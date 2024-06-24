¤¢¤ï¤äÍðÆ®¡© »°¿¶¤·¤¿ÂÇ¼Ô¤¬Êá¼ê¤Ë²¥¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡© ¡È°ì¿¨Â¨È¯¤Î»öÂÖ¡É¤ËÂçº®Íð ¡Ö¤³¤ì¥¬¥Á¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¡©w¡×
¡ÚMLB¡Û¥«¥Ö¥¹8-1¥á¥Ã¥Ä¡Ê6·î22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ê6·î23Æü¡Ë¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂÇ¼Ô¤¬Êá¼ê¤Ë²¥¤ê¤«¤«¤ë½Ö´Ö
6·î22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ê6·î23Æü¡Ë¤ËÊÆ¡¦¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¤Î¥ê¥°¥ì¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹ÂÐ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¡õº£±Ê¾ºÂÀ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Ë²¥¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡È¤¢¤ï¤ä°ì¿¨Â¨È¯¤Î»öÂÖ¡É¤Ë¸«¤¨¤¿¾ìÌÌ¤¬¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
6-1¡¢¥«¥Ö¥¹5ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Î5²óÉ½¡¦¥á¥Ã¥Ä¤Î¹¶·â¡¢2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï1ÈÖ¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é¤Î5µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ÎºÝ¤Ë¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿Î®¤ì¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ë¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÏÓ¤Ë²¥¤ê¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë²¿ÅÙ¤â¼ê¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤¹»ÅÁð¤ò¸«¤»¡¢¥Ë¥É¤â¤½¤Î¡È¹¶·â¡É¤ò¤«¤ï¤¹Æ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ç¿³¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òâË¤à¤è¤¦¤ËÌÜ¤ÇÄÉ¤¤¡¢º£¤Ë¤â³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤ÇÎ¾¼Ô¤¬Î¥¤ì¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤Î2¿Í¤Î¾õ¶·¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢Ãæ·Ñ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤³¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¤Þ¤Ç¥Ë¥É¤¬¥á¥Ã¥Ä¤Î°ì°÷¤Ç¡¢¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¤È¤Ï¤È¤â¤Ë¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤â¤È¤ê¤ï¤±Ãç¤ÎÎÉ¤¤2¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¡È¤¸¤ã¤ì¤¢¤¤¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ë¥É¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤ëºÝ¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤ò¤È¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ìÌÌ¤òÃæ·Ñ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¥¬¥Á¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¡©w¡×¡Ö°ì½Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¥¥ì¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ï¡×¡Ö¿³È½¤¬¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤ÆâË¤ó¤Ç¤ë£÷¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ò¤È¥³¥Þ¤Ê¤Î¤Ë¤Í¡×¡Ö¥«¥Ö¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë