¡È¹ñ»º¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¤Ç¤¬¤ó¼£ÎÅ¤¬¿Ê²½¡ª³°²Ê°å3¿Í¤Î¼ê½Ñ¤ò1¿Í¤Ç¡Ä¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤á¤¶¤¹
Æü¡¹¿Ê²½¤¹¤ë¤¬¤ó¼£ÎÅ¡£¹ñ»º¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¡¢°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¼ê½Ñ
¡Ê¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÅìÉÂ±¡¡¡°ËÆ£²í¾¼°å»Õ¡Ë¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¸¤ã¤¢¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
Ãå¡¹¤È¿Ê¤á¤é¤ì¤ë½àÈ÷¡£¤¿¤Àº£²ó¤Î¼çÌò¤Ï¡¢°å»Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡Ö¼ê½Ñ¥í¥Ü¥Ã¥ÈANSUR¤ò»È¤Ã¤¿¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¹ñ»º¤Î¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖANSUR¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖANSUR¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÜÍè¡¢Ê£¿ô¤Î³°²Ê°å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ê½Ñ¤ò¼¹Åá°å1¿Í¤Ç¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥¢¡¼¥à¤ò½Ö»þ¤ËÆ°¤«¤»¤Æ¡¢°ìÈÖºÇÅ¬¤Ê»ëÌî¤ÎÅ¸³«¡¢Èó¾ï¤Ë¿×Â®¤Ê¼ê½Ñ¤¬¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë¡£º£¸å¤â¤·³°²Ê°å¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤³°²Ê°å¤Ç¤¬¤ó¤ò¼£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¢£Ê¢¹Ð¶À¼ê½Ñ¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È
ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¡¢Ç¯´Ö¤ª¤è¤½15Ëü¿Í¤¬¤«¤«¤ë¡ÖÂçÄ²¤¬¤ó¡×¡£¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÅìÉÂ±¡¤Î°ËÆ£²í¾¼ °å»Õ¤Ï¡¢2000Îã¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÄ²¤¬¤ó¼ê½Ñ¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢ÂçÄ²¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¢¹Ð¶À¼ê½Ñ¡£3¿Í¤Î³°²Ê°å¤¬¡¢Æâ»ë¶À¤Î±ÇÁü¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤éÏ¢·È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£½Ð·ìÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢²óÉü¤âÁá¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊ¢¹Ð¶À¼ê½Ñ¤ò1¿Í¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖANSUR¡×¡£°ËÆ£°å»Õ¤¿¤Á¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Î¥¢¡¼¥à¡£¤½¤·¤Æîé»Ò¤¬¤Ä¤¤¤¿2ËÜ¤Î¥¢¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼¹Åá°å¤Ï¡¢Î¾¼ê¤Ë¼ê½Ñ´ï¶ñ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡Ö¼ê½Ñ¤ÏËÍ¤¬º¸¼ê¤Ç¤â¤Î¤òÄÏ¤ó¤Ç¡¢±¦¼ê¤Ç¤³¤ÎÀèÃ¼¡¢ÅÅµ¤¥á¥¹¤ÇÁÈ¿¥¤òÀÚ¤Ã¤¿¤êÇíÎ¥¤¹¤ë¡£¡×
±¦¤Î¼ê¼ó¤òÇ±¤ë¤³¤È¤Ç3ËÜ¤Î¥¢¡¼¥à¤Î¤¦¤ÁÆ°¤«¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢Â¸µ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆ§¤ßÂ³¤±¤ë¤È¡¢°å»Õ¤ÎÆ°¤¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥¢¡¼¥à¤¬Ï¢Æ°¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¡¢½õ¼ê2¿Í¤¬¹Ô¤¦´ï¶ñ¤ÎÁàºî¤ò1Âæ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼¹Åá°å¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÄÌ¤ê¤Î¼ê½Ñ¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿ÄÌ¤êÈó¾ï¤Ë¿×Â®¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¤¬Æ°¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬ÁÀ¤Ã¤¿»ëÌî¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Èó¾ï¤ËÍý¤ËÅ¬¤Ã¤¿¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡×
¢£¼ÂºÝ¤Î¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¡Ä¥«¥á¥é¤¬¸½¾ì¤Ë
´µ¼Ô¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤ÎÄ¾Ä²¤¬¤ó¤ÎÃËÀ¡£Ä¾·Â4cm¤Û¤É¤Î¡Ö¤¬¤ó¡×¤¬Ä¾Ä²¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÂ¡´ï¤ä·ì´É¡¢½ÅÍ×¤Ê¿À·Ð¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿µ½Å¤Êµ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ÇÄ¾Ä²¤ò»Ù¤¨¤ëËì¤äÁÈ¿¥¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¶¯¤µ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤ë¡ÖÇíÎ¥ÁØ¡×¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡ÖÇíÎ¥ÁØ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È·ì¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¿À·Ð¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¡Ê¼þ°Ï¤ÎÁÈ¿¥Åù¤ò¡Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÇíÎ¥ÁØ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÀÚ¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ§¼±¤Ç¤¤ë¡×
¥¢¡¼¥à¤Îîé»Ò¤ÇËì¤òÄÏ¤ß¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ú¤ÃÄ¥¤ë¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¤ä¤¹¤¤°ÌÃÖ¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÁàºî¤·³Î¼Â¤Ë¡ÖÇíÎ¥ÁØ¡×¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¼ê½Ñ¤Ç¤¬¤ó¤ò¸«¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤¬¤ó¤Î³°Â¦¤«¤é¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¤¬¤ó¡×¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼è¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡×
Ä¾Ä²¤Î¼þ¤ê¤Î»éËÃ¤Ë±£¤ì¤¿¡Ö¥ê¥ó¥ÑÀá¡×¤Ë¡Ö¤¬¤ó¡×¤¬Å¾°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¥ê¥ó¥ÑÀá¡×¤È°ì½ï¤ËÄ¾Ä²¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê½Ñ³«»Ï¤«¤é2»þ´Ö¡¢¡Ö¤¬¤ó¡×¤¬¤¢¤ëÉôÊ¬¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡Ö¼ðáç¤¬Âç¤¤¤¤Í¡Ä¤³¤ì¤ÏÀÚ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Í¡×
²èÁü¤Ç¤Ï¡¢4cm¤Û¤É¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¬¤ó¡×¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¾¯¤·Âç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤è¤Í¡Ä¤¸¤ã¤¢¹Ô¤¤Þ¤¹¡×
¼þ°Ï¤Î»éËÃ¤ä¡Ö¥ê¥ó¥ÑÀá¡×¤È¶¦¤ËÄ¾Ä²¤¬¤ó¤òÌµ»ö¤ËÀÚ½ü¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡Ö¼ðáç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×
³«»Ï¤«¤é4»þ´Ö¡Ä¼ê½Ñ¤ÏÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡Öº£Æü¤â´ðËÜÅª¤Ë¤ÏËÍ°ì¿Í¤Ç¼ê½Ñ¤ò½ª¤é¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢1ÈÖºÇ½é¤Ë¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤¿³°²Ê°å¤È¤·¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ·¿¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é³§¤Ë¹¤á¤ëÀÕÌ³¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¡×
ANSUR¤ò»È¤Ã¤¿¼ê½Ñ¤Ï¡¢¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ç20Îã°Ê¾å¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâ¤ÎÂ¾¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°å»Õ¤Î¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡×²ò·èºö¤Î1¤Ä¤Ë
¹½ÁÛ¤«¤é6Ç¯¤Û¤É¤Ç´°À®¤·¤¿¡ÖANSUR¡×¡£³«È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ç°µÅÝÅª¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ä¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥À¥Ó¥ó¥Á¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡Ö¥À¥Ó¥ó¥Á¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤µ¡³£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤ä¤Ï¤ê¹â²Á¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¤É¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¼ê½Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÉ¤¬¤¢¤ë¡×
°ËÆ£°å»Õ¤Ï¡¢Åö»þ¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Î½õ¶µ¤À¤Ã¤¿°ÂÆ£¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊANSUR¤ò³«È¯¤·¤¿°ÂÆ£³ÙÍÎ»á¡Ë¡Ö½õ¼ê¤¬¤É¤Ã¤Á¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤«¡¢¤É¤Á¤éÂ¦¤«¤é¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤«¤òÅª³Î¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ê´µ¼Ô¤Ë¡Ë´í¸±¤¬µÚ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°åÎÅ¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¤¤Ã¤«¤±¡×
¥«¥á¥é¤ÇÅª³Î¤Ë»ëÌî¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¡¢¤·¤Ã¤«¤êËì¤äÁÈ¿¥¤òÄÏ¤ó¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ë¡£¤³¤Î2¤Ä¤ò¼¹Åá°å¤¬¼«¤é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£4·î¤«¤é¶ÐÌ³°å¤Î»Ä¶È¤ò¸º¤é¤¹¤Ê¤É¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤¬»Ï¤Þ¤ëÃæ¡¢¡ÖANSUR¡×¤Ï¤½¤Î²ò·èºö¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡ÖºÇ¶á¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë³°²Ê°å¤Î¿ô¤ÏÂ¾¤Î²Ê¤ËÈæ¤Ù¤ÆÍ£°ì¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£1¿Í¤ÎÀèÀ¸¤¬¼ê½Ñ¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤ÎÀèÀ¸¤¬¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤«¤Ä´µ¼Ô¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¬¤ó¤ò¼£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡×
¢£¿À·Ð¤äÇ¢´É¤¬¸÷¤ë¡ÄAI¤Ë¤è¤ë¼ê½Ñ»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à
¤µ¤é¤Ë¤â¤¦1¤Ä¡¢¡Ö°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë²è´üÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼ê½ÑÃæ¤Î°å»Õ¡Ë¡Ö¤³¤ì¿À·Ð¡¢¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£¤³¤ì¿À·Ð¤À¤è¤Í¡×
¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿å¿§¤äÎÐ¤Ë¸÷¤ëÉôÊ¬¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢¼ê½ÑÃæ¤Ë½ý¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ê¤É¤òAI¤¬¼«Æ°Åª¤ËÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÅìÉÂ±¡¡¡ÄÍÅÄÍ´°ìÏº°å»Õ¡Ë¡Ö²¼Ê¢¿À·Ð¤Ï½ý¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÀµ¡Ç½¾ã³²¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£Ç¢´É¤Ï¿ÕÂ¡¤«¤éç¯æù¤ËÇ¢¤ò±¿¤Ö´É¤Ê¤Î¤Ç½ý¤Ä¤±¤¿¤é¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤ËÇ¢¤¬Ï³¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀäÂÐ½ý¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÉÂ±¡¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿Ê¢¹Ð¶À¼ê½Ñ¤ÎÆ°²è¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡£¤½¤ì¤ò´ð¤Ë¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ç·ì´É¤ä¿À·Ð¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×¤ÊÉô°Ì¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ê½Ñ¤ÎºÝ¡¢Æâ»ë¶À¤Î±ÇÁü¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤²Õ½ê¤ä½ý¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£AI¤Ë¤è¤ë¼ê½Ñ»Ù±ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂçÄ²¤¬¤ó´µ¼Ô¤Ø¤ÎÊ¢¹Ð¶À¼ê½Ñ¤ÇÎ×¾²¸¦µæ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡Ö½¤¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤Î³°²Ê°å¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ï»þ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç°ÂÁ´¤Ê¼ê½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÍ±×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤È½ÃÇ¤À¤È¤«¡¢±ÃÃÒ¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¾Íè¡¢¼ê½Ñ¤ò¤è¤ê¼«Æ°²½¤¹¤ë¡£µ»½Ñ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÎ×¾²¸½¾ì¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ëÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
6·î23Æü¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤è¤ê
¢£¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¼ê½Ñ
¡Ê¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÅìÉÂ±¡¡¡°ËÆ£²í¾¼°å»Õ¡Ë¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¸¤ã¤¢¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
Ãå¡¹¤È¿Ê¤á¤é¤ì¤ë½àÈ÷¡£¤¿¤Àº£²ó¤Î¼çÌò¤Ï¡¢°å»Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡Ö¼ê½Ñ¥í¥Ü¥Ã¥ÈANSUR¤ò»È¤Ã¤¿¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¹ñ»º¤Î¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖANSUR¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖANSUR¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÜÍè¡¢Ê£¿ô¤Î³°²Ê°å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ê½Ñ¤ò¼¹Åá°å1¿Í¤Ç¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¢¹Ð¶À¼ê½Ñ¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È
ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¡¢Ç¯´Ö¤ª¤è¤½15Ëü¿Í¤¬¤«¤«¤ë¡ÖÂçÄ²¤¬¤ó¡×¡£¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÅìÉÂ±¡¤Î°ËÆ£²í¾¼ °å»Õ¤Ï¡¢2000Îã¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÄ²¤¬¤ó¼ê½Ñ¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢ÂçÄ²¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¢¹Ð¶À¼ê½Ñ¡£3¿Í¤Î³°²Ê°å¤¬¡¢Æâ»ë¶À¤Î±ÇÁü¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤éÏ¢·È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£½Ð·ìÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢²óÉü¤âÁá¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊ¢¹Ð¶À¼ê½Ñ¤ò1¿Í¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖANSUR¡×¡£°ËÆ£°å»Õ¤¿¤Á¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Î¥¢¡¼¥à¡£¤½¤·¤Æîé»Ò¤¬¤Ä¤¤¤¿2ËÜ¤Î¥¢¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼¹Åá°å¤Ï¡¢Î¾¼ê¤Ë¼ê½Ñ´ï¶ñ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡Ö¼ê½Ñ¤ÏËÍ¤¬º¸¼ê¤Ç¤â¤Î¤òÄÏ¤ó¤Ç¡¢±¦¼ê¤Ç¤³¤ÎÀèÃ¼¡¢ÅÅµ¤¥á¥¹¤ÇÁÈ¿¥¤òÀÚ¤Ã¤¿¤êÇíÎ¥¤¹¤ë¡£¡×
±¦¤Î¼ê¼ó¤òÇ±¤ë¤³¤È¤Ç3ËÜ¤Î¥¢¡¼¥à¤Î¤¦¤ÁÆ°¤«¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢Â¸µ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆ§¤ßÂ³¤±¤ë¤È¡¢°å»Õ¤ÎÆ°¤¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥¢¡¼¥à¤¬Ï¢Æ°¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¡¢½õ¼ê2¿Í¤¬¹Ô¤¦´ï¶ñ¤ÎÁàºî¤ò1Âæ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼¹Åá°å¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÄÌ¤ê¤Î¼ê½Ñ¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿ÄÌ¤êÈó¾ï¤Ë¿×Â®¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¤¬Æ°¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬ÁÀ¤Ã¤¿»ëÌî¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Èó¾ï¤ËÍý¤ËÅ¬¤Ã¤¿¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡×
¢£¼ÂºÝ¤Î¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¡Ä¥«¥á¥é¤¬¸½¾ì¤Ë
´µ¼Ô¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤ÎÄ¾Ä²¤¬¤ó¤ÎÃËÀ¡£Ä¾·Â4cm¤Û¤É¤Î¡Ö¤¬¤ó¡×¤¬Ä¾Ä²¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÂ¡´ï¤ä·ì´É¡¢½ÅÍ×¤Ê¿À·Ð¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿µ½Å¤Êµ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ÇÄ¾Ä²¤ò»Ù¤¨¤ëËì¤äÁÈ¿¥¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¶¯¤µ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤ë¡ÖÇíÎ¥ÁØ¡×¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡ÖÇíÎ¥ÁØ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È·ì¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¿À·Ð¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¡Ê¼þ°Ï¤ÎÁÈ¿¥Åù¤ò¡Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÇíÎ¥ÁØ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÀÚ¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ§¼±¤Ç¤¤ë¡×
¥¢¡¼¥à¤Îîé»Ò¤ÇËì¤òÄÏ¤ß¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ú¤ÃÄ¥¤ë¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¤ä¤¹¤¤°ÌÃÖ¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÁàºî¤·³Î¼Â¤Ë¡ÖÇíÎ¥ÁØ¡×¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¼ê½Ñ¤Ç¤¬¤ó¤ò¸«¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤¬¤ó¤Î³°Â¦¤«¤é¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¤¬¤ó¡×¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼è¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡×
Ä¾Ä²¤Î¼þ¤ê¤Î»éËÃ¤Ë±£¤ì¤¿¡Ö¥ê¥ó¥ÑÀá¡×¤Ë¡Ö¤¬¤ó¡×¤¬Å¾°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¥ê¥ó¥ÑÀá¡×¤È°ì½ï¤ËÄ¾Ä²¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê½Ñ³«»Ï¤«¤é2»þ´Ö¡¢¡Ö¤¬¤ó¡×¤¬¤¢¤ëÉôÊ¬¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡Ö¼ðáç¤¬Âç¤¤¤¤Í¡Ä¤³¤ì¤ÏÀÚ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Í¡×
²èÁü¤Ç¤Ï¡¢4cm¤Û¤É¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¬¤ó¡×¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¾¯¤·Âç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤è¤Í¡Ä¤¸¤ã¤¢¹Ô¤¤Þ¤¹¡×
¼þ°Ï¤Î»éËÃ¤ä¡Ö¥ê¥ó¥ÑÀá¡×¤È¶¦¤ËÄ¾Ä²¤¬¤ó¤òÌµ»ö¤ËÀÚ½ü¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡Ö¼ðáç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×
³«»Ï¤«¤é4»þ´Ö¡Ä¼ê½Ñ¤ÏÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡Öº£Æü¤â´ðËÜÅª¤Ë¤ÏËÍ°ì¿Í¤Ç¼ê½Ñ¤ò½ª¤é¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢1ÈÖºÇ½é¤Ë¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤¿³°²Ê°å¤È¤·¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ·¿¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é³§¤Ë¹¤á¤ëÀÕÌ³¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¡×
ANSUR¤ò»È¤Ã¤¿¼ê½Ñ¤Ï¡¢¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ç20Îã°Ê¾å¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâ¤ÎÂ¾¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°å»Õ¤Î¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡×²ò·èºö¤Î1¤Ä¤Ë
¹½ÁÛ¤«¤é6Ç¯¤Û¤É¤Ç´°À®¤·¤¿¡ÖANSUR¡×¡£³«È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ç°µÅÝÅª¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ä¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥À¥Ó¥ó¥Á¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡Ö¥À¥Ó¥ó¥Á¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤µ¡³£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤ä¤Ï¤ê¹â²Á¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¤É¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¼ê½Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÉ¤¬¤¢¤ë¡×
°ËÆ£°å»Õ¤Ï¡¢Åö»þ¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Î½õ¶µ¤À¤Ã¤¿°ÂÆ£¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊANSUR¤ò³«È¯¤·¤¿°ÂÆ£³ÙÍÎ»á¡Ë¡Ö½õ¼ê¤¬¤É¤Ã¤Á¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤«¡¢¤É¤Á¤éÂ¦¤«¤é¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤«¤òÅª³Î¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ê´µ¼Ô¤Ë¡Ë´í¸±¤¬µÚ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°åÎÅ¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¤¤Ã¤«¤±¡×
¥«¥á¥é¤ÇÅª³Î¤Ë»ëÌî¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¡¢¤·¤Ã¤«¤êËì¤äÁÈ¿¥¤òÄÏ¤ó¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ë¡£¤³¤Î2¤Ä¤ò¼¹Åá°å¤¬¼«¤é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£4·î¤«¤é¶ÐÌ³°å¤Î»Ä¶È¤ò¸º¤é¤¹¤Ê¤É¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤¬»Ï¤Þ¤ëÃæ¡¢¡ÖANSUR¡×¤Ï¤½¤Î²ò·èºö¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡ÖºÇ¶á¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë³°²Ê°å¤Î¿ô¤ÏÂ¾¤Î²Ê¤ËÈæ¤Ù¤ÆÍ£°ì¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£1¿Í¤ÎÀèÀ¸¤¬¼ê½Ñ¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤ÎÀèÀ¸¤¬¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤«¤Ä´µ¼Ô¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¬¤ó¤ò¼£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡×
¢£¿À·Ð¤äÇ¢´É¤¬¸÷¤ë¡ÄAI¤Ë¤è¤ë¼ê½Ñ»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à
¤µ¤é¤Ë¤â¤¦1¤Ä¡¢¡Ö°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë²è´üÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼ê½ÑÃæ¤Î°å»Õ¡Ë¡Ö¤³¤ì¿À·Ð¡¢¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£¤³¤ì¿À·Ð¤À¤è¤Í¡×
¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿å¿§¤äÎÐ¤Ë¸÷¤ëÉôÊ¬¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢¼ê½ÑÃæ¤Ë½ý¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ê¤É¤òAI¤¬¼«Æ°Åª¤ËÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÅìÉÂ±¡¡¡ÄÍÅÄÍ´°ìÏº°å»Õ¡Ë¡Ö²¼Ê¢¿À·Ð¤Ï½ý¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÀµ¡Ç½¾ã³²¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£Ç¢´É¤Ï¿ÕÂ¡¤«¤éç¯æù¤ËÇ¢¤ò±¿¤Ö´É¤Ê¤Î¤Ç½ý¤Ä¤±¤¿¤é¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤ËÇ¢¤¬Ï³¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀäÂÐ½ý¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÉÂ±¡¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿Ê¢¹Ð¶À¼ê½Ñ¤ÎÆ°²è¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡£¤½¤ì¤ò´ð¤Ë¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ç·ì´É¤ä¿À·Ð¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×¤ÊÉô°Ì¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ê½Ñ¤ÎºÝ¡¢Æâ»ë¶À¤Î±ÇÁü¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤²Õ½ê¤ä½ý¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£AI¤Ë¤è¤ë¼ê½Ñ»Ù±ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂçÄ²¤¬¤ó´µ¼Ô¤Ø¤ÎÊ¢¹Ð¶À¼ê½Ñ¤ÇÎ×¾²¸¦µæ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£°å»Õ¡Ë¡Ö½¤¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤Î³°²Ê°å¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ï»þ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç°ÂÁ´¤Ê¼ê½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÍ±×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤È½ÃÇ¤À¤È¤«¡¢±ÃÃÒ¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¾Íè¡¢¼ê½Ñ¤ò¤è¤ê¼«Æ°²½¤¹¤ë¡£µ»½Ñ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÎ×¾²¸½¾ì¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ëÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
6·î23Æü¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤è¤ê