¥¿¥¯¥·¡¼ÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê¤ÎÉáµÚ¤Ç¡Ö¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¾è¼Ö¡×ÌäÂêËÖÈ¯¡ª¡¡Â¾¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ª¶â¤À¤±»ÙÊ§¤¦ºÇ°¤Î»öÂÖ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë!!
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÇÛ¼Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë
¢£³¤³°¤Ç¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò°ÍÑ¤·¤ÆÂ¾¿Í¤¬¸Æ¤ó¤À¥¿¥¯¥·¡¼¤òÃ¥¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë
¢£ÆüËÜ¤Ç¤â¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Ë¤è¤ë°ÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë
Â¾¿Í¤¬¸Æ¤ó¤À¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¾è¤Ã¼è¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë!?
¡¡À¤³¦Åª¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¡¢4·î¤è¤ê¹ñÆâ¤Ç¤âÆüËÜ·¿¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤È¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÅÔÆâ¤Ê¤ÉÂçÅÔ»Ô¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤¤¤Þ¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹ÃÏ°è¤Î³ÈÂç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÈËË»»þ´ÖÂÓ¤Ê¤É¡¢²ÔÆ¯»þ´Ö¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹ÃÏ°è¤Ê¤É¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÊä´°¥µ¡¼¥Ó¥¹Åª¿§¹ç¤¤¤â¶¯¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼»ö¶È¼Ô¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢º£¸å¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°Û¶È¼ï»²Æþ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É®¼Ô¤â³¤³°¤Ø½Ð¤«¤±¤ë¤È¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¥¦¡¼¥Ð¡¼¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÉáµÚ²ÝÄø¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡È¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¾è¼Ö¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò²ð¤·¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤¬»ØÄê¤·¤¿¾è¼Ö¾ì½ê¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿¿Í°Ê³°¤ÎÂè»°¼Ô¤¬¡Ö²¶¤¬¸Æ¤ó¤À¤Î¤À¤è¡×¤È¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¾è¼Ö¤·¡¢ÍøÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿È¯¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤áÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ËÜÅö¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬»ÙÊ§¤¦±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡Ê¾è¼Ö¸åÌÜÅªÃÏÊÑ¹¹¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î´õË¾¤¹¤ë¾ì½ê¤Ø¸þ¤«¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬À®Î©¤¹¤ë¤ÈÍøÍÑ¼Ô¤Î¤â¤È¤ØPIN¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤Î¤è¤¦¤Ê¿ô»ú¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾è¼Ö»þ¤Ë¤½¤ÎÈÖ¹æ¤ò¹ð¤²¤ë¤È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÃ¼Ëö¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ°ÍÍê¼Ô¤«¤É¤¦¤«¤Î³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤â¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¾è¼Ö¤¬Â¿È¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥¤¥ó¥ÉÆ±ÍÍ¤Ë¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç¼ê¥¿¥¯¥·¡¼»ö¶È¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê¤ÎÉáµÚ¤¬ÆüËÜ¤è¤ê¤âÁá¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°À®Î©¸å¤Ë¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤Þ¤º¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¤Ç¤Ï¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤â¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÏÁ÷¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¾è¼Ö¤¬ÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¾è¤Ã¼è¤ê¹Ô°Ù¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¤¢¤ê¤¨¤ë
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤âº£¸å¤Ï¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¾è¼Ö¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼ÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ÇÛ¼ÖÍ×ÀÁ¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¾è¼ÖÃÏ¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¤¿¾ì½ê¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¤¯¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¾è¼Ö»þ¤Ë±¿Å¾»Î¤«¤é»áÌ¾¤Ê¤É¤Î³ÎÇ§¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤³¤Á¤é¤«¤éÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¥¢¥×¥êÇÛ¼Ö¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë°ÊÁ°¡¢ÌµÀþÇÛ¼Ö¤Î¤³¤í¤Ï·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤ò¾è¤»¤ë¤È¤¤Ë»áÌ¾¤Î³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶È³¦¤Î·è¤Þ¤ê¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÌµÀþÇÛ¼Ö¤Î¤³¤í¤«¤é¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¾è¼Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼ÖÆâ¤ÇÎÁ¶â¤ò·èºÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÙÊ§¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¾è¼Ö¤·¤¿¿Í¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÌäÂê¤ÏÈ¯À¸¤»¤º³ä¤ê¹þ¤ß¤µ¤ì¤¿¤°¤é¤¤¤ÎÌäÂê¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢ÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¤È¤¤Ï¡ÖÌÜÅªÃÏ¤Ï¾è¼Ö¤·¤¿¤È¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤â¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬ÌÜÅªÃÏÀßÄê¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢±ØÌ¾¤ä¥Û¥Æ¥ëÌ¾¤Ê¤É¤Î»ÜÀßÌ¾¤ÇÆþÎÏ¤Ç¤¤Æ¤â¡¢±¿Å¾»ÎÂ¦¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ï½»½ê¤Î¤ß¤·¤«É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢É¬¤ºÌÜÅªÃÏ¤Î³ÎÇ§¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·ÐÍ³ÃÏÀßÄê¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¾è¼Ö»þ¤Ë¸ýÆ¬¤ÇÅÁ¤¨¤ì¤ÐÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¸«¤ë¤ÈÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÁ±Àâ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿½ÀÆðÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â»¶¸«¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤ÏµÕ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¾è¼Ö¤òÍ¶È¯¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¡Ë¤Î°¤Õ¤¶¤±¤òÄ¶¤¨¤¿¹Ô°Ù¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÏÁÛÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¿µ¤¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¼ÖÎ¾¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¾è¼Ö¤â¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¾è¼Ö»þ¤Î¸ýÆ¬¤Ç¤Î³ÎÇ§¤¬Å°Äì¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤ÎÁá´üÆ³Æþ¤ò¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡£