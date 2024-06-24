·àÅª¾¡Íø¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤¬3°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç·è¾¡T¤ØË¾¤ß¤Ä¤Ê¤°¡ª¡¡¥Á¥ç¥Ü¥È¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÂåÉ½½é¥´¡¼¥ë¡Ú¥æ¡¼¥í2024¡Û
¥æ¡¼¥í2024¥°¥ë¡¼¥×AºÇ½ªÀá¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½vs¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤¬0-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç1Ê¬¤±1ÇÔ¤ÎÌ¤¾¡Íø¤Ç3°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ï¡¢º£Âç²ñ½é¾¡Íø¤È¶¦¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿ºÇ½ªÀá¤ËÎ×¤ó¤À¡£1-1¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½Àï¤«¤é¤ÏÀèÈ¯1¿Í¤òÊÑ¹¹¡£Éé½ýÎ¥Ã¦¤Î¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼¤ËÂå¤¨¤Æ¥Þ¥Ã¥±¥ó¥Ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ï¢ÇÔ¤ÇºÇ²¼°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ï¡¢0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥É¥¤¥ÄÂåÉ½Àï¤«¤éÀèÈ¯2¿Í¤òÊÑ¹¹¡£¥Õ¥£¥ª¡¼¥é¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥Ê¥¸¤ËÂå¤¨¤Æ¥Ü¥È¥«¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
[3-4-2-1]¤Î¥ß¥é¡¼¥²¡¼¥à¤Î·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éµåºÝ¤Ç¤Î¥Ð¥È¥ë¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë·ã¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
´ðËÜÅª¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤â¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ò¼´¤Ë¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¡£8Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥é¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇGK¥¬¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ò¶¯¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼¥¹¥¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¤¢¤ë¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬Ä¾ÀÜFK¤ä¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡¢Á°È¾½ªÈ×¤Î41Ê¬¤Ë¤Ï¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤ÎFK¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥ª¥ë¥Ð¥ó¤¬·èÄêÅª¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¯¡£
ÂÐ¤·¤Æ²¿¤È¤«ºÇÄã¸Â¤Î¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤À¤¬¡¢´Î¿´¤Î¹¶·â¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¡¢·èÄêµ¡¤Ï¤ª¤í¤«¥·¥å¡¼¥È0ËÜ¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤â»î¹çÅ¸³«¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤·¡£¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤¬¤ä¤ä¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¤¬¡¢·èÄêµ¡¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¡£
¸åÈ¾È¾¤Ð¤ò²á¤®¤Æ¤âç±Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÈ¯À¸¡£68Ê¬¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¾ìÌÌ¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤È·ã¤·¤¯¸òºø¤·¤¿¥Ð¥ë¥Ê¥Ð¥¹¡¦¥ô¥¡¥ë¥¬¤¬Ç¾¿Ì¤È¤¦¤«¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¤Þ¤ÞÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë±þµÞ½èÃÖ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Ã´²Í¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¢¥À¥à¤ò¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÅêÆþ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¤â¹¶·â¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ï¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤ä¥·¥ã¥ó¥¯¥é¥ó¥É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¤È¤è¤ê¹¶·âÅª¤Ê¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤Æ¹¶·â¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¡£
¸ß¤¤¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Ë¾¡Íø¤¬ºÇÄã¾ò·ï¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¸åÈ¾ºÇ½ªÈ×¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¹¶ËÉ¤Ë¡£¥ô¥¡¥ë¥¬¤Î¼£ÎÅ¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ10Ê¬¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ï¸ß¤¤¤ËÌÀ³Î¤Ê·èÄêµ¡¤òºî¤ê½Ð¤¹¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¤äÁê¼ê¼éÈ÷¿Ø¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¤¡£
¤À¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½10ÀïÌÜ¤Î24ºÐFW¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÂåÉ½½é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£95Ê¬¡¢¼«¿Ø¿¼¤¯¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç°ìµ¤¤Ë¶ÉÌÌ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¥í¥é¥ó¥É¡¦¥µ¥é¥¤¤«¤é¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥Ñ¥¹¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¥Á¥ç¥Ü¥È¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤Ï¤³¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢·àÅª¤Ê·Á¤Çº£Âç²ñ½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤¬¾¡¤ÁÅÀ3¤Ç3°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Â¾¥°¥ë¡¼¥×¤Î·ë²Ì¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢3°Ì¥°¥ë¡¼¥×¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢Âç²ñÌ¤¾¡Íø¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½ 0-1 ¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½
¡Ú¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡Û
¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Á¥ç¥Ü¥È(¸å45¡Ü10)
¤³¤³¤Þ¤Ç1Ê¬¤±1ÇÔ¤ÎÌ¤¾¡Íø¤Ç3°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ï¡¢º£Âç²ñ½é¾¡Íø¤È¶¦¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿ºÇ½ªÀá¤ËÎ×¤ó¤À¡£1-1¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½Àï¤«¤é¤ÏÀèÈ¯1¿Í¤òÊÑ¹¹¡£Éé½ýÎ¥Ã¦¤Î¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼¤ËÂå¤¨¤Æ¥Þ¥Ã¥±¥ó¥Ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ï¢ÇÔ¤ÇºÇ²¼°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ï¡¢0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥É¥¤¥ÄÂåÉ½Àï¤«¤éÀèÈ¯2¿Í¤òÊÑ¹¹¡£¥Õ¥£¥ª¡¼¥é¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥Ê¥¸¤ËÂå¤¨¤Æ¥Ü¥È¥«¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
´ðËÜÅª¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤â¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ò¼´¤Ë¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¡£8Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥é¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇGK¥¬¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ò¶¯¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼¥¹¥¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¤¢¤ë¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬Ä¾ÀÜFK¤ä¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡¢Á°È¾½ªÈ×¤Î41Ê¬¤Ë¤Ï¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤ÎFK¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥ª¥ë¥Ð¥ó¤¬·èÄêÅª¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¯¡£
ÂÐ¤·¤Æ²¿¤È¤«ºÇÄã¸Â¤Î¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤À¤¬¡¢´Î¿´¤Î¹¶·â¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¡¢·èÄêµ¡¤Ï¤ª¤í¤«¥·¥å¡¼¥È0ËÜ¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤â»î¹çÅ¸³«¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤·¡£¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤¬¤ä¤ä¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¤¬¡¢·èÄêµ¡¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¡£
¸åÈ¾È¾¤Ð¤ò²á¤®¤Æ¤âç±Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÈ¯À¸¡£68Ê¬¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¾ìÌÌ¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤È·ã¤·¤¯¸òºø¤·¤¿¥Ð¥ë¥Ê¥Ð¥¹¡¦¥ô¥¡¥ë¥¬¤¬Ç¾¿Ì¤È¤¦¤«¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¤Þ¤ÞÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë±þµÞ½èÃÖ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Ã´²Í¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¢¥À¥à¤ò¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÅêÆþ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¤â¹¶·â¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ï¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤ä¥·¥ã¥ó¥¯¥é¥ó¥É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¤È¤è¤ê¹¶·âÅª¤Ê¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤Æ¹¶·â¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¡£
¸ß¤¤¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Ë¾¡Íø¤¬ºÇÄã¾ò·ï¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¸åÈ¾ºÇ½ªÈ×¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¹¶ËÉ¤Ë¡£¥ô¥¡¥ë¥¬¤Î¼£ÎÅ¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ10Ê¬¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ï¸ß¤¤¤ËÌÀ³Î¤Ê·èÄêµ¡¤òºî¤ê½Ð¤¹¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¤äÁê¼ê¼éÈ÷¿Ø¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¤¡£
¤À¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½10ÀïÌÜ¤Î24ºÐFW¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÂåÉ½½é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£95Ê¬¡¢¼«¿Ø¿¼¤¯¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç°ìµ¤¤Ë¶ÉÌÌ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¥í¥é¥ó¥É¡¦¥µ¥é¥¤¤«¤é¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥Ñ¥¹¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¥Á¥ç¥Ü¥È¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤Ï¤³¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢·àÅª¤Ê·Á¤Çº£Âç²ñ½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤¬¾¡¤ÁÅÀ3¤Ç3°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Â¾¥°¥ë¡¼¥×¤Î·ë²Ì¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢3°Ì¥°¥ë¡¼¥×¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢Âç²ñÌ¤¾¡Íø¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½ 0-1 ¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½
¡Ú¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡Û
¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Á¥ç¥Ü¥È(¸å45¡Ü10)