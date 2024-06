次のシーズン5で完結となる、の人気シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」(2016-)。ヴェクナ/ヘンリー・クリール役のジェイミー・キャンベル・バウアーいわく、最終シーズンは「制御不能で、ワイルドで、ぶっ飛んだ」仕上がりになるようだ。

米Podcast番組「」に出演時、シーズン5で期待できることを明かしたバウアー。「もし前のシーズン(シーズン4)がクレイジーだと思ったなら、今シーズンはもう制御不能で、ワイルドで、ぶっ飛んでいます。本当ですよ」と述べ、シーズン5は「さらに壮大で、完全に狂っている」と予告した。

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シーズン4:Vol.1は配信中

またバウアーは、シーズン4の出来事は追いやすかったものの、現在撮影中のシーズン5では何が起きているのか把握するのに苦労している、と告白。そんな彼の役に立ったのは、舞台版『ストレンジャー・シングス:ザ・ファースト・シャドウ(原題:Stranger Things: The First Shadow)』だという。

同作は1959年を舞台に、若き頃のホッパー、ジョイス、ボブ、そしてのちに“ヴェクナ”となるヘンリー・クリールを描く物語。ホーキンスに越してきた学生・ヘンリーが、研究所の被験者001(ワン)となるまでの経緯がとなる。

バウアーは舞台版に出演していないが、同作を見てヴェクナのオリジンを理解し、自身のキャラクターを再発見できたという。「キャラクターに対する多くの疑問や考えが舞台版を見ることで解決され、さらに多くの発見があったのは本当に興味深いことでした」。

なおバウアーによれば、最終シーズンには今まで以上に「細かいディテール」が盛り込まれているとのこと。自身も表現者の1人として興奮した、と明かしている。

「ストレンジャー・シングス」シーズン5は2024年1月より撮影を開始。Netflixでの配信は2025年になる見込みだ。

