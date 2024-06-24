4ºÐ¤´¤í¤ËÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤Ç¸÷¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡ÄiPhone¤ò¼ê¤Ë¤·¤ÆË¬¤ì¤¿¡¢Êë¤é¤·¤Î¡È·àÅª¤ÊÊÑ²½¡É¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð½ñÎà¤ÎµÆþ¡¢Í¹ÊØÊª¤Î»ÅÊ¬¤±¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¡Ä¡×
¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎeyePhone¡Ù¡Ê»°µÜËãÍ³»Ò Ãø¡ËÁáÀî½ñË¼
¡¡½éÂåiPhone¤¬À¤¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é17Ç¯¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤äÀ¸³è¤Î¤¢¤êÊý¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡£ËÜ½ñ¤ÎÃø¼Ô¡¢»°µÜËãÍ³»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢iPhone¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Êë¤é¤·¤Ë·àÅª¤ÊÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÜ½ñ¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎeyePhone¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¾ÜºÙ¤¬¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡»°µÜ¤µ¤ó¤Ï4ºÐ¤´¤í¤ËÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤Ç¸÷¤ò¼º¤¤¡¢¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Î¡Ö¥·¡¼¥ó¥ì¥¹¡ÊÌÜ¤ÎÁ°¤ËÉ÷·Ê¤¬¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°¸þ¤¤Ç¹¥´ñ¿´¤¬²¢À¹¤Ê¿Í¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ë¤ÏÃ±¿È¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ±³Ø¤·¡¢¸½ºß¤ÏËÝÌõ²È¤È¤·¤ÆÄÌ¿®¼Ò¤Ë¶Ð¤á¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸«¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ïº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢¥·¡¼¥ó¥ì¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌñ²ð¤Ê¤³¤È¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢½ñÎà¤ÎµÆþ¡£Í¹ÊØÊª¤Î»ÅÊ¬¤±¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤¹¤ë¤³¤È¡Ê³Î¤«¤ËÉÓµÍ¤á¤ä¥Ó¡¼¥ë´Ì¤È¤«¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«Ê¬¤±¤ë¤ó¤À¡©¡Ë¡£»°µÜ¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ç¯¤½¤ì¤é¤ò¡¢Æü¡¹¤Î¹©É×¤ÈÂ¾¼Ô¤«¤é¤Î»Ù±ç¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¥¹¥Þ¥Û¤À¤Ã¤¿¡£¶Ã¤¯¤Ê¤«¤ì¡¢iPhone¤Ë¤Ï¥Ü¥¤¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò²»À¼¤Ç³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢²èÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤¿Ê¸»ú¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¡¢²»À¼¤Ç¡ÖÆÉ¤à¡×¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï»ä¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥°¥ë¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÉ÷Ì£¤òÈ½ÆÉ¡£¤½¤Î»þ¡¢9ºÐ¤ÎÌ¼¤ÏÂç¤¤¤Ë¶Ã¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ö¤Û¤ó¤ä¤¯¥³¥ó¥Ë¥ã¥¯¡Ê¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÆ»¶ñ¡Ë¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹»°µÜ¤µ¤ó¤òºÆ¤Óº¤Æñ¤Ë´Ù¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¤ÎÆ±¹Ô±ç½õ¤¬Íê¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Çã¤¤ÊªÆñÌ±¤Ë´Ù¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë»à³èÌäÂê¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤âÈà½÷¤Î»î¹Ôºø¸í¤È¥¹¥Þ¥Û¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«²ò·è¤ò¸«¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸³è¤äÆü¡¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¿´¤Î¤¢¤êÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»°µÜ¤µ¤ó¤Ï½ñ¤¯¡£µ¤·Ú¤ËÍ§¿Í¤È¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´î¤Ó¤òËÜ½ñ¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¸ýÄ´¤ÇÉÁ¤¡¢¤½¤ì¤òÆÉ¤à¤È¤³¤Á¤é¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤ÇÆÃ¤Ë¶»¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÎÀ¨¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÈÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤Ç»ë³Ð¾ã³²¤ò¡Ö¹îÉþ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¤â¤Á¤í¤ó»°µÜ¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹ÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤à¤·¤í¡¢¥·¡¼¥ó¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¾®¤µ¤ÊìÔÂô¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¶¦´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£µæ¶ËÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¼Ò²ñ¤Ç¶¦¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤À¤±¤À¡£°Û¤Ê¤ëÂÎ¤È¿´¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¸Ä¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ä¡Ä¤â¤¦¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤à¤·¤í¿´¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼²½¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤âËÜ½ñ¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤µ¤ó¤Î¤ß¤ä¤Þ¤æ¤³¡¿ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊóÆ»ËÝÌõ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ø¤½¤Ã¤È¼ª¤òÀ¡¤Þ¤»¤Ð¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¾Þ¼õ¾Þ¡£Â¾¤ÎÃø½ñ¤Ë¡ØÄ»¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¶õ¡ÙÅù¡£
¤«¤ï¤¦¤Á¤¢¤ê¤ª¡¿1972Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¶õ¤ò¤æ¤¯µð¿Í¡Ù¡ØÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÇòÄ»¤µ¤ó¤È¥¢¡¼¥È¤ò¸«¤Ë¤¤¤¯¡ÙÅù¡£
¡ÊÀîÆâ Í½ï¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2024Ç¯6·î27Æü¹æ¡Ë