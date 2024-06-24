90¡Ü10Ê¬¤Î·è¾¡ÃÆ¡ª¡¡3°ÌÉâ¾å¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤¬·è¾¡T¤ØË¾¤ß¤ò·Ò¤°¡Ä¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÏÇÔÂà
¡¡EURO2024¡¦¥°¥ë¡¼¥×AÂè3Àá¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ëº£Âç²ñ¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤ÈµÕÅ¾¤Ç¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿Âç°ìÈÖ¡£³«ËëÀï¤Ç¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ë1¡Ý5¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ï¡¢Á°Àá¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½¤È1¡Ý1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢¤·¤Ö¤È¤¯¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÀá¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð3°Ì°ÊÆâ¤¬³ÎÄê¤·¡¢ÂçÎÌÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï2°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤ÁÅÀ¡Ö3¡×¤òÄÏ¤ß¡¢½é¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Ø¤ÎË¾¤ß¤ò·Ò¤®¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç 2Ï¢ÇÔ¤È¡¢2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤¬¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¤¬³ÎÄê¡£2°Ì°Ê¾å¤ËÉâ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï3°Ì¤È¤Ê¤ê·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Ø¤ÎË¾¤ß¤ò·Ò¤°¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë½êÂ°¤Î¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤é¤òÍÊ¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡Ö3¡×³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤¬¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨¤ò¹â¤á¡¢¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¯¥í¥¹¤òÂ¿ÍÑ¤·¡¢Áê¼ê¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÇ÷¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤¬¹ç¤ï¤º¡¢·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ï8Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿¥Ù¥ó¥Ç¥°¡¼¥º¡¦¥Ü¥é¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¤¬¡¢ÏÈ¤òÂª¤¨¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥¢¥ó¥¬¥¹¡¦¥¬¥ó¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡25Ê¬²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤âÅ¨¿ØÆâ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤ò½ù¡¹¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¡¢2¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆþ¤ë¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤È¥í¥é¥ó¥É¡¦¥µ¥é¥¤¤¬µ¯ÅÀ¤òºî¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤ò»î¤ß¤ë¡£¤¹¤ë¤È41Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°±¦´ó¤ê¤Î°ÌÃÖ¤ÇFK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¼Ð¤á¤Ë½À¤é¤«¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥ô¥£¥ê¡¦¥ª¥ë¥Ð¥ó¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â·èÄêµ¡¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Á°È¾¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ªÎ»¡£¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤À¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Æ¤Ì¤Þ¤Þ45Ê¬´Ö¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤âÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¯¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ï¥Á¥§¡¦¥¢¥À¥à¥º¤¬¥Á¡¼¥àºÇ½é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤âÅ¨¿Ø¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤Î¹¶Î¬¤Ë¶ìÀï¡£65Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥é¤Î±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥À¡¼¥ë¥À¥¤¡¦¥Þ¡¼¥ë¥È¥ó¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤âÏÈ¤ËÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£65Ê¬²á¤®¡¢¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬FK¤«¤é½À¤é¤«¤¤¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÊ£¿ôÁª¼ê¤¬·ã¤·¤¯¸òºø¡£»î¹ç¤¬10Ê¬¶á¤¯¤ËÅÏ¤êÃæÃÇ¤¹¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¡¡79Ê¬¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ØÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤¬Áê¼êDF¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢PK¤ÎÅ«¤Ï¿á¤«¤ì¤º¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¹ç¤¦ÇòÇ®¤·¤¿Å¸³«¤Ë¡£·Þ¤¨¤¿90¡Ü10Ê¬¡¢Áê¼êCK¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤¿¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤¬¼«¿Ø¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¡£¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¡¢¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Á¥ç¥Ü¥Ã¥È¤È·Ò¤®¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥µ¥é¥¤¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£Áö¤ê¹þ¤ó¤À¥Á¥ç¥Ü¥Ã¥È¤¬¥´¡¼¥ëº¸²¼¶ù¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ0¡Ý1¤Ç½ªÎ»¡£º£Âç²ñ½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤¬µÕÅ¾¤Ç3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÏÌ¤¾¡Íø¤ÇÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¡0¡Ý1¡¡¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡90¡Ü10Ê¬¡¡¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Á¥ç¥Ü¥Ã¥È¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¡Ë
¡Ú¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û
¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ê3¡Ý4¡Ý1¡Ý2¡Ë
GK¡§¥¬¥ó
DF¡§¥Ø¥ó¥É¥ê¡¼¡¢¥Ï¥ó¥ê¡¼¡¢¥Þ¥Ã¥±¥ó¥Ê
MF¡§¥é¥ë¥¹¥È¥ó¡Ê83Ê¬¡¡¥Þ¥¯¥ê¡¼¥ó¡Ë¡¢¥®¥ë¥â¥¢¡Ê83Ê¬¡¡¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡Ë¡¢¥Þ¥°¥ì¥¬¡¼¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¡Ê89Ê¬¡¡¥â¡¼¥¬¥ó¡Ë¡¢¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤
FW¡§¥¢¥À¥à¥º¡Ê76Ê¬¡¡¥·¥ã¥ó¥¯¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥Þ¥Ã¥®¥ó¡Ê76Ê¬¡¡¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Ë
¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¡Ê3¡Ý4¡Ý2¡Ý1¡Ë
GK¡§¥°¥é¡¼¥Á
DF¡§¥Ü¥È¥«¡¢¥ª¥ë¥Ð¥ó¡¢¥Þ¡¼¥ë¥È¥ó¡Ê74Ê¬¡¡A¡¦¥µ¥é¥¤¡Ë
MF¡§¥Ü¥é¡Ê86Ê¬¡¡¥¸¥ç¥ë¥È¡Ë¡¢¥·¥§¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡Ê61Ê¬¡¡¥Ê¥®¡Ë¡¢¥±¥ë¥±¥º¡Ê86Ê¬¡¡¥Á¥ç¥Ü¥Ã¥È¡Ë¡¢¥µ¥é¥¤¡¢¥½¥Ü¥¹¥é¥¤
FW¡§¥Ð¥ë¥Ê¥Ð¡¼¥·¥å¡Ê74Ê¬¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡Ë
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ëº£Âç²ñ¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤ÈµÕÅ¾¤Ç¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿Âç°ìÈÖ¡£³«ËëÀï¤Ç¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ë1¡Ý5¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ï¡¢Á°Àá¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½¤È1¡Ý1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢¤·¤Ö¤È¤¯¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÀá¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð3°Ì°ÊÆâ¤¬³ÎÄê¤·¡¢ÂçÎÌÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï2°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤ÁÅÀ¡Ö3¡×¤òÄÏ¤ß¡¢½é¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Ø¤ÎË¾¤ß¤ò·Ò¤®¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤¬¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨¤ò¹â¤á¡¢¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¯¥í¥¹¤òÂ¿ÍÑ¤·¡¢Áê¼ê¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÇ÷¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤¬¹ç¤ï¤º¡¢·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ï8Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿¥Ù¥ó¥Ç¥°¡¼¥º¡¦¥Ü¥é¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¤¬¡¢ÏÈ¤òÂª¤¨¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥¢¥ó¥¬¥¹¡¦¥¬¥ó¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡25Ê¬²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤âÅ¨¿ØÆâ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤ò½ù¡¹¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¡¢2¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆþ¤ë¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤È¥í¥é¥ó¥É¡¦¥µ¥é¥¤¤¬µ¯ÅÀ¤òºî¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤ò»î¤ß¤ë¡£¤¹¤ë¤È41Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°±¦´ó¤ê¤Î°ÌÃÖ¤ÇFK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¼Ð¤á¤Ë½À¤é¤«¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥ô¥£¥ê¡¦¥ª¥ë¥Ð¥ó¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â·èÄêµ¡¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Á°È¾¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ªÎ»¡£¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤À¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Æ¤Ì¤Þ¤Þ45Ê¬´Ö¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤âÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¯¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ï¥Á¥§¡¦¥¢¥À¥à¥º¤¬¥Á¡¼¥àºÇ½é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤âÅ¨¿Ø¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤Î¹¶Î¬¤Ë¶ìÀï¡£65Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥é¤Î±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥À¡¼¥ë¥À¥¤¡¦¥Þ¡¼¥ë¥È¥ó¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤âÏÈ¤ËÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£65Ê¬²á¤®¡¢¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬FK¤«¤é½À¤é¤«¤¤¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÊ£¿ôÁª¼ê¤¬·ã¤·¤¯¸òºø¡£»î¹ç¤¬10Ê¬¶á¤¯¤ËÅÏ¤êÃæÃÇ¤¹¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¡¡79Ê¬¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ØÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤¬Áê¼êDF¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢PK¤ÎÅ«¤Ï¿á¤«¤ì¤º¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¹ç¤¦ÇòÇ®¤·¤¿Å¸³«¤Ë¡£·Þ¤¨¤¿90¡Ü10Ê¬¡¢Áê¼êCK¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤¿¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤¬¼«¿Ø¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¡£¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¡¢¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Á¥ç¥Ü¥Ã¥È¤È·Ò¤®¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥µ¥é¥¤¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£Áö¤ê¹þ¤ó¤À¥Á¥ç¥Ü¥Ã¥È¤¬¥´¡¼¥ëº¸²¼¶ù¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ0¡Ý1¤Ç½ªÎ»¡£º£Âç²ñ½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤¬µÕÅ¾¤Ç3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÏÌ¤¾¡Íø¤ÇÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¡0¡Ý1¡¡¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡90¡Ü10Ê¬¡¡¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Á¥ç¥Ü¥Ã¥È¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¡Ë
¡Ú¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û
¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ê3¡Ý4¡Ý1¡Ý2¡Ë
GK¡§¥¬¥ó
DF¡§¥Ø¥ó¥É¥ê¡¼¡¢¥Ï¥ó¥ê¡¼¡¢¥Þ¥Ã¥±¥ó¥Ê
MF¡§¥é¥ë¥¹¥È¥ó¡Ê83Ê¬¡¡¥Þ¥¯¥ê¡¼¥ó¡Ë¡¢¥®¥ë¥â¥¢¡Ê83Ê¬¡¡¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡Ë¡¢¥Þ¥°¥ì¥¬¡¼¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¡Ê89Ê¬¡¡¥â¡¼¥¬¥ó¡Ë¡¢¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤
FW¡§¥¢¥À¥à¥º¡Ê76Ê¬¡¡¥·¥ã¥ó¥¯¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥Þ¥Ã¥®¥ó¡Ê76Ê¬¡¡¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Ë
¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¡Ê3¡Ý4¡Ý2¡Ý1¡Ë
GK¡§¥°¥é¡¼¥Á
DF¡§¥Ü¥È¥«¡¢¥ª¥ë¥Ð¥ó¡¢¥Þ¡¼¥ë¥È¥ó¡Ê74Ê¬¡¡A¡¦¥µ¥é¥¤¡Ë
MF¡§¥Ü¥é¡Ê86Ê¬¡¡¥¸¥ç¥ë¥È¡Ë¡¢¥·¥§¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡Ê61Ê¬¡¡¥Ê¥®¡Ë¡¢¥±¥ë¥±¥º¡Ê86Ê¬¡¡¥Á¥ç¥Ü¥Ã¥È¡Ë¡¢¥µ¥é¥¤¡¢¥½¥Ü¥¹¥é¥¤
FW¡§¥Ð¥ë¥Ê¥Ð¡¼¥·¥å¡Ê74Ê¬¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡Ë