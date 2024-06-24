¡È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ºî¤ê¡É¤ò·ù¤¬¤ëÈà»á¡£¼«Âð¤òË¬¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤â¡Ä¢Í»ý¤ÁÊª¤Ç¤ï¤«¤ë¡ªÃËÀ¤ÎÉâµ¤¥µ¥¤¥ó
Èà¤Î°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÉâµ¤¤òµ¿¤¦¤Î¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äÈà¤Î»ý¤ÁÊª¤«¤é¸«¤¨¤ëÉâµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤¬ÅÅÏÃ¤Ë¤¹¤°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤â¡¢Éâµ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Èà½÷¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Éâµ¤Áê¼ê¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ë¤âÁÇÁá¤¯±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¿¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾ï¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯ÃËÀ¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë¥È¥¤¥ì¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Ë¤ï¤¶¤È¥¹¥Þ¥Û¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯ÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯Î¢¤Ç¤Ï¡¢²¿¤«¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤ë¤Î¤Ïµ¿¤ï¤·¤µ¤¬¤Ê¤¤¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
µÕ¤ËÉâµ¤Áê¼ê¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò±£¤½¤¦¤È¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¿¨¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢µ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò°ï¤é¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÈà»á¤Ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ºî¤ê¤òÄó°Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤´¤¯·ù¤¬¤é¤ì°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ÊÁ°Èà¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡ØÊì¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¥À¥á¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä²ø¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¤³¤ì¤é¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢Éâµ¤¤Ë´·¤ì¤¿ÃËÀ¤¬¤È¤ê¤¬¤Á¤Ê¤â¤Î¡£ÉáÃÊ¤ÎÈà¤È°Û¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢Èà¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äÈà¤Î»ý¤ÁÊª¤«¤é¸«¤¨¤ëÉâµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤°¤ËÅÅÏÃ¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë
Èà¤¬ÅÅÏÃ¤Ë¤¹¤°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤â¡¢Éâµ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Èà½÷¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Éâµ¤Áê¼ê¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ë¤âÁÇÁá¤¯±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¿¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥Þ¥Û¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯ÁÀ¤¤
¾ï¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯ÃËÀ¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë¥È¥¤¥ì¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Ë¤ï¤¶¤È¥¹¥Þ¥Û¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯ÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯Î¢¤Ç¤Ï¡¢²¿¤«¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤é¤Ê¤¤
¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤ë¤Î¤Ïµ¿¤ï¤·¤µ¤¬¤Ê¤¤¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
µÕ¤ËÉâµ¤Áê¼ê¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò±£¤½¤¦¤È¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¿¨¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢µ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò°ï¤é¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ó¤«²ø¤·¤¤¡Ä
¡ÖÈà»á¤Ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ºî¤ê¤òÄó°Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤´¤¯·ù¤¬¤é¤ì°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ÊÁ°Èà¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡ØÊì¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¥À¥á¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä²ø¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¤³¤ì¤é¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢Éâµ¤¤Ë´·¤ì¤¿ÃËÀ¤¬¤È¤ê¤¬¤Á¤Ê¤â¤Î¡£ÉáÃÊ¤ÎÈà¤È°Û¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢Èà¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë