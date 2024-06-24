¿åÉÓºÂ¤ÎËÜÆü¤ÎÎø°¦±¿¤Ï¡Ä¡©¡Ú6¡¿24·îÍËÆü¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡Û
À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë12À±ºÂÀê¤¤¤Ç¡¢ËèÆü¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿µ¤¤òÀê¤¤¤Þ¤¹♡¡¡6·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë°ìÈÖ±¿Àª¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤â¥Á¥§¥Ã¥¯ ¡Ó¡Ó¡Ó
¥´¥ë¥Õ½÷»Ò¤¬¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÂçÃíÌÜ¡ª¾¯½÷»þÂå¤Î¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤µ¤ó¤âÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥´¥ë¥Õ¥¦¥¨¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚFairLiar¡Û¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÀøÆþ
ÈþÍÆ°åÎÅÈ¯¤À¤«¤é¼ê±þ¤¨¤¬ÃÇÁ³°ã¤¦¡ª¡ÖKUJIME¡×¤Î¥»¥é¥à¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç³ð¤¨¤ëàÎ©¤ÆÄ¾¤·¥¹¥¥ó¥±¥¢á
¥´¥ë¥Õ¤¬Âç¹¥¤¤ÊÈþ½÷¤¬ËÜµ¤¤Ç¥×¥ì¡¼¡ª1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¢ö
¤ª»Å»ö¤ÎÆü¤Ç¤âµÙÆü¤Ç¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤¤¡ªÂç¿Í¤¬Áª¤Ö¤Ù¤¡ÖËÜÊª»Ö¸þ¡×¤ÎÏÓ»þ·×²´ÍÓºÂ
»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¥À¥¦¥ó¤·¤¬¤Á¡£¿´¿È¤ÎÈè¤ì¤ËÃí°Õ¡£Îø°¦±¿¤ÏÎÉ¹¥¡£¥Ô¥ó¥Á¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤Ï¤º¡£²´µíºÂ
À¿¼Â¤ÊÎø°¦¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆÃÊÌ¡×¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¼¨¤·¤Æ¡£ÁÐ»ÒºÂ
¹¶¤á¤¹¤®¤ËÃí°Õ¡£½ù¡¹¤Ë´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿·¤·¤¤Îø¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¤³¤È¤â¡£½Ð²ñ¤¤¤ÏÆÈ¤ê¤ÇÃµ¤·¤Æ¡£³ªºÂ
Îø°¦±¿¤ÏºÇ¹âÄ¬¡£¤À¤ó¤À¤ó¤È¼æ¤«¤ì¹ç¤¦´ï¤ÎÂç¤¤¤¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Îø°¦¥ì¡¼¥À¡¼¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¡£»â»ÒºÂ
»Å»öÌÌ¤Ç¤ÏÌýÃÇÂçÅ¨¤Ç¤¹¡£Îø°¦ÌÌ¤Ç¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ëÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¡Éé±¿¤Ï¶¯¤¤¤Î¤Ç»Å³Ý¤±¤Æ¤ß¤Æ¡£²µ½÷ºÂ
°ÕÃæ¤ÎÁê¼ê¤òÆÀ°Õ¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£ÍýÁÛ¤È¤Î¥º¥ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡£Å·ÇéºÂ
¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤º¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ò¹Í¤¨¤Æ¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¾å¼ê¤Ê¿Í¤È¶¨Æ¯¤¹¤ë¤ÈÀ®¸ù³ÎÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ê¸ºÂ
´¶¾ð¤ÎÎÏ¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤Æü¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹»×¹Í¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃæÀÅª¤Ç¶¦´¶ÎÏ¹â¤¤¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´üÂÔ¡£¼Í¼êºÂ
¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÁªÂò¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆâÌÌ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÎ©¤µ¤»¤Æ¤ß¤Æ¡£»³ÍÓºÂ
Îø°¦±¿¤Ï¤ä¤ä²¼¹ßµ¤Ì£¤Ç¤¹¡£²ÁÃÍ´Ñ¤Î¸«Ä¾¤·¤ÈºÆ¹½ÃÛ¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¶Á¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿åÉÓºÂ
½Ð²ñ¤¤±¿¤Ë¥à¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿È¶á¤ÊÍ§¿Í¤¬Îø¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥È¤¬µÈ¤Ç¤¹¡£µûºÂ
À¸³è¤¬Îø°¦¤Ë¿¶¤ê¤Þ¤ï¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤Æü¡£¾×Æ°Åª¤ÊÎø°¦¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ìþ¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤Î³ÎÊÝ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡£
Àê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
²¦ ¼ë³¤¡Ê¤ª¤¦ ¤¢¤±¤ß¡ËÀèÀ¸
Öà½÷²È·Ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£ÍÌ¾Àê¤¤»Õ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì½¤¹Ô¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀê¤¤¤Ç30Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¸Ä¿Í´ÕÄê¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¥á¥Ç¥£¥¢Ï¢ºÜ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡¿Ä¹Ã«Àî¤ï¤«¤Ê