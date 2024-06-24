¥¹¥¤¥¹vs¥É¥¤¥Ä »î¹çµÏ¿
¡ÚEURO2024¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡Û(¥³¥á¥ë¥Ä¥Ð¥ó¥¯¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê)
¥¹¥¤¥¹ 1-1(Á°È¾1-0)¥É¥¤¥Ä
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥¹]¥À¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¥¤¥§(28Ê¬)
[¥É]¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯(90Ê¬+2)
<·Ù¹ð>
[¥¹]¥À¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¥¤¥§(25Ê¬)¡¢¥°¥é¥Ë¥È¡¦¥¸¥ã¥«(67Ê¬)¡¢¥·¥ë¥Ð¥ó¡¦¥Ó¥É¥Þ¡¼(81Ê¬)
[¥É]¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼(38Ê¬)
´Ñ½°:46,685¿Í
¨¦¡È¥¹¥¤¥¹¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼¡É¤ËÀèÀ©ÈïÃÆ¤â¡Ä³«ºÅ¹ñ¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯Æ±ÅÀÃÆ¤Ç·àÅª¼ó°ÌÄÌ²á!!
¥¹¥¤¥¹ 1-1(Á°È¾1-0)¥É¥¤¥Ä
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥¹]¥À¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¥¤¥§(28Ê¬)
[¥É]¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯(90Ê¬+2)
<·Ù¹ð>
[¥¹]¥À¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¥¤¥§(25Ê¬)¡¢¥°¥é¥Ë¥È¡¦¥¸¥ã¥«(67Ê¬)¡¢¥·¥ë¥Ð¥ó¡¦¥Ó¥É¥Þ¡¼(81Ê¬)
[¥É]¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼(38Ê¬)
´Ñ½°:46,685¿Í
¨¦¡È¥¹¥¤¥¹¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼¡É¤ËÀèÀ©ÈïÃÆ¤â¡Ä³«ºÅ¹ñ¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯Æ±ÅÀÃÆ¤Ç·àÅª¼ó°ÌÄÌ²á!!