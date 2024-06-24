ÊÅ²¼¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ï¥¦¥¹»ë»¡¡¡ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û±Ñ¹ñ¤ò¸ø¼°Ë¬ÌäÃæ¤ÎÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ï23Æü¸á¸å¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¿¼Ìë¡Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤¢¤ëÆüËÜÊ¸²½¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ï¥¦¥¹¡×¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¸«¤Ä¤±¤è¤¦ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×Å¸¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤¬Áª¤ó¤À¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ËÉÙ¤ó¤ÀÅ¸¼¨¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤ÏÆìÊ¸ÅÚ´ï¤ä3Dµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£ÅÅ»ÒÀ©¸æ¤µ¤ì¤¿¥Ô¥¢¥Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ´Åö¼Ô¤«¤éÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤¿ÊÅ²¼¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÎØÅçÅÉ¤Î´ï¤Ê¤É¡¢»ÜÀßÆâ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤â¸«¤Æ²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡»ë»¡¸å¡¢ÊÅ²¼¤Ï½ÉÇñÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤ê¡¢ºßÎ±Ë®¿Í¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë±Ñ¹ñ¿Í¤Èº©ÃÌ¤·¤¿¡£