¡Ú¸¶ºî¤Ï´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¦¥§¥ÖÌ¡²è¡ÛKoki,¤¬¼ç±é±Ç²è¤ò»£±ÆÃæ¡Ö³°¸«¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò»ý¤Ä½÷»Ò¹âÀ¸¤¬¥á¥¤¥¯¤Ç½÷¿À¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡×ÆñÌò¤ËÄ©Àï
¡¡ÀÄ¤¤¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤òÍ¥²í¤Ë±©¿¥¤ê¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò·Ç¤²¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥Ñ¥Á¥ê¡£6·îÃæ½Ü¡¢Koki,¡Ê21ºÍ¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Î»£±ÆÃæ¤Î¼«»£¤ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë2Ëü·ïÄ¶¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¥¿¥¤¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÎKoki,¡£Â¾¡¢¾è¤ê¹þ¤àCocomi¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬±¿Å¾ÀÊ¤ÇKoki,¤¬½õ¼êÀÊ¤Îµ®½Å¼Ì¿¿¡¢µþÅÔ¤òÊâ¤¯¹©Æ£ÀÅ¹á¤â
¡¡2018Ç¯5·î¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØELLE JAPON¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢Á¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤é6Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê51ºÍ¡Ë¤È¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê54ºÍ¡Ë¤òÎ¾¿Æ¤Ë»ý¤ÄKoki,¤Ï¡È¿Æ¤Î½½»Í¸÷¡É¤È¤Î²¼ÇÏÉ¾¤òÄ·¤Í½ü¤±¡¢½çÄ´¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö15ºÍ¤Î¤È¤¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤â¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤ä¥ô¥£¥È¥ó¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ì¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Ï¥¦¥¹¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¸øÇ§¤Î¡ÈÍ§¿Í¡É¡Ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Øµí¼óÂ¼¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½é¼ç±é¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¤Î¿·¿Í¾Þ¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¼Ì¤ò¸«¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ø¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡£¤ä¤ë¤Í¡Ù¤ÈË«¤á¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê±Ç²è´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡»Ð¤ÎCocomi¡Ê23ºÍ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÎ¾¿Æ¤Î»Å»ö¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Koki,¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ï¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢²È¤Ç¤Ï¡Ø¥È¥È¡Ù¤È¸Æ¤ÖÍ¥¤·¤¤Éã¤¬¡¢²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¸«¤»¤ëÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¹ñ¤òÌä¤ï¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Ç²è¤ò¸«¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤¬¶¯¤¯¡¢´¶¾ð¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¿´¤¬°ú¤«¤ì¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ë
¡¡Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿Koki,¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¹¤°¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥â¥Ç¥ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È·ÀÌó¤·¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È¤âÄó·È¤·¤¿¡£
¡ÖÎ®Äª¤Ë±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹Koki,¤µ¤ó¤Ë¤Ï¹ñ³°¤«¤é¤âÂ³¡¹¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°½é½Ð±éºî¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É±Ç²è¡ØTouch¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¤ÏÂçÃÀ¤Ê¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ë¤â²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ä©Àï¤·¡¢Éã¿Æ¾ù¤ê¤ÎÌò¼Ôº²¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê±Ç²èÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡ËÜÌÚ²í¹°¤äÃæÂ¼²í½Ó¤â½Ð±é¤¹¤ëÆ±±Ç²è¤Ï7·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÍèÇ¯1·îº¢¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÌ¾Í¥¡¦¥Æ¥£¥à¡¦¥í¥¹¤È¶¦±é¤·¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹±Ç²è¡Ø¥È¥ë¥Í¡¼¥É¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤â¤¹¤Ç¤Ë»£±ÆºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÜ²¼¡¢¹ñÆâ¤Ç¶ËÈëÎ¢¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¤ò¥ê¥á¡¼¥¯¤·¤¿¼ç±é±Ç²è¤Î»£±Æ¤À¡£
¡Ö¸¶ºî¤Ï´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¦¥§¥ÖÌ¡²è¡Ø½÷¿À¹ßÎ×¡Ù¤Ç¡¢Koki,¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï³°¸«¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò»ý¤Ä½÷»Ò¹âÀ¸¡£¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤°ì¿´¤Ç¥á¥¤¥¯¤Îµ»½Ñ¤òËá¤¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ç½÷¿À¤ËÊÑ¿È¤¹¤ëÆñÌò¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤ÎKoki,¤µ¤ó¤¬ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÈÊÑ¿È¡É¤·¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤É¤è¤á¤¤ÎÀ¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Û¤É¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë½Ð¿È¤ÇÆüËÜ¤Î³Ø¹»À¸³è¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤¤Èà½÷¤Ë¤Ï¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Åù¿ÈÂç¤Î½÷»Ò¹âÀ¸Ìò¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦±Ç²è´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÏÃÂêºî¤¬Â³¡¹¤È¹µ¤¨¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿Koki,¡£¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«ÉãÌ¼¶¦±é¤¬¼Â¸½¤¹¤ëÆü¤âÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2024Ç¯7·î4Æü¹æ