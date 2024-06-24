¡Ú²Æì°ÖÎî¤ÎÆü¡Û¼«±ÒÂâÁý¶¯¤Ç¿Ê¤à¡ÈÅç¤ÎÍ×ºÉ²½¡É¡ÖÀï¾ì¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡×¼°Åµ¤ÇÁíÍý¤Ë¥ä¥¸¤â
ÀÄ¤¤³¤¤¬¹¤¬¤ë²Æì¡£ÊÆ·³´ðÃÏ¤Î7³ä¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤ÎÅç¤Ç¡¢º£¡¢¼«±ÒÂâ´ðÃÏ¤ÎÁý¶¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÍ×ºÉ²½¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¸½¾õ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²Æì°ÖÎî¤ÎÆü¡ÖÀï¾ì¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡×¡¡ÁíÍý¤é¤Ë¥ä¥¸
À¨»´¤ÊÃÏ¾åÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Îµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤¿²ÆìÀï¡£¤¢¤ÎÆü¤«¤é79Ç¯¡¢²Æì¤Ï¤¤ç¤¦24Æü¡¢¡Ö°ÖÎî¤ÎÆü¡×¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¿ÏÂ¤À¤Í¡£Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¸Â¤ë¤Í¡£ÀïÁèÈ¿ÂÐ¤À¤Í¡×
»²Îó¤·¤¿´ßÅÄÁíÍý¡£¤½¤ÎÍèÉÐ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÅÓÃæ¡Ä
¡Ö´ßÅÄ¡½¡ª²Æì¤òÀï¾ì¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡ª¡×
¤ÈÂç¤¤Ê¥ä¥¸¤âÈô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¶Ì¾ë¥Ç¥Ë¡¼ÃÎ»ö¤Ï¡Ä
¡Ê²Æì¸© ¶Ì¾ë¥Ç¥Ë¡¼ÃÎ»ö¡Ë¡Ö¼«±ÒÂâ¤ÎµÞ·ã¤ÊÇÛÈ÷³ÈÄ¥¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èá»´¤Ê²ÆìÀï¤Îµ²±¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á²Æì¸©Ì±¤Ï¶¯¤¤ÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼«±ÒÂâÇÛÈ÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤ÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÆ¬¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢²Æì¤Ê¤ÉÆîÀ¾½ôÅç¤Ç¿Ê¤à¼«±ÒÂâ¤ÎÇÛÈ÷¶¯²½¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆîÀ¾¥·¥Õ¥È¡×¡£2016Ç¯°Ê¹ß¡¢¼¡¡¹¤ÈÇÛÈ÷¡¦Áý¶¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ìÉô¤«¤é¤Ï¡ÈÍ×ºÉ²½¡É¤È¤ÎÀ¼¤â¡Ä
¢£¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¶´¤Þ¤ìÊë¤é¤¹¡×¡¡µÜ¸ÅÅç¤Î¸½¾õ
²Æì¸©¡¦ÆîÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëµÜ¸ÅÅç¡£¡ÖµÜ¸Å¥Ö¥ë¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤³¤¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢Ç¯´ÖÌó100Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¸©Æâ¶þ»Ø¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ä
¡ÊÀ¥ÈøÅí¹á¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¡ÖµÜ¸ÅÅç¤ÎÃæ¿´Éô¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÇÛÈ÷¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë½»Ì±¤Ë¤è¤ë¹³µÄ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÌ±½É¤ò±Ä¤à À¶¿åÁá»Ò¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¡Ë¡Ö²¼¼ê¤ò¤·¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÅç¤¬Àï¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢µÜ¸ÅÅç¤Î¼«±ÒÂâ¤ÎÂâ°÷¤Ï¿¿¤ÃÀè¤ËÀï¾ì¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
³¹¤¬´Ñ¸÷¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦°ìÊý¡¢Åç¤Ï¼«±ÒÂâ¤Î´ðÃÏÌäÂê¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÜ¸ÅÅç¤ÇÌ±½É¤ò±Ä¤àÀ¶¿åÁá»Ò¤µ¤ó¡£
¡ÊÀ¶¿åÁá»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤³¤³¤«¤é¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤¤¤Ä¤Ç¤â¤³¤ÎÅç¤«¤éÀïÁè¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡¢ÀïÆ®¾õÂÖ¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤ë·³È÷¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
´ðÃÏ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÏÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤ÎµÜ¸ÅÅçÃóÆÖÃÏ¡£2019Ç¯¤Ë³«Àß¤µ¤ì¡¢4Ç¯Á°¤Ë¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ëÉôÂâ¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä
¡ÊÀ¶¿åÁá»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¥ì¡¼¥À¡¼´ðÃÏ¤Ç¡¢È¿ÂÐÂ¦¤¬Î¦¼«¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë´ðÃÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Î½¸Íî¡¢50¿ô¸®¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢´ðÃÏ¤È´ðÃÏ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ß¥µ¥¤¥ë¤È¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×
¤³¤Î´ðÃÏ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿½¸Íî¤ÇÊë¤é¤·¡¢ÃóÆÖÃÏ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥á¥í¥ó¤òºÏÇÝ¤¹¤ëÃçÎ¤À®ÈË¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¡£
¡Ê¥á¥í¥óÇÀ²È ÃçÎ¤À®ÈË¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¡Ë¡ÖºÇ½é¤Îº¢¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ç¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¼ÖÎ¾¤ÎÅÀ¸¡ºî¶È¤È¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¸øÆ»¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ç¡¢È¯¼Í¼ÖÎ¾¤ÎÀ°È÷¤È¤«¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡¢Ä¾ÀÜ¥²¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¹³µÄ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×
Q.·ë¹½ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¤¤ä¤Ç¤¹¤Í¡×
½¸Íî¤Î½»Ì±¤é¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÇÛÈ÷¤ä·±Îý¤Ê¤É¤Ë¹³µÄ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤ÎÀ¼¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÃçÎ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¹ñ¤¬¶¯°ú¤Ë¼«±ÒÂâ¤ÎÇÛÈ÷¡¦Áý¶¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃçÎ¤À®ÈË¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¾å¤«¤é²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Î¤ä¤êÊý¤À¤ÈËÍ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Åç¤ÎÆîÉô¤ËÃÆÌô¸Ë¤¬¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Í·â·±Îý¾ì¤â³«Àß¡£¤½¤·¤ÆµîÇ¯¡¢µÜ¸ÅÅç¤Ç½é¤á¤Æ¸øÆ»¤ò»È¤Ã¤¿·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀ¥ÈøÅí¹á¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¡Ö¤³¤Á¤é¤ÏµÜ¸ÅÅç»Ô¤ÎÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¤¹¡£Ï·µà²½¤ËÈ¼¤¤¿·¤·¤¯·ú¤ÆÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í»ö¤ËÈ÷¤¨¤¿ÃÏ²¼¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢»ÔÌ±¤¬ÈòÆñ¤Ç¤¤ë¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤â·úÀß¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀ¶¿åÁá»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡ÊÀ¯ÉÜ¤Ë¡ËÍ»ö¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ê³°¸ò¤Ê¤É¤Î¡ËÅØÎÏ¤¬Á´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡ØÍ»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤éÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë·³È÷¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡Ù¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ÏÀâÆÀÎÏ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡£¡×
¸©Ì±¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë²ÆìÀï¡£µÜ¸ÅÅç¤â·³»ö»ÜÀß¤òÃæ¿´¤ËÏ¢ÆüÇú·â¤ò¼õ¤±¡¢³¹¤ÏÇÑÔÒ¤È²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¶¿å¤µ¤ó¤Ï´ðÃÏ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀ¶¿åÁá»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤Þ¤ºÀïÆ®¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤ÁÆî¤ÎÅç¡¹¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£¼«Ì±¸©Ï¢¤âÈ¿ÂÐ¡¡¡Ö¿²¼ª¤Ë¿å¡×¤Î´ðÃÏ·×²è¤â
¤¦¤ë¤Þ»Ô¤Ë¤âÍ×ºÉ²½¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯3·î¡¢ËÜÅç¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÃÏÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ëÉôÂâ¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ø¿·¤¿¤Ê·±Îý¾ì¤ÎÀ°È÷·×²è¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ï¡Ö¸©Î©ÀÐÀîÀÄ¾¯Ç¯¤Î²È¡×¡£Ç¯´ÖÌó4Ëü¿Í¤Î¾®³ØÀ¸¤é¤¬Ë¬¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×¤äÅÐ»³¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ¤Ï¤³¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Î¥´¥ë¥Õ¾ìÀ×ÃÏ¤Ë¡¢·±Îý¾ì¤Ê¤É¤ò·úÀß¤¹¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¸©Î©ÀÐÀîÀÄ¾¯Ç¯¤Î²È ¿·Î¤À¿¼çÇ¤¡Ë¡Ö¤³¤³¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ«´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃ«´Ö¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ç¤¹¡£Î¥ÃåÎ¦¤Î·±Îý¤È¤«¡¢Ìë´Ö·±Îý¤È¤«¿§¡¹¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡×
¼Â¤Ï¡¢»ÜÀß¤¬¤³¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·Ê¹ÊóÆ»¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¿·Î¤À¿¼çÇ¤¡Ë¡Ö·±Îý¾ì¤Î·×²è¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤È¡ÊÆ±Î½¤¬¡ËÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ê¹ñ¤«¤é¡Ë²¿¤âÀâÌÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿²¼ª¤Ë¿å¤Ç¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¹¤°ÎÙ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¤³¤Î¹ñ¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¡¢½»Ì±¤«¤é¤ÏÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¡£
¡Ê½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ËÍè¤¿½»Ì±¡Ë¡Ö¤è¤¯¤â¤³¤ó¤Ê¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¹Í¤¨¤ë¤Ê¤È¡×
¡Ê½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ËÍè¤¿½»Ì±¡Ë¡Ö²Æì¸©¤Î¶µ°é¤Î¤³¤È¤ò²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
ÃÏ¸µ¼«¼£²ñ¤ä¡¢»ÔµÄ²ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸©Ï¢¤Þ¤Ç¤â¤¬È¿ÂÐ¤Ë¼þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ä
¡ÊÌÚ¸¶Ì ËÉ±ÒÂç¿Ã¡Ë¡Ö½»Ì±À¸³è¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·±Îý½êÍ×Åù¤ò½½Ê¬¤ËËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¡×
·×²è¤ÏÇò»æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ²Æì¸©Ï¢¤ÎÅçÂÞÂç´´»öÄ¹¡£¼«±ÒÂâÇÛÈ÷¤Ë¤ÏÍÆÇ§¤ÎÎ©¾ì¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñ¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤ÏÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ²Æì¸©Ï¢ ÅçÂÞÂç ´´»öÄ¹¡Ë¡Ö¤³¤Î¼êÂ³¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÃÏ°è¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤¬É¬Í×¤ÊÃæ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤óÊý¤Ë²¿¤âÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤¬¤Þ¤Þ¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤È¡£²Æì¤Î¼«Ì±ÅÞ¤âÀ¯ÉÜ¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡Ø¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²Æì¤Î¼«Ì±ÅÞ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤¤Á¤ó¤È¤â¤Î¤¬¸À¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡×
¢£¡ÈÀïÁè¤Î½àÈ÷¡É¤È¼ã¼Ô´íµ¡´¶¡Ö³°¸ò¤ò¡×
ÊÆ·³´ðÃÏ¤Î7³ä¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÇÛÈ÷¶¯²½¤â¿Ê¤à²Æì¡£º£¡¢²Æì¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤â´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²ÆìÂÐÏÃ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¿ÀÃ«ÈþÍ³´õ¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¡Ë¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÀïÁè¤Î½àÈ÷¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø²Æì¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¡Ø²Æì¤¬ÀïÁè¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç»×¤¦¿Í¤âÂ¿Ê¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤ÎÀ¯ÉÜ¤È¤«¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¤±¤É¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×
¡Ö²ÆìÂÐÏÃ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿°ì¿Í¡¢¿ÀÃ«ÈþÍ³´õ¤µ¤ó¡£²ÆìÂÐÏÃ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤äÃæ¹ñ¤ÎÀìÌç²È¡¢»ÔÌ±Æ±»Î¤ÇÄ¾ÀÜÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢Ê¿ÏÂÅª¤Ê²ò·è¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿ÀÃ«ÈþÍ³´õ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡ÊÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ë¤â¤Ã¤ÈÊ¿ÏÂÅª¤Ë³°¸ò¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë²Æì¸©Ì±¤âÂ¿¤¯¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
6·î23Æü¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤è¤ê
¢£²Æì°ÖÎî¤ÎÆü¡ÖÀï¾ì¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡×¡¡ÁíÍý¤é¤Ë¥ä¥¸
À¨»´¤ÊÃÏ¾åÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Îµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤¿²ÆìÀï¡£¤¢¤ÎÆü¤«¤é79Ç¯¡¢²Æì¤Ï¤¤ç¤¦24Æü¡¢¡Ö°ÖÎî¤ÎÆü¡×¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¿ÏÂ¤À¤Í¡£Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¸Â¤ë¤Í¡£ÀïÁèÈ¿ÂÐ¤À¤Í¡×
»²Îó¤·¤¿´ßÅÄÁíÍý¡£¤½¤ÎÍèÉÐ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÅÓÃæ¡Ä
¤ÈÂç¤¤Ê¥ä¥¸¤âÈô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¶Ì¾ë¥Ç¥Ë¡¼ÃÎ»ö¤Ï¡Ä
¡Ê²Æì¸© ¶Ì¾ë¥Ç¥Ë¡¼ÃÎ»ö¡Ë¡Ö¼«±ÒÂâ¤ÎµÞ·ã¤ÊÇÛÈ÷³ÈÄ¥¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èá»´¤Ê²ÆìÀï¤Îµ²±¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á²Æì¸©Ì±¤Ï¶¯¤¤ÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼«±ÒÂâÇÛÈ÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤ÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÆ¬¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢²Æì¤Ê¤ÉÆîÀ¾½ôÅç¤Ç¿Ê¤à¼«±ÒÂâ¤ÎÇÛÈ÷¶¯²½¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆîÀ¾¥·¥Õ¥È¡×¡£2016Ç¯°Ê¹ß¡¢¼¡¡¹¤ÈÇÛÈ÷¡¦Áý¶¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ìÉô¤«¤é¤Ï¡ÈÍ×ºÉ²½¡É¤È¤ÎÀ¼¤â¡Ä
¢£¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¶´¤Þ¤ìÊë¤é¤¹¡×¡¡µÜ¸ÅÅç¤Î¸½¾õ
²Æì¸©¡¦ÆîÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëµÜ¸ÅÅç¡£¡ÖµÜ¸Å¥Ö¥ë¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤³¤¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢Ç¯´ÖÌó100Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¸©Æâ¶þ»Ø¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ä
¡ÊÀ¥ÈøÅí¹á¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¡ÖµÜ¸ÅÅç¤ÎÃæ¿´Éô¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÇÛÈ÷¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë½»Ì±¤Ë¤è¤ë¹³µÄ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÌ±½É¤ò±Ä¤à À¶¿åÁá»Ò¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¡Ë¡Ö²¼¼ê¤ò¤·¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÅç¤¬Àï¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢µÜ¸ÅÅç¤Î¼«±ÒÂâ¤ÎÂâ°÷¤Ï¿¿¤ÃÀè¤ËÀï¾ì¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
³¹¤¬´Ñ¸÷¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦°ìÊý¡¢Åç¤Ï¼«±ÒÂâ¤Î´ðÃÏÌäÂê¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÜ¸ÅÅç¤ÇÌ±½É¤ò±Ä¤àÀ¶¿åÁá»Ò¤µ¤ó¡£
¡ÊÀ¶¿åÁá»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤³¤³¤«¤é¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤¤¤Ä¤Ç¤â¤³¤ÎÅç¤«¤éÀïÁè¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡¢ÀïÆ®¾õÂÖ¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤ë·³È÷¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
´ðÃÏ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÏÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤ÎµÜ¸ÅÅçÃóÆÖÃÏ¡£2019Ç¯¤Ë³«Àß¤µ¤ì¡¢4Ç¯Á°¤Ë¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ëÉôÂâ¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä
¡ÊÀ¶¿åÁá»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¥ì¡¼¥À¡¼´ðÃÏ¤Ç¡¢È¿ÂÐÂ¦¤¬Î¦¼«¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë´ðÃÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Î½¸Íî¡¢50¿ô¸®¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢´ðÃÏ¤È´ðÃÏ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ß¥µ¥¤¥ë¤È¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×
¤³¤Î´ðÃÏ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿½¸Íî¤ÇÊë¤é¤·¡¢ÃóÆÖÃÏ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥á¥í¥ó¤òºÏÇÝ¤¹¤ëÃçÎ¤À®ÈË¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¡£
¡Ê¥á¥í¥óÇÀ²È ÃçÎ¤À®ÈË¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¡Ë¡ÖºÇ½é¤Îº¢¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ç¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¼ÖÎ¾¤ÎÅÀ¸¡ºî¶È¤È¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¸øÆ»¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ç¡¢È¯¼Í¼ÖÎ¾¤ÎÀ°È÷¤È¤«¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡¢Ä¾ÀÜ¥²¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¹³µÄ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×
Q.·ë¹½ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¤¤ä¤Ç¤¹¤Í¡×
½¸Íî¤Î½»Ì±¤é¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÇÛÈ÷¤ä·±Îý¤Ê¤É¤Ë¹³µÄ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤ÎÀ¼¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÃçÎ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¹ñ¤¬¶¯°ú¤Ë¼«±ÒÂâ¤ÎÇÛÈ÷¡¦Áý¶¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃçÎ¤À®ÈË¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¾å¤«¤é²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Î¤ä¤êÊý¤À¤ÈËÍ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Åç¤ÎÆîÉô¤ËÃÆÌô¸Ë¤¬¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Í·â·±Îý¾ì¤â³«Àß¡£¤½¤·¤ÆµîÇ¯¡¢µÜ¸ÅÅç¤Ç½é¤á¤Æ¸øÆ»¤ò»È¤Ã¤¿·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀ¥ÈøÅí¹á¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¡Ö¤³¤Á¤é¤ÏµÜ¸ÅÅç»Ô¤ÎÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¤¹¡£Ï·µà²½¤ËÈ¼¤¤¿·¤·¤¯·ú¤ÆÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í»ö¤ËÈ÷¤¨¤¿ÃÏ²¼¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢»ÔÌ±¤¬ÈòÆñ¤Ç¤¤ë¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤â·úÀß¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀ¶¿åÁá»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡ÊÀ¯ÉÜ¤Ë¡ËÍ»ö¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ê³°¸ò¤Ê¤É¤Î¡ËÅØÎÏ¤¬Á´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡ØÍ»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤éÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë·³È÷¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡Ù¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ÏÀâÆÀÎÏ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡£¡×
¸©Ì±¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë²ÆìÀï¡£µÜ¸ÅÅç¤â·³»ö»ÜÀß¤òÃæ¿´¤ËÏ¢ÆüÇú·â¤ò¼õ¤±¡¢³¹¤ÏÇÑÔÒ¤È²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¶¿å¤µ¤ó¤Ï´ðÃÏ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀ¶¿åÁá»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤Þ¤ºÀïÆ®¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤ÁÆî¤ÎÅç¡¹¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£¼«Ì±¸©Ï¢¤âÈ¿ÂÐ¡¡¡Ö¿²¼ª¤Ë¿å¡×¤Î´ðÃÏ·×²è¤â
¤¦¤ë¤Þ»Ô¤Ë¤âÍ×ºÉ²½¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯3·î¡¢ËÜÅç¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÃÏÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ëÉôÂâ¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ø¿·¤¿¤Ê·±Îý¾ì¤ÎÀ°È÷·×²è¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ï¡Ö¸©Î©ÀÐÀîÀÄ¾¯Ç¯¤Î²È¡×¡£Ç¯´ÖÌó4Ëü¿Í¤Î¾®³ØÀ¸¤é¤¬Ë¬¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×¤äÅÐ»³¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ¤Ï¤³¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Î¥´¥ë¥Õ¾ìÀ×ÃÏ¤Ë¡¢·±Îý¾ì¤Ê¤É¤ò·úÀß¤¹¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¸©Î©ÀÐÀîÀÄ¾¯Ç¯¤Î²È ¿·Î¤À¿¼çÇ¤¡Ë¡Ö¤³¤³¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ«´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃ«´Ö¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ç¤¹¡£Î¥ÃåÎ¦¤Î·±Îý¤È¤«¡¢Ìë´Ö·±Îý¤È¤«¿§¡¹¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡×
¼Â¤Ï¡¢»ÜÀß¤¬¤³¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·Ê¹ÊóÆ»¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¿·Î¤À¿¼çÇ¤¡Ë¡Ö·±Îý¾ì¤Î·×²è¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤È¡ÊÆ±Î½¤¬¡ËÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ê¹ñ¤«¤é¡Ë²¿¤âÀâÌÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿²¼ª¤Ë¿å¤Ç¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¹¤°ÎÙ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¤³¤Î¹ñ¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¡¢½»Ì±¤«¤é¤ÏÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¡£
¡Ê½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ËÍè¤¿½»Ì±¡Ë¡Ö¤è¤¯¤â¤³¤ó¤Ê¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¹Í¤¨¤ë¤Ê¤È¡×
¡Ê½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ËÍè¤¿½»Ì±¡Ë¡Ö²Æì¸©¤Î¶µ°é¤Î¤³¤È¤ò²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
ÃÏ¸µ¼«¼£²ñ¤ä¡¢»ÔµÄ²ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸©Ï¢¤Þ¤Ç¤â¤¬È¿ÂÐ¤Ë¼þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ä
¡ÊÌÚ¸¶Ì ËÉ±ÒÂç¿Ã¡Ë¡Ö½»Ì±À¸³è¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·±Îý½êÍ×Åù¤ò½½Ê¬¤ËËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¡×
·×²è¤ÏÇò»æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ²Æì¸©Ï¢¤ÎÅçÂÞÂç´´»öÄ¹¡£¼«±ÒÂâÇÛÈ÷¤Ë¤ÏÍÆÇ§¤ÎÎ©¾ì¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñ¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤ÏÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ²Æì¸©Ï¢ ÅçÂÞÂç ´´»öÄ¹¡Ë¡Ö¤³¤Î¼êÂ³¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÃÏ°è¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤¬É¬Í×¤ÊÃæ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤óÊý¤Ë²¿¤âÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤¬¤Þ¤Þ¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤È¡£²Æì¤Î¼«Ì±ÅÞ¤âÀ¯ÉÜ¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡Ø¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²Æì¤Î¼«Ì±ÅÞ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤¤Á¤ó¤È¤â¤Î¤¬¸À¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡×
¢£¡ÈÀïÁè¤Î½àÈ÷¡É¤È¼ã¼Ô´íµ¡´¶¡Ö³°¸ò¤ò¡×
ÊÆ·³´ðÃÏ¤Î7³ä¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÇÛÈ÷¶¯²½¤â¿Ê¤à²Æì¡£º£¡¢²Æì¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤â´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²ÆìÂÐÏÃ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¿ÀÃ«ÈþÍ³´õ¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¡Ë¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÀïÁè¤Î½àÈ÷¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø²Æì¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¡Ø²Æì¤¬ÀïÁè¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç»×¤¦¿Í¤âÂ¿Ê¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤ÎÀ¯ÉÜ¤È¤«¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¤±¤É¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×
¡Ö²ÆìÂÐÏÃ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿°ì¿Í¡¢¿ÀÃ«ÈþÍ³´õ¤µ¤ó¡£²ÆìÂÐÏÃ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤äÃæ¹ñ¤ÎÀìÌç²È¡¢»ÔÌ±Æ±»Î¤ÇÄ¾ÀÜÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢Ê¿ÏÂÅª¤Ê²ò·è¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿ÀÃ«ÈþÍ³´õ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡ÊÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ë¤â¤Ã¤ÈÊ¿ÏÂÅª¤Ë³°¸ò¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë²Æì¸©Ì±¤âÂ¿¤¯¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
6·î23Æü¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤è¤ê