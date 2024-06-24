LiSA¡¢±Ç²è¡Ø²øÅð¥°¥ëー¤Î¥ß¥Ë¥ª¥óÄ¶ÊÑ¿È¡Ù¿áÂØÈÇ¤Ë»²²Ã¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÂª¤¨¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤â
¡¡LiSA¤¬¡¢7·î19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø²øÅð¥°¥ëー¤Î¥ß¥Ë¥ª¥óÄ¶ÊÑ¿È¡Ù¤ËÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø²øÅð¥°¥ëー¤Î¥ß¥Ë¥ª¥óÄ¶ÊÑ¿È¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«¡¡¡È¥ß¥Ë¥ª¥ó¤ÎÆü¡ÉµÇ°¤ÎÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥Ú¥Ã¥È¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¡ØSING¡¿¥·¥ó¥°¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¦¥àー¥Óー¡Ù¤Ê¤É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Â£¤ë¡Ø²øÅð¥°¥ëー¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÂè4ÃÆ¡£¥°¥ëー¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÈÇËÅ·¹Ó¤Ê¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤ÎÂç³èÌö¤òÉÁ¤¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥·¥êー¥º¤Ë½Ð±é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤ÈÃæÅçÈþ²Å¤¬Â³Åê¤·¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Þ¥¥·¥à¤È¥Ý¥Ôー¤òÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤È»³ÅÄ°ÉÆà¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥Ë¥ª¥ó¥Õ¥¡¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢2015Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º¡Ù¤«¤é¿á¤ÂØ¤¨À¼Í¥¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëLiSA¤Î½Ð±é¤¬¿·¤¿¤Ë·èÄê¡£LiSA¤¬¡Ø¥ß¥Ë¥ª¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¬½ÐÆ°¤·¡¢LiSA¤Ëµ¡Ì©Ê¸½ñ¤òÆÏ¤±¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥Ë¥ª¥ó¥Õ¥¡¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿LiSA¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£ºî¤Ç¤Ï¥°¥ëーJr.¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¡¢¤Þ¤¿°ì¤ÄÀ®Ä¹¤·¤¿¡È²ÈÂ²¤ÎÏÃ¡É¤¬´Ñ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤êÂç¹¥¤¤Ê¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬Âç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö9Ç¯Á°¤Î¥ß¥Ë¥ª¥ó°¦¤¬100¡ó¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢º£¤Î¥ß¥Ë¥ª¥ó°¦¤Ï280¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¥ß¥Ë¥ª¥ó°¦¤òÇ®¤¯¸ì¤ëLiSA¤Î¸å¤í¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤È¶á¤Å¤¯¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢»ë³¦¤ËÆþ¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÈà¤é¤Î»Ñ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿LiSA¤¬¡¢»×¤ï¤º¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë»Ñ¤â¡£¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬¡Ö4ÅÙÌÜ¤Î¿áÂØ¤¨»²²Ã·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤¬½ñ¤«¤ì¤¿µ¡Ì©Ê¸½ñ¤òLiSA¤ËÅÏ¤¹¤È¡¢¡Ö¡Ò¥á¥¬¡Ó´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥á¥¬¥ß¥Ë¥ª¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
LiSA ¥³¥á¥ó¥È
¡¦¿ä¤·¥ß¥Ë¥ª¥ó¤ä¹¥¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥Èº£ºî¤Ï¥á¥¬¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÂç³èÌö¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥á¥¬¥¬¥¹¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤Ï¤½¤â¤½¤â°ÅÞ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¡ª¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥¸¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¥á¥¬¥ß¥Ë¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¥¹ー¥Ñー¥Ñ¥ïー¥Ä¥¢ー¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤ÏÀ¨¤¯²ÙÊª¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²ÙÊª¤ò·Ú¡¹»ý¤Æ¤ë¥Ñ¥ïー¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡¦¤´¼«Âð¤Î¥ß¥Ë¥ª¥ó¥°¥Ã¥º¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©¤ª±¢ÍÍ¤ÇÃå¡¹¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¡¦¿áÂØ¤¨»²²Ã·èÄê¤Î´¶ÁÛ¤È¡¢¥Õ¥¡¥óÊý¡¹¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥á¥¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡º£²ó¤â¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤È±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç´Ø¤ï¤é¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡ºÇ¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬¥¹ー¥Ñー¥Ñ¥ïー¤ò»ý¤Ã¤¿¡È¥á¥¬¥ß¥Ë¥ª¥ó¡É¤ËÄ¶¿·²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤â¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤Þ¤¹¤è¡ª»ä¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥¬¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬Âç³èÌö¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë