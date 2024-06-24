¡È¥Î¡¼¥Ð¥ó¡É³«µÓ»Ïµå¼°¤¬Æü´Ú¤ÇÏÃÂê¤Ë¡¡¶Ú¥È¥ìÈþ½÷ÅÁÀâ¤¥Á¥§¡¦¥½¥ë¥Õ¥¡
´Ú¹ñ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹Âç²ñ¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡È¥Þ¥Ã¥¹¥ëÈþ½÷¡É¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¥Á¥§¡¦¥½¥ë¥Õ¥¡¤À¤í¤¦¡£¡Ú´ØÏ¢¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤âÌÜ·â¡ª´Ú¹ñÌîµå¤òºÌ¤ë¡ÈÈþµÓÈþ½÷¡É¤Î¥ÉÇÉ¼ê»Ïµå¼°
Èà½÷¤Ï2016Ç¯4·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹&¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÂç²ñ¡Ø¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢À¤³¦Âç²ñÁªÈ´Àï¡Ù¤Ç¡¢½é½Ð¾ì¤Ë¤·¤Æ¥ß¥º¡¦¥Ó¥¥ËÉôÌç¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ÉôÌç¤Î2´§¤òÃ£À®¤·¡¢Âç²ñ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤â³ÍÆÀ¡£Æ±Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢¡ÙÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤â¥ß¥º¡¦¥Ó¥¥ËÉôÌç1°Ì¤Ëµ±¤¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿½÷¿À¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¼õ¾Þ°Ê¹ß¡¢¥Á¥§¡¦¥½¥ë¥Õ¥¡¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¡£Èà½÷¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤ÎÅÍ»³¥Ù¥¢¡¼¥º¤Î»î¹ç¤Ç¡È³«µÓ»Ïµå¼°¡É¤òÈäÏª¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¼çÍ×¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¸¡º÷¥ï¡¼¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÈà½÷¤ÎÌ¾¤¬1°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ØROAD FC¡Ù¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ë¤âÄ©Àï¡£¤½¤Î¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÌö¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö×ÂÀ±¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¤ì¤¿¡È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼¡É¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥Á¥§¡¦¥½¥ë¥Õ¥¡¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤À¡£´Ú¹ñ¤Ë¤Ï¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥¹¥ëÈþ½÷¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢¥Á¥§¡¦¥½¥ë¥Õ¥¡¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥¥å¡¼¥È¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤À¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¥Á¥§¡¦¥½¥ë¥Õ¥¡¼«¿È¤â¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é¥Ð¥ì¥¨¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òºî¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ì¥¨¤Ï½ÀÆð¤Ê¶ÚÆù¤ÈÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÀþ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥¦¥§¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¶ÚÆù¤È¤¹¤é¤Ã¤È¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¾Êý¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥Á¥§¡¦¥½¥ë¥Õ¥¡¤Ï¸½ºß¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£2020Ç¯¤Ë¤ÏÈÖÁÈ½÷À²Î¼ê¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥¹¡¦¥È¥í¥Ã¥È2¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤ÏÎø°¦ºÆ¸½¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÎø°¦¤Î¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¡Ù¤Ç±éµ»¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤³¤Î¿ÈÂÎ¤ò¸«¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÃ¯¤â¤¬Èþ¤·¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£»ä¤Î¿ÈÂÎ¤ò¸«¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤ÂÎ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÇ³¤¨¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¥§¡¦¥½¥ë¥Õ¥¡¤âº£Ç¯¤Ç31ºÐ¡£
ºÇ¶á¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·ò¹¯Èþ¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤Õ¤¿¤¿¤ÓÉ½ÉñÂæ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ê¹½À®¡á¥µ¡¼¥Á¥³¥ê¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë