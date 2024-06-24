À¸Åç¥Ò¥í¥·¡ß´äËÜ¤µ¤æ¤ß¡¡Êª²Á¹â¡¦±ß°Â¤Îº£¤âÆüËÜ¤Ï¡ãÀ¤³¦°ì¤Î¤ª¶â»ý¤Á¹ñ²È¡ä¤À¤Ã¤¿¡ª30Ç¯°Ê¾åÏ¢Â³¡ÖÂÐ³°½ã»ñ»ºÀ¤³¦°ì¡×¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È
2024Ç¯4·î29Æü¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤¬Ìó34Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ì»þ1¥É¥ë¡á160±ßÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îò»ËÅª¤Ê±ß°Â¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î´äËÜ¤µ¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½½Ê¬¤ËÄìÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤µ¤ó¤È´äËÜ¤µ¤ó¤Î¶¦Ãø¡ØÆüËÜ·ÐºÑ ËÜÅö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë?¡Ù¤«¤é°ìÉô¤ò¡¢¤ªÆó¿Í¤ÎÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´äËÜ¤µ¤æ¤ß¤µ¤ó¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÆüËÜ¹ñÁ´ÂÎ¤Î»ñ»º¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤º¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤ÎÉéºÄ¤Î¶â³Û¤Ð¤«¤ê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤â¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¤È¡×
* * * * * * *
º£¤Ç¤âÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦°ì¤Î¤ª¶â»ý¤Á¹ñ²È¤À¤Ã¤¿
30Ç¯°Ê¾åÏ¢Â³¡ÖÂÐ³°½ã»ñ»ºÀ¤³¦°ì¡×¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È
´äËÜ¡¡ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½½Ê¬¤ËÄìÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤¹µÒ´ÑÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤ÏÆüËÜ¤¬º£¤Ç¤âÀ¤³¦°ì¤Î¤ª¶â»ý¤Á¹ñ²È¤À¤Ã¤Æ¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¸Åç¡¡¤¨¤Ã¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦°ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
´äËÜ¡¡¤Ï¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï32Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖÂÐ³°½ã»ñ»º¤¬À¤³¦°ì¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
À¸Åç¡¡ÂÐ³°½ã»ñ»º¤¬À¤³¦°ì¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
´äËÜ¡¡¤¢¤ë¹ñ¤Î´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¡¢À¯ÉÜ¤¬³¤³°¤Ë»ý¤ÄÂÐ³°»ñ»º¤«¤é¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤Ê¤É¤¬¤½¤Î¹ñ¤Ë»ý¤Ä»ñ»º¤Ç¤¢¤ëÂÐ³°ÉéºÄ¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¤Ê¤é¡ÖÂÐ³°½ã»ñ»º¡×¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤é¡ÖÂÐ³°½ãºÄÌ³¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£²£°£²£²Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç¤ÎºâÌ³¾Ê¸øÉ½¤ÎÂÐ³°»ñ»º¡¦ÉéºÄ»Ä¹â¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÂÐ³°½ã»ñ»º¡×¤ÏÁ°Ç¯ËöÈæ£°.£²¡óÁý¤Î£´£±£¸Ãû£¶£²£¸£µ²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÞ·ã¤Ê±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç³°²ß·ú¤Æ»ñ»º¤ÎÉ¾²Á³Û¤¬±ß´¹»»¤ò¤·¤¿ºÝ¤ËËÄ¤é¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¼Â¤Ë32Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÂÐ³°½ã»ñ»º¤ò»ý¤Ä¹ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦ºÇÂç¤ÎÂÐ³°½ãºÄÌ³¹ñ¤Ï¡©
À¸Åç¡¡ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¡¢³¤³°¤Ë»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
´äËÜ¡¡¤Ï¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÎÂÐ³°½ãºÄÌ³¹ñ¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡© ¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À¤³¦ºÇÂç¤ÎÂÐ³°½ã»ñ»º¹ñ¤¬ÆüËÜ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÎÂÐ³°½ãºÄÌ³¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¿ô½½Ç¯¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ØÆüËÜ·ÐºÑ ËÜÅö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë?¡Ù¡ÊÃø¡§À¸Åç¥Ò¥í¥·¡¦´äËÜ¤µ¤æ¤ß¡¿ÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë
¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºâÌ³¾Ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¼çÍ×¹ñ¤È¤ÎÈæ³Ó¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê²¼¿ÞÉ½¡Ë¡£
¼çÍ×¹ñ¤ÎÂÐ³°½ã»ñ»º³Û¡ã¡ØÆüËÜ·ÐºÑ ËÜÅö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë?¡Ù¤è¤ê¡ä
À¸Åç¡¡ËÜÅö¤À¡£ÆüËÜ¤Ï¥É¥¤¥Ä¤äÃæ¹ñ¤è¤êÂÐ³°»ñ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ºÄÌ³¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡©
´äËÜ¡¡ÆüËÜ¤Ï¹ñ³°¤Ø¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤¬À¤³¦°ì¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤Î¹ñ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢°ìÊý¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¼Ú¶âÂç¹ñ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç³¤³°¤«¤é»ñËÜ¤¬Î®Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÂÐ³°ºÄÌ³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÐ³°ºÄ¸¢¤â³Û¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÆ¥É¥ë¤¬´ð¼´ÄÌ²ß¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ³°ºÄÌ³¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥É¥ë·ú¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
À¤³¦·ÐºÑ¤¬½çÅö¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë»þ´ü¤Ê¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅê»ñ»ñ¶â¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ö¥×¥é¥¤¥à´íµ¡¤ä£¹.11Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó´íµ¡Åª¾õ¶·¤¬È¯À¸¤¹¤ì¤Ð¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤Ï°ìÀÆ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é»ñ¶â¤ò°ú¤ÍÈ¤²¤Þ¤¹¡£
¼Ú¶âÂç¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊÆ¥É¥ë¤Ï¡¢ÀøºßÅª¤Ë¤ÏÇä¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥É¥ë¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤â¥É¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ÎÂÐ³°ºÄÌ³¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎºÄÌ³¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£°ÙÂØº¹Â»¤òÈï¤ë¤Î¤Ï³¤³°Åê»ñ²È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥ë°Â¡¦³°²ß¹â¤Ê¤éÊÆ¹ñ¤ÎÅê»ñ²È¤ÎÊÝÍ¤¹¤ë³¤³°»ñ»º¤Ï°ÙÂØº¹±×¤òÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
À¸Åç¡¡¤½¤ì¤ÇÊÆÅê»ñ²È¤â¤³¤Î±ß°Â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¤É¤ó¤É¤óÆüËÜ¤Î³ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
¥É¥ë°Â¤È¥É¥ë¹â¤ÎÆ°¤¤Î°ã¤¤
´äËÜ¡¡¤³¤ì¤Ï»ä¤Î°ÙÂØ¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³Â§¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥ë°Â¤ÎÆ°¤¤Ï¥É¥ë¹â°Ê¾å¤ËÂ®¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿ôÆü¤Ç¿ô½½±ß±ß¹â¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶Ã¤¤Þ¤»¤ó¡£
À¸Åç¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂÐ¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±ß°Â¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤è¤ê¡¢±ß¹â¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤Û¤¦¤¬Â®¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
´äËÜ¡¡¤Ï¤¤¡¢·Ð¸³¾å¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤òÆüËÜ¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¼Ú¶â¤Ï£±£²£°£°Ãû±ßÄ¶¤¨¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¤¢¤ª¤ëÊóÆ»¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦°ì¤ÎÆüËÜ¹ñÁ´ÂÎ¤Î»ñ»º¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤º¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤ÎÉéºÄ¤Î¶â³Û¤Ð¤«¤ê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤â¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
À¸Åç¡¡¤½¤¦¤À¡¢¤½¤¦¤À¡ª¡¡¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤è¡ª
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ·ÐºÑ ËÜÅö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë?¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£