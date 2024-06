ディズニー映画『アナと雪の女王』日本公開10周年を祝うスペシャルなカフェ「『アナと雪の女王』OH MY CAFE」が、7月5日(金)から東京で、8月8日(木)から大阪で順次開催される。■オリジナルアイテムも販売今回開催される「『アナと雪の女王』OH MY CAFE」は、“Sister’s Forever”をコンセプトに、アナとエルサにフォーカスをあてた特別感漂う期間限定のカフェ。

メニューには、アナとエルサそれぞれをイメージした「チキンブレッドプレート」と「サーモンピラフプレート」や、オラフの顔を模った「エンジョイサマー カレー」など、キャラクターをモチーフにした料理が並ぶ。また、アナとエルサを再現したピンクとブルーのパフェ「仲良しパフェ」や、各種ドリンクも展開。一部メニューは、「オーロラグラス」や「ティースプーン」といったスーベニアを付けることもできる。さらに、ランダムグッズやファッション雑貨などオリジナルアイテムが販売されるほか、事前予約で「オリジナルうちわ」がランダムで1枚もらえる特典も用意し、『アナと雪の女王』10周年を盛り上げる。なお、「OH MY CAFE」はディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合し、塩分控えめで低糖質な身体にやさしいヘルシーなメニューを提供する。【「『アナと雪の女王』OH MY CAFE」概要】・東京(新宿)日程:7月5日(金)〜9月1日(日)場所:OH MY CAFE・大阪(心斎橋)日程:8月8日(木)〜9月8日(日)場所:Collabo_Index SHINSAIBASHI