¼ç¿Í¸ø¤¬ºÇ¹â¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ªÄ«¥É¥é¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª3°Ì¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¡¢2°Ì¡ÖÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡×¡¢1°Ì¤Ï¡Ä
¡ÈÄ«¥É¥é¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëNHK¤Î¥É¥é¥ÞÏÈ¡ÖÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡×¡£Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÏÈ¤È¤¤¤¦»ö¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬ºÇ¹â¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦ÎòÂå¤ÎÄ«¥É¥é¤Ï¤É¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¡¡¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó
2°Ì¡¡È¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£
1°Ì¡¡¡©¡©¡©
¢ÍÁ´¤Æ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
Êì¿Æ¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë´ä¼ê¸©¤ÎËÌ»°Î¦¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿ÁÄÊì¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ³¤½÷¤òÌÜ»Ø¤¹»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹â¹»À¸¤Î¾¯½÷¡¦Å·Ìî¥¢¥¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÌ»°Î¦¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤ò½Å¤Í¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¢¥¤Ï¡¢ºÃÀÞ¤ÈÊ³Æ®¤Î¸å¤ËÅìµþ¤Ø½Ð¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓËÌ»°Î¦¤Ø¤ÈÌá¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷´ü´Ö¡§2013Ç¯4·î1Æü¡Á9·î28Æü
µÓËÜ¡§µÜÆ£´±¶åÏº
¥¥ã¥¹¥È¡§Ç½Ç¯ÎèÆà¡Ê¸½Ì¾µÁ¡§¤Î¤ó¡¢Å·Ìî¥¢¥ Ìò¡Ë¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¡ÊÅ·Ìî½Õ»Ò Ìò¡Ë¡¢µÜËÜ¿®»Ò¡ÊÅ·Ìî²Æ Ìò¡Ë Â¾
ÂçºåËüÇî¤ÎÍâÇ¯¤Ë´ôÉì¸©ÅìÉô¤Î¾®¤µ¤Ê¿©Æ²¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¦¤«¤Ä¤Ê½ê¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¡¢ÆÈÆÃ¤Î´¶À¤ò»ý¤Ä¾¯½÷¡¦ÜÀÌîÎë°¦¡Ê¤Ë¤ì¤Î¡¦¤¹¤º¤á¡Ë¡£Ì¼¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤Î¾¿Æ¤ä¡¢Æ±¤¸Æü¤ËÆ±¤¸ÉÂ±¡¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇëÈøÎ§¤é¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤¿Îë°¦¤Ï¡¢¾¯½÷Ì¡²è²È¤È¤·¤Æ¤ÎºÃÀÞ¤ä·ëº§¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¤ä¤¬¤ÆÂç¤¤ÊÈ¯ÌÀ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷´ü´Ö¡§2018Ç¯4·î2Æü¡Á9·î29Æü
µÓËÜ¡§ËÌÀî±ÙÍù»Ò
¥¥ã¥¹¥È¡§±ÊÌî²ê°ê¡ÊÜÀÌîÎë°¦ Ìò¡Ë¡¢¾¾ÀãÂÙ»Ò¡ÊÜÀÌîÀ² Ìò¡Ë¡¢º´Æ£·ò¡ÊÇëÈøÎ§ Ìò¡Ë Â¾
ÆüËÜ¤Ç¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿1925Ç¯¤Ë²¬»³¸©¤ÎÏÂ²Û»Ò²°¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¯½÷¡¦µÌ°Â»Ò¡£²¹¤«¤Ê²ÈÄí¤Ë°é¤Á¡¢¾ï¤Ë²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¤Â³¤±¤ë°Â»Ò¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¼¤Î¤ë¤¤¡¢Â¹¤Î¤Ò¤Ê¤¿¤È¡¢»°À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»þÂå¤Î»îÎý¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Îø¤ä»Å»ö¡¢·ëº§¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷´ü´Ö¡§2021Ç¯11·î1Æü¡Á2022Ç¯4·î8Æü
µÓËÜ¡§Æ£ËÜÍµª
¥¥ã¥¹¥È¡§¾åÇòÀÐË¨²»¡ÊµÌ°Â»Ò Ìò¡Ë¡¢¿¼ÄÅ³¨Î¤¡Êðµ¿¿¤ë¤¤ Ìò¡Ë¡¢Àî±ÉÍûÆà¡ÊÂç·î¤Ò¤Ê¤¿ Ìò¡Ë Â¾
»°À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼ç¿Í¸ø¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë°Û¿§¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤¬1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë4°Ì¡Á47°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¼ç¿Í¸ø¤¬ºÇ¹â¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦ÎòÂå¤ÎÄ«¥É¥é¤Ï¡¢²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼Ì¿¿¡§¥¿¥ì¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯
¡Ê¾åÇòÀÐ Ë¨²»|1998/1/27À¸¤Þ¤ì|½÷À|AB·¿|¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÀßÌä¤òÀßÄê¤·¡¢goo¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¹ç·×¿ô¡§1,043É¼
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯6·î03Æü¡Á2024Ç¯6·î17Æü
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬ºÇ¹â¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦ÎòÂå¤ÎÄ«¥É¥é¤Ï¤É¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¡¡¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó
2°Ì¡¡È¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£
1°Ì¡¡¡©¡©¡©
¢ÍÁ´¤Æ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
3°Ì¤Ï¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ª
Êì¿Æ¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë´ä¼ê¸©¤ÎËÌ»°Î¦¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿ÁÄÊì¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ³¤½÷¤òÌÜ»Ø¤¹»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹â¹»À¸¤Î¾¯½÷¡¦Å·Ìî¥¢¥¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÌ»°Î¦¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤ò½Å¤Í¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¢¥¤Ï¡¢ºÃÀÞ¤ÈÊ³Æ®¤Î¸å¤ËÅìµþ¤Ø½Ð¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓËÌ»°Î¦¤Ø¤ÈÌá¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷´ü´Ö¡§2013Ç¯4·î1Æü¡Á9·î28Æü
µÓËÜ¡§µÜÆ£´±¶åÏº
¥¥ã¥¹¥È¡§Ç½Ç¯ÎèÆà¡Ê¸½Ì¾µÁ¡§¤Î¤ó¡¢Å·Ìî¥¢¥ Ìò¡Ë¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¡ÊÅ·Ìî½Õ»Ò Ìò¡Ë¡¢µÜËÜ¿®»Ò¡ÊÅ·Ìî²Æ Ìò¡Ë Â¾
2°Ì¤Ï¡ØÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡Ù¡ª
ÂçºåËüÇî¤ÎÍâÇ¯¤Ë´ôÉì¸©ÅìÉô¤Î¾®¤µ¤Ê¿©Æ²¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¦¤«¤Ä¤Ê½ê¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¡¢ÆÈÆÃ¤Î´¶À¤ò»ý¤Ä¾¯½÷¡¦ÜÀÌîÎë°¦¡Ê¤Ë¤ì¤Î¡¦¤¹¤º¤á¡Ë¡£Ì¼¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤Î¾¿Æ¤ä¡¢Æ±¤¸Æü¤ËÆ±¤¸ÉÂ±¡¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇëÈøÎ§¤é¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤¿Îë°¦¤Ï¡¢¾¯½÷Ì¡²è²È¤È¤·¤Æ¤ÎºÃÀÞ¤ä·ëº§¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¤ä¤¬¤ÆÂç¤¤ÊÈ¯ÌÀ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷´ü´Ö¡§2018Ç¯4·î2Æü¡Á9·î29Æü
µÓËÜ¡§ËÌÀî±ÙÍù»Ò
¥¥ã¥¹¥È¡§±ÊÌî²ê°ê¡ÊÜÀÌîÎë°¦ Ìò¡Ë¡¢¾¾ÀãÂÙ»Ò¡ÊÜÀÌîÀ² Ìò¡Ë¡¢º´Æ£·ò¡ÊÇëÈøÎ§ Ìò¡Ë Â¾
1°Ì¤Ï¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¡ª
ÆüËÜ¤Ç¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿1925Ç¯¤Ë²¬»³¸©¤ÎÏÂ²Û»Ò²°¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¯½÷¡¦µÌ°Â»Ò¡£²¹¤«¤Ê²ÈÄí¤Ë°é¤Á¡¢¾ï¤Ë²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¤Â³¤±¤ë°Â»Ò¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¼¤Î¤ë¤¤¡¢Â¹¤Î¤Ò¤Ê¤¿¤È¡¢»°À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»þÂå¤Î»îÎý¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Îø¤ä»Å»ö¡¢·ëº§¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷´ü´Ö¡§2021Ç¯11·î1Æü¡Á2022Ç¯4·î8Æü
µÓËÜ¡§Æ£ËÜÍµª
¥¥ã¥¹¥È¡§¾åÇòÀÐË¨²»¡ÊµÌ°Â»Ò Ìò¡Ë¡¢¿¼ÄÅ³¨Î¤¡Êðµ¿¿¤ë¤¤ Ìò¡Ë¡¢Àî±ÉÍûÆà¡ÊÂç·î¤Ò¤Ê¤¿ Ìò¡Ë Â¾
»°À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼ç¿Í¸ø¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë°Û¿§¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤¬1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë4°Ì¡Á47°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¼ç¿Í¸ø¤¬ºÇ¹â¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦ÎòÂå¤ÎÄ«¥É¥é¤Ï¡¢²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼Ì¿¿¡§¥¿¥ì¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯
¡Ê¾åÇòÀÐ Ë¨²»|1998/1/27À¸¤Þ¤ì|½÷À|AB·¿|¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÀßÌä¤òÀßÄê¤·¡¢goo¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¹ç·×¿ô¡§1,043É¼
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯6·î03Æü¡Á2024Ç¯6·î17Æü