¡ÖË¸«¾ë¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©½é¸«¤ÇÆÉ¤á¤¿¤é¤«¤Ê¤ê¥¹¥´¥¤¡Ä¡ª
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤ÊÃÏÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÆñÆÉÃÏÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡ÖË¸«¾ë¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡ÖË¸«¾ë¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢²Æì¸©¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¡¢5Ê¸»ú¤ÇÆÉ¤á¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡ÖË¸«¾ë¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤È¤ß¤°¤¹¤¯¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
²ÆìËÜÅçÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ËÌ¤Ï¸©ÅÔ¤ÎÆáÇÆ»Ô¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëË¸«¾ë»Ô¡£
Ë¸«¾ë»Ô¤ÎÅÚ¾í¤ÏÊÝ¿åÀ¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÀÎ¤«¤éÇÀ¶È¤¬À¹¤ó¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹ºÏÇÝ¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÅÔ»Ô¶á¹Ù·¿¤ÎÇÀ¶È¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¡¢¥È¥Þ¥È¤Ê¤É¤¬ºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥È¥¦¥¥Ó¤ÎÍÕ¡¢Êæ¤òÀ÷ÎÁ¤È¤·¤¿¡Ö¥¦¡¼¥¸À÷¤á¡×¤Ï¡¢ÆÃ»ºÊª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØÃÏÌ¾¼Åµ¡Ù
¡¦¡ØË¸«¾ë»ÔÌò½ê ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ù