¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦µÆÃÓÍºÀ±¡¡3²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¤Çº£µ¨7ÇÔÌÜ¡¡3²óÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¹ß±«ÃæÃÇ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ßÈÄ
¡¡¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º5¡Ý6¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ê2024Ç¯6·î23Æü¡¡¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢º£µ¨7ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£3²óÅÓÃæ¤Ç¹ß±«¤Ë¤è¤ê»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ßÈÄ¡£2²ó0/3¡¢63µå¤òÅê¤²¡¢8°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡¢3»°¿¶¡¢1»Íµå¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï4¡¦00¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é¶ì¤·¤¤Åêµå¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥²¥ì¥í¤Î2¥é¥ó¤Ç¹¬ÀèÎÉ¤¯2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿½é²ó¡¢µÆÃÓ¤Ï´ÊÃ±¤Ë2»à¤ò¼è¤Ã¤¿¸å¡¢ÆÍÁ³¡¢Åêµå¤¬Íð¤ì¤¿¡£¥é¥ß¥ì¥¹¤ËÄËÎõ¤Êº¸Á°ÂÇ¤òµö¤·¡¢Â³¤¯J¡¦¥Í¡¼¥é¡¼¤Ë¤âÃæÁ°¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£Â³¤±¤¶¤Þ5ÈÖ¡¦¥Õ¥é¥¤¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤µ¤ì¡¢1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£2²ó¤Ë¤Ï1»à¤«¤é¤Þ¤¿¤âÏ¢ÂÇ¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤«¸åÂ³¤òÃÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡3²ó¤Ë¥Û¥ë¥¦¥£¥Ã¥Ä¤Î¥½¥í¤Ç¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆºÆ¤Ó3¡½1¤È2ÅÀº¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µÆÃÓ¤ÎÅêµå¤¬¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤Î3²ó¤ÏÀèÆ¬¤«¤éÏ¢ÂÇ¤È»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¡¢Â³¤¯¥¹¥Á¡¼¥Þ¥ó¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤µ¤ì¤ÆºÆ¤Ó1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£¼¡ÂÇ¼Ô¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ËÂÐ¤·¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç±«¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¡£µÆÃÓ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2ÈÖ¼ê¡¦¥Ý¥Ã¥×¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÈÊ»»¦¤Î´Ö¤Ë¤â¤¦1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢µÆÃÓ¤Ï4¼ºÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£