Ì©Ãå¤¹¤ëÅÏÊÕæÆÂÀ¡õÃæÂ¼¥¢¥ó¤Î»Ñ¤¬¡¡¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤ÈÃæÂ¼¥¢¥ó¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë7·î´ü¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Çー¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡Ù¤ËÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢°ËÆ£½¤»Ò¡¢ÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤¬½Ð±é¡¡ÅÏÊÕæÆÂÀ¤Î¡È3¿Í¤ÎÊì¡É¤Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2020Ç¯¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡×Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢Îß·×±ÜÍ÷¿ô1.3²¯²óÆÍÇË¤ÎµÈ°æ¥æ¥¦¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ê¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë¤ò±ÇÁü²½¤¹¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¡ÈÎø°¦ÉÔÍ×¼çµÁ¡É¤Î¥Ä¥ó¥Ç¥ìÃË»Ò¤È¡¢Îø°¦¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿Ç¯¾å½÷À¤Î¡È¶¨ÄêÎø°¦¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤é¥â¥Æ¤ë¤¬¡¢Îø°¦¤ä·ëº§¤ËÁ´¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤Ç¯²¼ÃË»Ò¤ÎÀÄÅç¿ð¼ù¡£ÃæÂ¼¤¬¡¢35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿ÀÄÅç¤ÎÀèÇÚ¼Ò°÷¡¦³ëÌÚÀãÇµ¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢½©¸µ¿¿²Æ¡¢¾®ÎÓÎÃ»Ò¤¬2¿Í¤ÎÆ±Î½¤ò¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢°ËÆ£½¤»Ò¡¢ÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤¬ÀÄÅç¤Î¡È3¿Í¤ÎÊì¡É¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎø¤ÏÈò¤±¤Æ¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÈò¤±¤Æ¤¤¤¿Îø¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤Î¿´¾ð¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îø°¦¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼¡¡¹¤È½÷»Ò¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¥â¥ÆÃË¡¦ÀÄÅç¤Ï¡È½÷Èò¤±¡É¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡È¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¥à¥À¤Ë½ý¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤ÈÎø°¦¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀãÇµ¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î1Æü¸ÂÄê¤ÎÈà»á¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¶¨ÄêÎø°¦¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤Ê±³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Îø¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«ËÜÅö¤ÎÎø¤Ë¡£Ìµ¼«³Ð¤Î¤Þ¤ÞÀãÇµ¤òËÝÏ®¤¹¤ë¡¢¤¤¤¸¤ï¤ë¤Ê¥Ä¥ó¥Ç¥ìÃË»Ò¡¦ÀÄÅç¤È¡¢Èà¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¦µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢µ×¡¹¤ÎÎø¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤ëÀãÇµ¡£Ã¸¤¤¥Ö¥ëー¤È¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤â¸ø³«Í½Äê¤À¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë