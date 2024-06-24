º¸Íø¤¤Î¾®ÀîÎÊÌé¤ò±¦¥µ¥¤¥É¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ëÍýÍ³¡¢¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¿·´ÆÆÄ¤¬ÀâÌÀ
Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¤Î¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡£
¥È¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥Õ¥£¥ó¥¯´ÆÆÄ¤Ï¥Ø¥ó¥¯¤Ë°Ü¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥é¥¿¥ó¥Ä¥£¥ª¿·´ÆÆÄ¤¬¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ØVoetbalNieuws¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿·»Ø´ø´±¤Ïº¸Íø¤¤Î¾®ÀîÎÊÌé¤ò±¦¥µ¥¤¥É¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥é¥¿¥ó¥Ä¥£¥ª¿·´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Íø¤Â¤È¤ÏµÕ¥µ¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ì¤Ð¡¢¹¶·â¤ÇÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà¤é¤¬²¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¤½¤ì¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡×
¹¶·â¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢Íø¤Â¤È¤ÏµÕ¤Î¥µ¥¤¥É¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾®Àî¤â¡ª¡ÖÇØÈÖ¹æ2¡×¤Ê¤Î¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿5¿Í
¾®Àî¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¤¬¡¢FCÅìµþ»þÂå¤Ë¤â±¦¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£