¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥É¥Ð¥É¥Ð¡ª¡©ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª3»î¹çÏ¢Â³23¹æ¤ÇÄ¾¶á7»î¹ç6È¯¡õ7»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ
ÂçÃ«æÆÊ¿ PHOTO:Getty Images
¡ã2024Ç¯6·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ÂÐ ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ ¡÷¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê29¡Ë¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¸ÅÁã¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Î»î¹ç¤Ë1ÈÖDH¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£
3»î¹çÏ¢Â³¥¢ー¥Á¤È¤Ê¤ë23¹æ¤òÊü¤Á¡¢7»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤ë³èÌö¤Ç¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£Ä¾¶á7»î¹ç¤Ç6È¯¤ÎÎÌ»º¥âー¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î3»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç7ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï¥¨ー¥¹¤Î¥°¥é¥¹¥ÎーÅê¼ê¤¬7²ó2¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¡£ÅêÂÇ¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬7-2¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬»þ¤Ë¥È¥ìー¥Êー¤È¶¦¤Ë¥°¥é¥ó¥É¤Ø»Ñ¤ò¸½¤·Åê¼ê¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¸å¤Ë¤Ï¡¢¸ÅÁã¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¾ì½ê¤Ø°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¥È¥ìー¥Êー¤ËÅÁ¤¨¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¥é¥¤¥È¤Ø¡£
ºòÆüÂÐÀï¤·¤¿¥µ¥ó¥É¥Ð¥ëÅê¼ê¤ä¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥È¥ìー¥Êー¤ä¥³ー¥Á¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤â¸þ¤«¤¤µìÍ§¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Áê¼ê¤ËÏ¢ÇÔ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥¨ー¥¹¤Î¥°¥é¥¹¥ÎーÅê¼ê¤¬Ãæ5Æü¤ÇÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï±¦ÏÓ¥×¥êー¥µ¥Ã¥¯Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¡£ÂçÃ«¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï½é²ó¡¢1-2¤«¤é¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¤¦¤Þ¤¯µÅ¤¤¾å¤²¤¿¤¬¡¢ÂÇµå¤¬¿¤Ó¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¥é¥¤¥È¥é¥¤¥Êー¤ËÅÝ¤ì¤ë¡£
3²ó¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿2ÂÇÀÊ¡£¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥Àー¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÂÇµå¤Ï°ìÄ¾Àþ¤Ë±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤à3»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëº£µ¨23¹æËÜÎÝÂÇ¡£
ÂÇµåÂ®ÅÙ115.5¥Þ¥¤¥ë¡¢Èôµ÷Î¥459¥Õ¥£ー¥È¤ÎÆÃÂçÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¼«¿ÈºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë7»î¹çÏ¢Â³¤ÇÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
3ÂÇÀÊÌÜ¤Ï4²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢Âè4ÂÇÀÊ¤ÏÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤ë¡£5ÂÇÀÊÌÜ¤Ï8²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤Ç½éµå¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ2ÂÇÅÀ¡£ÂÇÎ¨.321¡¢OPS1.030¤È¤·¤¿¡£