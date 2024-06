Amazonの人気ドラマ「ザ・ボーイズ」はユニバースを拡大中だ。実写初のスピンオフドラマ「ジェン・ブイ」に加え、メキシコが舞台の「The Boys: Mexico(原題)」ほか複数のスピンオフドラマがなのだという。

ユニバースを展開するのであれば作品同士のクロスオーバーも期待されるところだが、「ザ・ボーイズ」ではどうだろうか。2023年9月に配信開始となった「ジェン・ブイ」シーズン1では、ホームランダーやブッチャーが少しだけ登場するなど、すでに接続の兆しも見られている。しかし、ショーランナーのエリック・クリプキによれば本格的なクロスオーバーを行う予定はないのだそうだ。

米でクリプキは「あちこちで登場するような小ネタ的なアイデアは好きですが、完全なチームアップはナシです」と演出の意向を語っている。そう考えるのは、こんな理由からなのだとか。

「片方を理解するために両方(のドラマ)を見なければいけないという考えは恐ろしいですよ。『ザ・ボーイズ』は観たいけど、他のは観たくないという人がいたら“観るな”というのが僕の考え。『ジェン・ブイ』は観たいけど、『ザ・ボーイズ』は観たくないというのも素敵ですよね。けっこうそういう人もいるんですよ。」

「それぞれにはそれぞれの物語があります。存在するからには、それならではの理由があるんです」と続けるクリプキ。「もう片方が存在しなくても成り立つほど良いものでなければいけません」としながら、「それでも僕は視聴者に宿題を課すようなことはしません」とクリエイターとしての哲学を語った。

ちなみにクリプキと似たような姿勢を取るのが、(MCU)最新作『デッドプール&ウルヴァリン』でメガホンを取るショーン・レヴィ監督。本作からシリーズがMCUに合流することを受け、予習の必要があるのかと問われたレヴィ監督は「映画を観るときに宿題をしようとはまったく思いません」「エンターテインメントとしてつくった映画なので、事前にリサーチをしておく必要はありません」と。

Source:

The post first appeared on .