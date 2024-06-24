¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤ËÍ¾Ç°¤Î¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á
Wasan Tika/iStock / Getty Images Plus
²Ô¤°³ô¤«¤é¡¢¼é¤ê¤Î³ô¤Ø
IT²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëM¤µ¤ó(29)¤Ï¥³¥í¥Ê²¼¤Ë³ô¤ÎÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¡£¥³¥í¥Ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¡¢³ô²ÁÁ´ÈÌ¤¬Ë½Íî¤·¡¢¤½¤Î¸åÈ¿Æ°¤Ç¾å¤¬¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤ò¤ß¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£
²ñ¼Ò¤Î»Å»ö¤Ï¤«¤Ê¤êË»¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢³ô¤òÁª¤Ö¤Î¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¥ê¥µ¡¼¥Á»þ´Ö¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À»Å»öÊÁ¡¢IT´ØÏ¢¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ï¶¯¤¤¤¿¤á¡¢IT²ñ¼Ò¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÀ¤³¦¥·¥§¥¢TOPµé¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î²ñ¼Ò¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£M¤µ¤ó¤Ï¹ØÆþ¤·¤¿³ô¤òº£¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤âÇäµÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç·øÄ´¤Ë³ô²Á¤Ï¿¤Ó¡¢Íø±×¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¿¤Þ¤Ë³ô²Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈM¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
Kateryna Onyshchuk /iStock / Getty Images Plus
ºÇ½é¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤ª¶â¤ò²Ô¤®¤¿¤¤¤·¡¢¤³¤Î³ô²Á¤¬¾å¤¬¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç»Ï¤á¤¿³ô¤À¤¬¡¢º£¤Ï¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸µ¡¹¼«Ê¬¤Ï¿µ½ÅÇÉ¡£¤½¤·¤Æº£¤Ï¤â¤Ã¤È²Ô¤°¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡È¼é¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¡É¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¾Íè¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢Ï·¸å¤¬ÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ºÇ¶á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë±ß°Â¤âÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡¢³¤³°¤Î³ô¤ËÅê»ñ¤·¤è¤¦¤«¤È¡×
À¸³¶¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Ä
¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëS¤µ¤ó(27)¤Ï¡¢³¤³°¤Î³ô¤Ë¤Î¤ßÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£S¤µ¤ó¤¬¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ëº¢¡¢À¤´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÏ·¸å¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï2000Ëü±ß¤ÏÃù¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Àè¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀÑÎ©NISA¤ÏÃå¼Â¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¡¢Åê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¤Î¤³¤í¡¢S¤µ¤ó¤Ï·ëº§¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÉ×¤È¤ª¶â¤Î¶¦Í¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾Íè¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¼ÂºÝ¤Ï¤â¤Ã¤È¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢2¿Í¤È¤â¸ÄÊÌ³ôÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
S¤µ¤ó¤Ï²ñ¼Ò¤Îµ¬Â§¤«¤é¹ñÆâ¤Î³ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Ë¤â³ô¹ØÆþ¤Ëµ¬À©¤¬¤¢¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÉý¤¬¶¹¤¤ÁªÂò»è¤ÎÃæ¤Ç³ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ËÜ¶È¤Î»Å»ö¤ÎË»¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë»þ´Ö¤Ï³ä¤±¤Ê¤¤¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢»þ²ÁÁí³ÛTOPµé¤Î¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤Î³ô¤ËÄ¹´üÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÄ¹´ü¤Î¤¿¤á¡¢³ô²Á¤ÎÆü¡¹¤Î¾å²¼¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Í§Ã£¤È¾ðÊó¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤éÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¯¡¢µ¤³Ú¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ä¤é¤Ê¤¤¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤
¥á¡¼¥«¡¼¶ÐÌ³¤ÎZ¤µ¤ó(26)¤Ï¹â¹»¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤¬ÆüËÜ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾¯¤Ê¤¯¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¦¤â¤Î¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ª¶â¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÍÜ¤ï¤ì¡¢¼«Á³¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î¼ø¶È¤òÁªÂò¤·¤¿¡£³ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÊÃÎ¼±¡¢Îã¤¨¤Ð¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²ñ¼Ò¤ËÅê»ñ¤òÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ä¹´üÅª¤ËÊÝ»ý¤·¤¿Êý¤¬¥ê¥¹¥¯¤ÏÄã¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢µÕ¤ËÆü¡¹ÇäÇã¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤ÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡£¡Ö»ä¤Ï¸µ¡¹¥ê¥¹¥¯²óÈò»×¹Í¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¸ÄÊÌ³ô¤ÏÌµÍý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Âç³Ø¤Ç¤Ï¾¦³ØÉô¤ËÆþ¤ê¡¢¶âÍ»ÃÎ¼±¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÄÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¡¢Í§¿ÍÃ£¤Ï³ôÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¾Ü¤·¤¤Æ±´ü¤«¤é¤âÏÃ¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÀÑÎ©NISA¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¸ÄÊÌ³ô¤ÏÀÑÎ©NISA¤òÄÌ¤·¤ÆÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£
¤½¤Îº¢¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤â¤¢¤Ã¤Æ¸ÄÊÌ³ôÁ´ÂÎ¤¬Èó¾ï¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³ô¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤éº£¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ª¶â¤ò»È¤¦Àè¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢NISA¤â¾¯¤·ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤½¤ÎÎÉ¤µ¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨Á´³Û¼º¤Ã¤Æ¤âµö¤»¤ëÈÏ°Ï¤Î³Û¤ò¸ÄÊÌ³ô¤ËÅê»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Åê»ñÀè¤Ï±þ±ç¤·¤¿¤¤´ë¶È¤Ë
Z¤µ¤ó¤ÏÅê»ñÀè¤Î´ë¶È¤ò¡ÖÄ¹´üÅª¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¤´ë¶È¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¤Æ¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¸·¤·¤¤¤¬¡¢Îã¤¨¤ÐÂåÉ½¼Ô¤¬º¹ÊÌÅªÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó·Ð±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÅê»ñ¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤¬°¤¤¤³¤È¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î´ë¶È¤¬¼Ò²ñ¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÊª¤¬Ä¹´üÅª¤Ë¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Miya227/iStock / Getty Images Plus
Ä¹´üÅª¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Z¤µ¤ó¤Î¡È¥ê¥¹¥¯²óÈò»×¹Í¡É¤«¤éÍè¤Æ¤â¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥¹¥¯¤ÏÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¶âÌÙ¤±¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤½¤ì¤Û¤É¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼Ò²ñ¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¡×¤ÈZ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥³¥í¥Ê¤Ç¼ûÍ×¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿°åÎÅ·Ï¥á¡¼¥«¡¼¤ä¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤ËÌò¤ËÎ©¤ÄÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ËÅê»ñ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ÖÅê»ñ¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤«¿®Ç°¤òÅê±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£É×¤È¤Ï¤ª¸ß¤¤¤É¤³¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¸À¤¤¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤ÎÅê»ñÀè¤ò¤ß¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÎÉ¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Ë¤â¤·²¾¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢É×¤ÎÀ¸¤Êý¤âÈÝÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×
ËÜ¶È¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
·úÃÛ²ñ¼Ò¤Ë¸½ºß¶Ð¤á¤ëH¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤ÏÂç³Ø±¡¤Ç·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤ó¤À¡£²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÉÔÆ°»º¤òÈÎÇä¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ»ñ»º·ÁÀ®¤ËÂÐ¤¹¤ë¶½Ì£¤¬¹â¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢H¤µ¤ó¤Ï¸ÜµÒÂ¦¤Î»ëºÂ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¤â»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£
H¤µ¤ó¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°NISA¤ò³«»Ï¡¢Æ±»þ¤Ë¸ÄÊÌ³ô¤Î¼è°ú¤â³«»Ï¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤Î¤¿¤á¤Ë¿§¡¹¤Ê´ë¶È¡¢¤Þ¤¿¹ñ¤âÍÍ¡¹¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¥¬¥Ã¥Ä¥êÌÙ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¾Íè¤ÎÀ¸³è¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³ôÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö6%¤°¤é¤¤¤ÎÍø±×Î¨¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÊÌ³ô¤âÄ¹´ü¤Ç»ý¤Ä¤Ä¤â¤ê¡£¼«Ê¬¤Ï·úÃÛ¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤ª¶âÌÙ¤±¤¬¤·¤¿¤¤¤Ê¤éËÜ¶È¤ÎÊý¤òËá¤¯¤³¤È¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³ô¤ÎÍø±×¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¾Íè¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³¤³°¤ÎÅç¹ñ¤¢¤¿¤ê¤ËÊÌÁñ¤ò»ý¤Á¡¢°ìÇ¯ÃæÃÈ¤«¤¤½ê¤ò±ýÉü¤¹¤ë2µòÅÀÀ¸³è¤È¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Êä½õÅª¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈH¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¸À¤¦¡£
Perawit Boonchu/iStock / Getty Images Plus
·úÃÛ¤Ë´ØÏ¢¤·¤½¤¦¤Ê¶È¼ï¤ò¤ß¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤â¤«¤Í¤Æ¤½¤Î¶È³¦¡¦¶È¼ï¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢IT´ØÏ¢¤â·úÃÛ¤Ë¤É¤ó¤É¤óÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤ò¤â¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢À½Ìô²ñ¼Ò¤Î¹©¾ì¤òºî¤ë¤«¤éÀ½Ìô¶È³¦¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ã¡¢¤Ê¤É¤È³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¡¹¤Ê¶È³¦¤Î¹½Â¤¤¬¤ï¤«¤ê¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢³ô¤¬ÉÝ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¤ª¶â¤ò¶ä¹Ô¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢¾ÍèÍýÁÛ¤ÎÀ¸³è¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤ÎÊä½õ¤Ë¤Û¤Ü¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð³ô¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤âÍø±×¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÁÛ¤ÎÀ¸³è¤ÎÌ´¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¶á¤Å¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¡£¤À¤«¤é¤³¤½H¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¾Ç¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖµÕ¤Ë¡¢ìÔÂô¤ÏÇÛÅö¶â¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»¶ºâÊÊ¤¬º£¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À¸³è¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÈ¾¿ô¶á¤¯¤Ë
¡Ú¥°¥é¥Õ£±¡Û(Ã±°ì²óÅú)
¡Ú¥°¥é¥Õ£²¡Û(Ê£¿ô²óÅú)
ÇîÊóÆ²¥¥ã¥ê¥¸¥ç¸¦¥×¥é¥¹¡Ö¡Ê¸ÄÊÌ³ô¡¦Åê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¡ËÅê»ñ°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×
ÇîÊóÆ²¥¥ã¥ê¥¸¥ç¸¦¥×¥é¥¹¤Ï2024Ç¯6·î¡¢20-59ºÍ¤Î½÷À150¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¸ÄÊÌ³ô¡¦Åê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¡ËÅê»ñ°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥Õ1¤ÎÊì½¸ÃÄ¤ÏÄ´ººÂÐ¾Ý¼ÔÁ´°÷150¿Í¡£¥°¥é¥Õ2¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ1¤ÇÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿67¿Í¤òÊì½¸ÃÄ¤È¤¹¤ë¡£
¥°¥é¥Õ1¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÈ¾¿ô¶á¤¯¤ª¤ê¡¢¥°¥é¥Õ2¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñÀè¤È¤·¤Æ¤Ï¿·NISAÀÑÎ©Åê»ñÏÈ¤Î³ä¹ç¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ3¡Û¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë
¡Ú¥°¥é¥Õ4¡Û¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë
ÇîÊóÆ²¥¥ã¥ê¥¸¥ç¸¦¥×¥é¥¹¡Ö¡Ê¸ÄÊÌ³ô¡¦Åê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¡ËÅê»ñ°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×
¥°¥é¥Õ3¤ÎÊì½¸ÃÄ¤Ï¥°¥é¥Õ2Æ±ÍÍ¡¢¥°¥é¥Õ1¤Î¡ÖÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿67¿Í¤òÊì½¸ÃÄ¤È¤¹¤ë¡£¥°¥é¥Õ4¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ2¤Ç¡Ö³ô¼°Åê»ñ¡×¤ä¡Ö¿·NISAÀ®Ä¹ÏÈ¡×¤Ê¤É´ë¶È¤Î³ô¼°Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¿Í27¿Í¤òÊì½¸ÃÄ¤È¤¹¤ë¡£
¥°¥é¥Õ3¤«¤éÅê»ñ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¡ÖÏ·¸å¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶âºî¤ê¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¡ÖÃù¶â¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ª¶â¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬Â¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥Õ4¤ÎÅê»ñÀè¤ÎÁªÄêÍýÍ³¤Ï¡¢Ä¹´üÅê»ñ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«ÇÛÅö¶â¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
marchmeena29 iStock / Getty Images Plus
º£²ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¸µ¡¹¿µ½ÅÇÉ¤¬Â¿¤¯¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ï²óÈò¤·¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾õ¡¢ÆüËÜ¤Ï¼Ò²ñÊÝ¾ã¤¬À¤³¦Åª¤Ë¤ß¤ë¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Êª²Á¹â¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤º¡¢¤«¤Ê¤êÀè¹Ô¤¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¤ÏËÜ¶È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ç»ñ»º·ÁÀ®¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£³ô¤È¤¤¤¦¡È¾®¤µ¤¤¥ê¥¹¥¯¡É¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤ÎÂç¤¤¤¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤ëºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤¤¤Þ¡¢À©ÅÙ¤ÎÊä½õ¤ä¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þÁ±¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ï¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ô¼«ÂÎ¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¡¢·ø¼Â¤ËÅê»ñ¤¹¤ì¤Ð»ñ»º·ÁÀ®¤Ï¹Ô¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¥°¥é¥Õ£´¤Î·ë²Ì¤«¤é¤â¡¢¤¿¤À³ô²Á¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê´ë¶È¤ò¤ß¤ÆÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö´ë¶È¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÅê»ñ¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤¬29.6%¤ª¤ê¡¢¡ÖÍýÇ°¤Ë»¿Æ±¤Ç¤¤ë´ë¶È¤òÁª¤Ö¡×¤â18.5%¤È¡¢³ô¤ÎÅê»ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â±®¤¨¤ë¡£¼«Ê¬¤Î³Ø¤Ó¤ä¼Ò²ñ¹×¸¥¤È¤·¤Æ¤ÎÅê»ñ¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Ï¢ºÜ¡ØÇîÊóÆ²¥¥ã¥ê¥¸¥ç¸¦¡ÊXX¤·¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ë¡Ù¤òÆÉ¤à