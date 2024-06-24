¡ÖUFO¡á±ßÈ×·¿¡×¤Ï¿·Ê¹¼Ò¤Î´ª°ã¤¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡©¡ÖU.F.O.¡×¡ÖUFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤Î´ØÏ¢¤È¤Ï¡ÚUFO¤ÎÆü¡Û
6·î24Æü¤ÏUFO¤ÎÆü¡ª
1947Ç¯6·î24Æü¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆUFO¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÀ©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÎUFO¤Ï¡Ö¶õÈô¤Ö±ßÈ×¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¡ÖU.F.O.¡×¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ê¤É¡¢UFO¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¤Î¥ì¡¼¥Ë¥¢»³ÄºÉÕ¶á¤Ç¡¢¹âÂ®¤ËÏ¢¤Ê¤Ã¤ÆÈô¤Ö¡¢»°Æü·î·¿¤ò¤·¤¿9¤Ä¤ÎÊªÂÎ¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤ÎUFO¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ï¡¢±ßÈ×·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»°Æü·î·¿¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤òÃÏÊý¿·Ê¹¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Ë¡Ö¿åÌÌ¤ËÅê¤²¤¿»®¤¬¿å¤Î¾å¤òÄ·¤Í¤ë¤è¤¦¤ÊÈô¤ÓÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢·Á¤ÎÀâÌÀ¤À¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÍâÆü¤Î»æÌÌ¤Ë¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥¹¥¯¡Ê¶õÈô¤Ö±ßÈ×¡Ë¡×¤È·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Î±Æ¶Á¤«¡¢¤½¤Î¸å¤ËµÞÁý¤·¤¿ÌÜ·â¾ðÊó¤Ï¡Ö±ßÈ×·¿¡×¤¬Â¿¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³¤¬¤³¤ì¤é¤òUnidentified Flying Object¡ÊÌ¤³ÎÇ§Èô¹ÔÊªÂÎ¡Ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖUFO¡á¶õÈô¤Ö±ßÈ×¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¿·Ê¹¼Ò¤Î´ª°ã¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
1976Ç¯¤ÎÈ¯ÇäÅö»þ¡¢Æ±¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Ï¸åÈ¯¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Â¾¤Èº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤í¤¦¤Èºî¤é¤ì¤¿¶È³¦½é¤Î´Ý¤¤»®·¿¤ÎÍÆ´ï¤È¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤¬¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¯¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¡ÖU.F.O.¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢ÍÆ´ï¤¬¶õÈô¤Ö±ßÈ×¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¾¦ÉÊÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡Ø¤¦¤Þ¤¤¥½¡¼¥¹¡Ê¤¦¤Þ¤¤¡áU¡Ë¡¢ÂÀ¤¤ÌÍ¡Ê¤Õ¤È¤¤¡áF¡Ë¡¢Âç¤¤¤¥¥ã¥Ù¥Ä¡ÊÂç¤¤¤¡áO¡Ë¡Ù¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡ª
º£¸å¤â¤·±ßÈ×·¿°Ê³°¤ÎUFO¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áý¤¨¤¿¤é¡¢¡ÖÆüÀ¶¾Æ¤¤½¤ÐU.F.O.¡×¤ÎÍÆ´ï¤Î·Á¤âÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡ÖUFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼(R)¡×¤Ï¥»¥¬¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¡¢Â¾¼ÒÀ½¤â´Þ¤á¤¿°ìÈÌÌ¾¾Î¤Ï¡Ö¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¡×¤ä¡Ö¥×¥é¥¤¥º¥²¡¼¥àµ¡¡×¤Ç¤¹¡£
UFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼(R)¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï1985Ç¯¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¹ø¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤ÎãþÂÎ¤ò¾å¤«¤éÇÁ¤¹þ¤à·Á¼°¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö½÷À¤ä»Ò¤É¤â¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÆþ¸ý¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¸µ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿½éÂåUFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼(R)¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÌÜÀþ¤Î¹â¤µ¤Ë·ÊÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤ë½Ä·¿¤ÎãþÂÎ¤Ë¡¢¥«¥é¡¼¤âÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤òºÎÍÑ¡£
Åö½é¤Î³«È¯Ì¾¤Ï¡Ö¥¤¡¼¥°¥ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤Ç¡¢¥¯¥ì¡¼¥óÉô¤¬·ÊÉÊ¤ò¡ÖÏÉ¤Å¤«¤ß¡×¤Ë¤¹¤ë·Á¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ»½ÑÅª¤ËÆñ¤·¤¯¡¢¸½ºß¤ÎÂÊ±ß·Á¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶õÈô¤Ö±ßÈ×¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡ÖUFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼(R)¡×¤ÈÌ¿Ì¾¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÈÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤·¥¤¡¼¥°¥ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
º£¤â¤Ê¤ª¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤UFO¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¶õ¤òÄ¯¤á¤ÆÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÀÐÀî ¥«¥º¥
1984Ç¯²Æì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÃÞÇÈÂç³Ø¿Í´Ö³ØÎàÂ´¶È¸å¡¢²ñ¼Ò°÷¤ò·Ð¤Æ·Ý¿Í¡¦ºî²È¡¦¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¥¨¥ì¥¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¡¼¥á¥ó¥º¤òÇÚ½Ð¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£Âè60²óÀëÅÁ²ñµÄ¾Þ¥³¥Ô¡¼¥´¡¼¥ë¥É¼õ¾Þ¡¢LOFT¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥³¥ó¥È¤¹¤ë¥¤¥·¥«¥ï¤¯¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥³¥ó¥ÈÂæËÜ¡¦½Ð±é¡¢KNB¥é¥¸¥ªCM¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2020¡¦2023¶¨»¿¼Ò¾Þ¼õ¾Þ¤Ê¤É¡£¤ª»Å»ö¤¢¤ì¤Ð¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£AI¤«¤é»Å»ö¤òÃ¥¤¦¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:ÀÐÀî ¥«¥º¥)
1947Ç¯6·î24Æü¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆUFO¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÀ©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÎUFO¤Ï¡Ö¶õÈô¤Ö±ßÈ×¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¡ÖU.F.O.¡×¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ê¤É¡¢UFO¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤ÎUFO¤Ï¡Ö¶õÈô¤Ö±ßÈ×¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©1947Ç¯6·î24Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Â¶È²È¤Ç¤¢¤ë¥±¥Í¥¹¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤µ¤ó¤¬¼«²ÈÍÑµ¡¤ÇÈô¹ÔÃæ¤ËÌÜ·â¤·¤¿¤â¤Î¤¬ºÇ½é¤ÎUFO¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤ÎUFO¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ï¡¢±ßÈ×·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»°Æü·î·¿¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤òÃÏÊý¿·Ê¹¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Ë¡Ö¿åÌÌ¤ËÅê¤²¤¿»®¤¬¿å¤Î¾å¤òÄ·¤Í¤ë¤è¤¦¤ÊÈô¤ÓÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢·Á¤ÎÀâÌÀ¤À¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÍâÆü¤Î»æÌÌ¤Ë¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥¹¥¯¡Ê¶õÈô¤Ö±ßÈ×¡Ë¡×¤È·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Î±Æ¶Á¤«¡¢¤½¤Î¸å¤ËµÞÁý¤·¤¿ÌÜ·â¾ðÊó¤Ï¡Ö±ßÈ×·¿¡×¤¬Â¿¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³¤¬¤³¤ì¤é¤òUnidentified Flying Object¡ÊÌ¤³ÎÇ§Èô¹ÔÊªÂÎ¡Ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖUFO¡á¶õÈô¤Ö±ßÈ×¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¿·Ê¹¼Ò¤Î´ª°ã¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¡ÖU.F.O.¡×¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡©Æü¾ï¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ëUFO¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüÀ¶¤Î¥«¥Ã¥×¾Æ¤½¤Ð¡ÖU.F.O.¡×¡£
1976Ç¯¤ÎÈ¯ÇäÅö»þ¡¢Æ±¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Ï¸åÈ¯¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Â¾¤Èº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤í¤¦¤Èºî¤é¤ì¤¿¶È³¦½é¤Î´Ý¤¤»®·¿¤ÎÍÆ´ï¤È¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤¬¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¯¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¡ÖU.F.O.¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢ÍÆ´ï¤¬¶õÈô¤Ö±ßÈ×¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¾¦ÉÊÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡Ø¤¦¤Þ¤¤¥½¡¼¥¹¡Ê¤¦¤Þ¤¤¡áU¡Ë¡¢ÂÀ¤¤ÌÍ¡Ê¤Õ¤È¤¤¡áF¡Ë¡¢Âç¤¤¤¥¥ã¥Ù¥Ä¡ÊÂç¤¤¤¡áO¡Ë¡Ù¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡ª
º£¸å¤â¤·±ßÈ×·¿°Ê³°¤ÎUFO¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áý¤¨¤¿¤é¡¢¡ÖÆüÀ¶¾Æ¤¤½¤ÐU.F.O.¡×¤ÎÍÆ´ï¤Î·Á¤âÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
UFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼(R)¤Ï³«È¯Åö½é¡ÖUFO¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿UFO¤ÎÆü¤Ç¤¢¤ë6·î24Æü¤Ï¡¢UFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼(R)¤ÎÆü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖUFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼(R)¡×¤Ï¥»¥¬¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¡¢Â¾¼ÒÀ½¤â´Þ¤á¤¿°ìÈÌÌ¾¾Î¤Ï¡Ö¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¡×¤ä¡Ö¥×¥é¥¤¥º¥²¡¼¥àµ¡¡×¤Ç¤¹¡£
UFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼(R)¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï1985Ç¯¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¹ø¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤ÎãþÂÎ¤ò¾å¤«¤éÇÁ¤¹þ¤à·Á¼°¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö½÷À¤ä»Ò¤É¤â¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÆþ¸ý¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¸µ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿½éÂåUFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼(R)¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÌÜÀþ¤Î¹â¤µ¤Ë·ÊÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤ë½Ä·¿¤ÎãþÂÎ¤Ë¡¢¥«¥é¡¼¤âÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤òºÎÍÑ¡£
Åö½é¤Î³«È¯Ì¾¤Ï¡Ö¥¤¡¼¥°¥ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤Ç¡¢¥¯¥ì¡¼¥óÉô¤¬·ÊÉÊ¤ò¡ÖÏÉ¤Å¤«¤ß¡×¤Ë¤¹¤ë·Á¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ»½ÑÅª¤ËÆñ¤·¤¯¡¢¸½ºß¤ÎÂÊ±ß·Á¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶õÈô¤Ö±ßÈ×¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡ÖUFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼(R)¡×¤ÈÌ¿Ì¾¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÈÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤·¥¤¡¼¥°¥ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
º£¤â¤Ê¤ª¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤UFO¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¶õ¤òÄ¯¤á¤ÆÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÀÐÀî ¥«¥º¥
1984Ç¯²Æì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÃÞÇÈÂç³Ø¿Í´Ö³ØÎàÂ´¶È¸å¡¢²ñ¼Ò°÷¤ò·Ð¤Æ·Ý¿Í¡¦ºî²È¡¦¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¥¨¥ì¥¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¡¼¥á¥ó¥º¤òÇÚ½Ð¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£Âè60²óÀëÅÁ²ñµÄ¾Þ¥³¥Ô¡¼¥´¡¼¥ë¥É¼õ¾Þ¡¢LOFT¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥³¥ó¥È¤¹¤ë¥¤¥·¥«¥ï¤¯¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥³¥ó¥ÈÂæËÜ¡¦½Ð±é¡¢KNB¥é¥¸¥ªCM¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2020¡¦2023¶¨»¿¼Ò¾Þ¼õ¾Þ¤Ê¤É¡£¤ª»Å»ö¤¢¤ì¤Ð¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£AI¤«¤é»Å»ö¤òÃ¥¤¦¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:ÀÐÀî ¥«¥º¥)