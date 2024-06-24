ÃæÆü¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤È¤Ê¤ëº¸±¦¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÂ¸ºß´¶¡Ä¹¾ËÜ»á¤¬¾Î»¿¤·¤¿¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¾¡Ééµå¡×
¢¡ ã·Æ£¹Ëµ¤Ï12»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ·ÑÂ³Ãæ
¡¡ÃæÆü¤¬¹Åç¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¥ê¡¼¥°ÀïºÆ³«¸å¤ÎºÇ½é¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÃæÆü¤Î¾¾ÍÕµ®Âç¤È¹Åç¤Î¶ÌÂ¼¾º¸ç¤ÎÎ¾ÀèÈ¯¤¬¡¢¤È¤â¤Ë6²ó1¼ºÅÀ¤È»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Äù¤Þ¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ï¡¢8²ó¤Ë¹Åç¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡¦ÅçÆâñ¥ÂÀÏº¤«¤é¥ª¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥«¥ê¥¹¥Æ¤¬·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢2¡Ý1¤Î¶Ïº¹¤Î»î¹ç¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡8²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢2¿Í¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤Ã¤¿¾¾»³¿¸Ìé¤Ï¡Ö¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ëº£µ¨2¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢´î¤Ó¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ÃæÆü¤Ë´Ø¤·¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿´äËÜÊÙ»á¤Ï¡Ö9²ó¤Î¡Ê¥é¥¤¥Ç¥ë¡Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¤â¤¦¡¢ÀäÂÐÅªÂ¸ºß¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ 7²ó¤Îã·Æ£¹Ëµ¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éÂç³èÌö¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦Á´Á³ÅÀ¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤·¤Æ8²ó¤ËÄêÃå¤·¤¿¾¾»³¤âº£Æü¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¾¡Íø¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¤¤¤¤É½¾ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¾¡Ééµå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¿¶¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ÂÄê¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅêµåÆâÍÆ¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¤Ä¤ÄÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë´äËÜ»á¤Ïã·Æ£¹Ëµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿»þ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢µÜÀ¾¾°À¸¤È¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò»²¹Í¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤Æ¡£´°Á´¥³¥Ô¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥µ¥¤¥É¥Ï¥ó¥É¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÅ¾¸þ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¡¼¥à¥¢¥ó¥°¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÂç³èÌö¤Ç¤¹¤Í¡£ Í¦µ¤¤Î¤¢¤ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡¢¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡×¤ÈÅ´ÏÓº¸ÏÓ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à½¤Àµ¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨1¼ºÅÀ¤Î¤ß¤Ç¡¢¸½ºß12»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ·ÑÂ³Ãæ¤Îã·Æ£¹Ëµ¤È¡¢Æ±¤¸¤¯8»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ·ÑÂ³Ãæ¤Î¾¾»³¿¸Ìé¡£º¸±¦¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï¡¢Î©Ï²Îµ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸Ì¿Àþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡ÃæÆü¤¬¹Åç¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¥ê¡¼¥°ÀïºÆ³«¸å¤ÎºÇ½é¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÃæÆü¤Î¾¾ÍÕµ®Âç¤È¹Åç¤Î¶ÌÂ¼¾º¸ç¤ÎÎ¾ÀèÈ¯¤¬¡¢¤È¤â¤Ë6²ó1¼ºÅÀ¤È»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Äù¤Þ¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ï¡¢8²ó¤Ë¹Åç¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡¦ÅçÆâñ¥ÂÀÏº¤«¤é¥ª¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥«¥ê¥¹¥Æ¤¬·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢2¡Ý1¤Î¶Ïº¹¤Î»î¹ç¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡8²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢2¿Í¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤Ã¤¿¾¾»³¿¸Ìé¤Ï¡Ö¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ëº£µ¨2¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢´î¤Ó¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¾¡Ééµå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¿¶¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ÂÄê¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅêµåÆâÍÆ¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¤Ä¤ÄÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë´äËÜ»á¤Ïã·Æ£¹Ëµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿»þ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢µÜÀ¾¾°À¸¤È¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò»²¹Í¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤Æ¡£´°Á´¥³¥Ô¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥µ¥¤¥É¥Ï¥ó¥É¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÅ¾¸þ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¡¼¥à¥¢¥ó¥°¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÂç³èÌö¤Ç¤¹¤Í¡£ Í¦µ¤¤Î¤¢¤ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡¢¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡×¤ÈÅ´ÏÓº¸ÏÓ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à½¤Àµ¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨1¼ºÅÀ¤Î¤ß¤Ç¡¢¸½ºß12»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ·ÑÂ³Ãæ¤Îã·Æ£¹Ëµ¤È¡¢Æ±¤¸¤¯8»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ·ÑÂ³Ãæ¤Î¾¾»³¿¸Ìé¡£º¸±¦¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï¡¢Î©Ï²Îµ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸Ì¿Àþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù