò¤·¤ÆÂçÎÌ¤Ë´À¤ò¤«¤¯¤ÈÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¿åÊ¬¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤ÎÊäµë¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÊý¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤Ã¤¿¤é¥¢¥ß¥Î»À¤ò´Þ¤ó¤À¤«¤Ä¤ªÀá¤Çºî¤Ã¤¿¡È¤À¤·¡É¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤ï¤ê¤ËÀÝ¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤Ë¤ó¤Ù¤ó¤Î¥µ¥¤¥È¤ÇÄó°Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ë¤ó¤Ù¤ó¤Î·Ð±Ä´ë²èÉô¡¦ÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÄ®ÅÄÃéÃË»á¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï´Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅü¼Á¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀºÀ½¤µ¤ì¤¿½ãÊª¼Á¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¡È¤À¤·¡É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«Á³¤Î¤â¤Î¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±öÊ¬¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£²½³ØÅª¤ÊÊª¼Á¤ÎÀÝ¼è¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À§Èó¤È¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤°û¤ßÊª¤À¡£
¡Ö ¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ä¤ª¤À¤·¤Ï¡¢±ÉÍÜµ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹á¤êÀ®Ê¬¤Ë¤è¤ë¾ð½ïµ¡Ç½¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹çÁ°Ìë¤äÄ¾Á°¤Î¶ÛÄ¥¤òÏÂ¤é¤²¡¢ËÜÍè¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤Ø¤Î³èÍÑ¤Ï²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¤À¤·¡É¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡È¥±¥¢¥Õ¡¼¥É¡É¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÄ®ÅÄ»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
Ä®ÅÄ»á¤Î¸À¤¦¥±¥¢¥Õ¡¼¥É¤È¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÎý½¬¤ä»î¹ç¤ÎÁ°¸å¤ËÂÎ¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¿©¤ÙÊª¤Î¤³¤È¡£³ïÀá¤Ï¡¢¤½¤Î70¡ó°Ê¾å¤¬¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢10£ç¿©¤Ù¤ì¤Ð£·g¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¹³ÈèÏ«Êª¼Á¤â´Þ¤à¤¿¤á¡¢±¿Æ°¸å¤Ë¡È³ïÀá¡É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÈèÏ«²óÉü¤òÁá¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤«¤Ä¤ªÀá¤ò¹¥¤¤ÊÎÁÍý¤Ë¤Õ¤ê¤«¤±¤Æ¼ê·Ú¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÊäµë
¥«¥Ä¥ª¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¤ËÎÉ¤¤±ÉÍÜÀ®Ê¬¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿åÊ¬¤ÏÂçÎÌ¤Ë¤Ï°û¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡È¤«¤Ä¤ª¤À¤·¡É¤ÏÊä½õÅª¤ÊÀÝ¼è¤Ë¤È¤É¤á¡¢¤à¤·¤í¤«¤Ä¤ªÀá¤ò¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¿©»ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢Ä®ÅÄ»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ªÀá¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤êÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ßÖ¤áÊª¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¤«¤Ä¤ªÀá¤ò¤Ò¤È¤Õ¤ê¡¢Íñ¤«¤±¤´ÈÓ¤Ë¤â¤«¤Ä¤ªÀá¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¤ªÌ£Á¹½Á¤Ï¤â¤È¤â¤È¡È¤À¤·¡É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤ËÄÉ¤¤¤«¤Ä¤ªÀá¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤Î¿©À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¼«Á³¤ËÂ¿¤¯ÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¼Ô¤âÉéÃ´¤Ê¤¯¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÀÝ¼è¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë³ïÀá¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æºî¤é¤ì¤ë¤«¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¥«¥Ä¥ª¤ò£³Ëç¤Ë²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤ò75¡î¡Á98¡î¤ÎÅò¤Ç£±»þ´Ö¤«¤é£±»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¼Ñ¤Æ¡¢¹ü¤òÈ´¤¤¤¿¸å¡¢²¿²ó¤«ßî¤·¤Æ¿åÊ¬¤òÈ´¤¯¡£¤½¤·¤ÆÅ·Æü´³¤·¤ò¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥«¥Ó¤ò¤Ä¤±¤ÆÈ¯¹Ú¤µ¤»¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¹©Äø¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½150¡Á180Æü¤«¤«¤ë¤½¤¦¤À¡£¹âµéÉÊ¤È¤µ¤ì¤ëËÜ¸Ï³ïÀá¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê´ÞÍ¿åÊ¬¤Ï12¡Á15¡ó¤Þ¤ÇÄã²¼¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢³ïÀá¤Ë¤Ï¥«¥Ä¥ª¤Î±ÉÍÜÊ¬¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£75¡î¡Á98¡î¤ÎÅò¤Ç£±»þ´Ö¤«¤é£±»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¼Ñ¤ë¡È¼Ñ½Ï¡É¤È¤¤¤¦¹©Äø¡£100¡î¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥«¥Ä¥ª¤Î¼ÑÊø¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤À
¡Ö³ïÀá¤òºï¤Ã¤Æ¾®Ê¬¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ä¤ªÀá¤Ï¡¢¿åÊ¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç·Ú¤¤¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ð¥ó¤Ë¾®Ê¬¤±¥Ñ¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢³°¿©¤¹¤ë¤È¤¤Ë¿¶¤ê¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÊä½¼¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³¤³°±óÀ¬¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤«¤Ä¤ªÀá¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿©¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ç¤â¥ì¥È¥ë¥È¤Î¤´ÈÓ¤Ë¿¶¤ê¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢µ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡×¥³¥Ã¥×¤Ë¤«¤Ä¤ªÀá¤òÆþ¤ì¤Æ¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¤Ç¡È¤À¤·¡É¤Ï´°À®
¤«¤Ä¤ªÀá¤Ïµ¤·Ú¤ËÀÝ¤ì¤ë¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡È¤À¤·¡É¤È¤Ê¤ë¤È¼è¤ë¤Î¤¬¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£¡È¤À¤·¡É¤Î¼è¤êÊý¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºÆé¤Ë¿å¤òÊ¨Æ¤µ¤»¤Æ²Ð¤ò»ß¤á¡¢¤«¤Ä¤ªÀá¤òÆþ¤ì¤ÆÆéÄì¤ËÄÀ¤à¤Þ¤ÇÂÔ¤Á¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Õ¤¤ó¤Ê¤É¤òÉß¤¤¤¿¤¶¤ë¤Ç¤³¤¹¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡¢¹©Äø¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ë¤ÏÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤·³Ì¤Ë¼ò¡¢¾ßÌý¡¢º½Åü¡¢¿å¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇßÖ¤ê¼Ñ¤·¤ÆÇò¤´¤Þ¤ò¿¶¤ì¤Ð¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê¤Ë¤ó¤Ù¤ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡Ö¡È¤À¤·¡É¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÆñ¤·¤¯¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¹©Äø¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÎÁÍý¤ÎºîË¡¤È¤·¤Æ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£°û¿©Å¹¤ä¡¢¼«Âð¤Ç¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÏÂ¿©¤òºî¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤ÈºîË¡¤ò¼é¤Ã¤Æ¼è¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤Î¥±¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë¡È¤À¤·¡É¤ò°û¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥³¥Ã¥×¤Ë¤«¤Ä¤ªÀá¤òÆþ¤ì¤Æ¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤«¤Ä¤ªÀá¤¬¤â¤·¤ã¤â¤·¤ã¤È¤¹¤ë¤Î¤¬·ù¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤á¤Þ¤¹¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤éÃã¤³¤·¤«²¿¤«¤Ç¤³¤·¤Æ¡¢¤À¤·³Ì¤Ï¾ßÌý¤ò¿â¤é¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤Ë¤ó¤Ù¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ïÀáÀìÌçÅ¹¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¿©¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç³ïÀá¤ä¡È¤À¤·¡É¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¡È³ïÀá¡¦¤À¤·¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿©°é¤ä¡¢°û¿©Å¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·¼ÌØ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ°¸å¤Î¿åÊ¬Êäµë¤Ë¡¢¥¢¥ß¥Î»À¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡È¤À¤·¡É¤ò°û¤à¤³¤È¤Î¸úÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤¿¡£ÆüËÜ¶¶¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿°ì½Á°ìÈÓ¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤À¤·ÀìÌçÅ¹¡ÈÆüËÜ¶¶¤À¤·¾ì ËÜÅ¹¡É¤Ç¡È¤À¤·¡É¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤³¤È¤«¤éºî¤Ã¤¿¡¢¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ç¼ê·Ú¤Ë¡È¤À¤·¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö°û¤à¤ª¤À¤·¡×¤â¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¤Ë¤ó¤Ù¤ó¸ø¼°¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤è¤ê¡Ë
¡Ö¡È¤À¤·¡É¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥¢¥ß¥Î»À¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ä«¤Ç¤âÌë¤Ç¤â°û¤à»þ´Ö¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬°û¤à¤È¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¹ÈÃã¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¤Þ¤¿¼Á¤Î°ã¤¦´¶³Ð¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡È¤À¤·¡É¤ÏÎÁÍý¤Ë»È¤¦¤â¤Î¤È·è¤á¤Ä¤±¤º¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÁ°¸å¤Î¥±¥¢¥Õ¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Æü¡¹¤ÎÈè¤ì¤ò¼è¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢µ¤·Ú¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡È¤À¤·¡É¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä®ÅÄ»á¤Î¸À¤¦¡È¥³¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¡É¤È¤¤¤¦¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È´¶³Ð¤Ç¤Ç¤¤ë¡È¤À¤·¡É¤Ë¤ÏÌÜ¤«¤é¤¦¤í¤³¤¬Íî¤Á¤ë»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤À¤ÈÅü¼Á¤ä±öÊ¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤ÏÀ§Èó¤È¤â¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¤À¤·³Ì¤Ï¼Î¤Æ¤º¤Ë¾ßÌý¤ò³Ý¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Û¡¼¥ë¥Õ¡¼¥É¤À¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÀÝ¼è¤Î¤¿¤á¤Ë¤âµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¿©ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
text by Reiko Sadaie¡ÊParasapo Lab¡Ë
¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¤Ë¤ó¤Ù¤ó
photo by Shutterstock