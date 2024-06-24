¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë´ûÂ¸ÀïÎÏ¡ÖÇäµÑ¸õÊä¡×¤ò±ÑÆÃ½¸¡¡¼çÎÏ¥¯¥é¥¹2¿Í¤ÎÌ¾¤â¡ÄÉÚ°Â·òÍÎ¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡©
¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥¹¥«¥Ã¥É¤ÎÆ°¸þ¤òÆÃ½¸
¡¡¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÃ¥´Ô¤ËÇ³¤¨¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤âÂçÉý¤ÊÀïÎÏ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖFootball365¡×¤Ï¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥¹¥«¥Ã¥É¤ÎÆ°¸þ¤òÆÃ½¸¤·¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â·òÍÎ¤Ï»ÄÎ±¤¹¤Ù¤Áª¼ê¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç2Ç¯Ï¢Â³2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤«¤éÍ¥¾¡Áè¤¤¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢²¦¼Ô¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î²ç¾ë¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢2003-04¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ï¤Þ¤¿¤â³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹ÉÔºß¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢Áª¼êÁØ¤Ë¸ü¤ß¤ò²Ã¤¨¤ë¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤¬Î®Æ°Åª¤À¤Ã¤¿º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬¼ç¤ÊÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÌ¾Á°¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖFootball365¡×¤Ç¤Ï¸½½êÂ°Áª¼ê¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¡£³ÆÁª¼ê¤ò¡ÈKeep¡Ê»ÄÎ±¡Ë¡É¤«¡ÈSell¡ÊÇä²Á¡Ë¡É¤ÇÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÅöÁ³¥¡¼¥×¤¹¤Ù¤¤È¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÇäµÑ¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏGK¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥é¥à¥º¥Ç¡¼¥ë¡¢DF¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¡¢DF¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¿¥ô¥¡¥ì¥¹¡¢DF¥¡¼¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼¡¢MF¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¢MF¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ó¡¦¥í¥³¥ó¥¬¡¢MF¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥Ó¥¨¥¤¥é¡¢MF¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡¦¥í¥¦¡¢FW¥ê¡¼¥¹¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¡¢FW¥Þ¥ë¥¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¢FW¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¡£¼ç¤Ëº£µ¨¤Ï½ÐÈÖ¤¬¸Â¤é¤ì¤¿Áª¼ê¤ä¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤À¤¬¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤ä¥È¡¼¥Þ¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÎÏµéÁª¼ê¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢1Éô¥Ê¥Ý¥ê¤ÎFW¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥·¥à¥Ø¥ó³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆMF¥¹¥ß¥¹¡¦¥í¥¦¤È¤È¤â¤Ë¥È¥ì¡¼¥ÉÍ×°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÇäµÑ¸õÊä¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö²ø²æ¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤½¤ÎÀï½ÑÍý²òÎÏ¤Èº¸±¦Î¾Â¤ò»È¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º¸±¦¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÍ¥½¨¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÏºÇ¶á·ÀÌó±äÄ¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¤½¤ÎËüÇ½À¤Î¹â¤µ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë