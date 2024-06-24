ÆüÃæ¤Ï°ìÃ¶À²¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤â¶å½£¤Ç¤Ï±«¤¬Â³¤¯
¤¤ç¤¦¡Ê·îÍËÆü¡Ë¤ÎÅìÆüËÜ¤Ç¤ÏÄ«¤Þ¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤È¤³¤í¤âÆüÃæ¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¤·¡¢Æüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£´ØÅìÃÏÊý¤Ê¤É¤ÎÆâÎ¦¤Ç¤Ï¡¢35ÅÙ°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤ËÇ÷¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ñ¾ë¸©¤ä¼¯»ùÅç¸©¤Ç¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤»¤º¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤·¤ÆÇ®Ãæ¾É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿çÌ²»þ¤Ï¥¢¥¤¥¹Ëí¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤È½ë¤µÂÐºö¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¶å½£¤Ç¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶ÉÃÏÅª¤ÏÍë¤òÈ¼¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯¹ß¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤Ç¤âÆÞ¤ê¤ä±«¤Ç¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦½Ð¸ý ÍµÌé¡Ë