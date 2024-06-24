¸µ½½Î¾¡¦·ÄÅ·³¤¤¬ÃÇÈ±¼°¡Ö´¶¼Õ¤À¤é¤±¤ÎÁêËÐ¿ÍÀ¸¡×º£¸å¤ÏÁòµ·´Ø·¸¤Î»Å»ö¡ÖµÕ¤Ë´¶¼Õ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡º£Ç¯¤Î½é¾ì½ê¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÂçÁêËÐ¤Î¸µ½½Î¾¡¦·ÄÅ·³¤¡Ê34¡á°¤Éð¾¾Éô²°¡Ë¤ÎÃÇÈ±¼°¤¬23Æü¡¢ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¤ÎÅìÉð¥Û¥Æ¥ë¥ì¥Ð¥ó¥ÈÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó120¿Í¤¬¤Ï¤µ¤ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡°¤Éð¾¾Éô²°´Ø·¸¼Ô¤Ç¤Ï¡¢¸µ½½Î¾¡¦±×¹Ó³¤¤Î¹õß·¹¬ÂÀ»á¡Ê35¡Ë¤é³Ñ³¦¤òµî¤Ã¤¿¸µÎÏ»Î¤¿¤Á¤â½¸·ë¡£Æ±¶¿¤ÇÍÄ¤¤º¢¤«¤é°ì½ï¤Ë·Î¸Å¤·¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿©¤¤²¼¤¬¤ëÁêËÐ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤¿¸Å¿Î²°Ãæ¡¢ºë¶Ì±É¹â¤Î3Ç¯¸åÇÚ¤Ë¤â¤¢¤¿¤ë¸µËë²¼¡¦ÁÉ¡Ê¤¤¤±¤ë¡Ë¤ÎÁÉ·øÂÀ»á¡Ê31¡Ë¤â±âÈþÂçÅç¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»Ê²ñ¤Ï¸µËë²¼¡¦¼ã»³¤Î¼ã»³Áï»á¡Ê32¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡Êì¹»¤Îºë¶Ì±É¹â¤«¤é¤ÏÂç´Ø¡¦µ®·Ê¾¡¡Ê27¡á¾ïÈ×»³Éô²°¡Ë¡¢¶×Ý¯¡Ê26¡áº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¡Ë¤é13¿Í¤Î´Ø¼è½°¤ò»Ï¤á¡¢³Ñ³¦Æâ³°¤«¤éÂ¿¿ô¤ÎOB¤¬½ÐÀÊ¡£Æ±¶¿¤Î¼¯»ùÅç¡¦±âÈþÂçÅç½Ð¿È¤ÎËëÆâ¡¦ÌÀÀ¸¡Ê28¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤Ï¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µËëÆâ¡¦¾È¶¯¡Ê29¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤ÎÃÇÈ±¼°¤Ç¤Ï¤µ¤ß¤òÆþ¤ì¤¿¸å¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£ÃÇÈ±¸å¤ÎÍ¾¶½¤Ç¤Ï¡¢¸Å¿Î²°Ãæ¤Ç·ÄÅ·³¤¤ÈÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²Î¼ê¤Î¾ëÆî³¤¡Ê¤¤º¤¡¦¤ß¤Ê¤ß¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥¢¥¤¥Ä¥à¥®¡×¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡¡16Ç¯´Ö¤ÎÎÏ»Î¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¡¢»Õ¾¢¤Î°¤Éð¾¾¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâ¡¦ÂçÆ»¡Ë¤Î»ß¤á¤Ð¤µ¤ß¤ÇÂç¶ä°É¡Ê¤ª¤ª¤¤¤Á¤ç¤¦¡Ë¤ËÊÌ¤ì¡£¡ÖÃÇÈ±¼°¤Î½àÈ÷¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¼þ¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÎÞ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤«¤é¡È¤ªÈè¤ìÍÍ¡É¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ä¡×¤È¤³¤ß¾å¤²¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡·ÄÅ·³¤¤Ï08Ç¯½é¾ì½ê¤Î½éÅÚÉ¶¤«¤é4Ç¯È¾¤Ç¿·½½Î¾¾º¿Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ç±¦É¨¤ËÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤ÆÅÓÃæµÙ¾ì¡£´Ø¼è¤È¤·¤ÆÄù¤á¹þ¤ß»Ñ¤ÇÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ï¤¹¤«2Æü¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö16Ç¯´Ö¡¢¥±¥¬¤À¤é¤±¤ÎÁêËÐ¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ´¶¼Õ¤ÎÁêËÐ¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï¡¢´û¤Ë5·î¤«¤éÁòµ·´Ø·¸¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´¶¼Õ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤é¤±¤ÎÁêËÐ¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µÕ¤ËËÍ¤¬´¶¼Õ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÈá±¿¤Î34ºÐ¤Ï¡¢Êì¹»¤Î¶µ¤¨¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö´¶¼Õ¡×¤ò¶»¤ËÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡þ·ÄÅ·³¤¡¡¹¦À²¡Ê¤±¤¤¤Æ¤ó¤«¤¤¡¦¤³¤¦¤»¤¤¡ËËÜÌ¾¡á·Ä¹¦À²¡Ê¤±¤¤¡¦¤³¤¦¤»¤¤¡Ë¡£1990Ç¯¡ÊÊ¿2¡Ë3·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼¯»ùÅç¸©À¥¸ÍÆâÄ®½Ð¿È¤Î34ºÐ¡£¸Å¿Î²°ÁêËÐ¥¯¥é¥Ö¤Ç3ºÐ¤«¤éÁêËÐ¤ò»Ï¤á¡¢ºë¶Ì±É¹â¤ËÁêËÐÎ±³Ø¡£2Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎÃÄÂÎÍ¥¾¡¡£3Ç¯»þ¤Ë´ØÅìÂç²ñ100¥¥íµé½àÍ¥¾¡¡£°¤Éð¾¾Éô²°¤ËÆþÌç¤·¡¢08Ç¯½é¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¡£Æ±Ç¯¶å½£¾ì½ê¤Ç½øÆóÃÊÍ¥¾¡¡£12Ç¯½©¾ì½ê¤Ç¿·½½Î¾¾º¿Ê¡£Æ±¾ì½ê2ÆüÌÜ¤Ë±¦É¨Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¡£Íâ¶å½£¾ì½ê¤«¤é5¾ì½êÏ¢Â³Á´µÙ¡£13Ç¯½©¾ì½ê¤ÇÉüµ¢¤·¡¢½ø¥Î¸ýÍ¥¾¡¡£Íâ¶å½£¾ì½ê¤Ç½øÆóÃÊÍ¥¾¡¡£´Ø¼èºß°Ì1¾ì½ê¡£ÄÌ»»À®ÀÓ336¾¡252ÇÔ78µÙ¡£1¥á¡¼¥È¥ë75¡¢113¥¥í¡Ê°úÂà»þ¡Ë¡£