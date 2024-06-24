¡Ú¥é¥¸¥ªNIKKEI¾ÞÅÐÏ¿ÇÏ¡Û¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É13Æ¬
¡¡6·î30Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡Åç¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢Âè73²ó¥é¥¸¥ªNIKKEI¾Þ¡ÊG3¡¦3ºÐ¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ç¡¦¼Ç1800m¡Ë¤ÎÅÐÏ¿ÇÏ¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿3ºÐÇÏ¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¡£½©¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¾Þ¶â²Ã»»¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥µ¥¦¥¸µ¢¤ê¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É13Æ¬¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£
¡Ú»¥ËÚ2ºÐS¡Û²£»³Éð¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ë13Æ¬¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
¥¢¥ì¥°¥í¥Ö¥ê¥é¥ó¥Æ
¥¦¥¤¥ó¥Þ¥¯¥·¥Þ¥à
¥ª¥Õ¥È¥ì¥¤¥ë
¥µ¥È¥Î¥·¥å¥È¥é¡¼¥»
¥¸¥å¥ó¥´¡¼¥ë¥É
¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¥Õ¥ê¡¼¥È
¥·¥ê¥¦¥¹¥³¥ë¥È
¥»¥Ã¥«¥Á¥É¥é¥´¥ó
¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×
¥ß¥Ê¥Ç¥ª¥í
¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥è¥¾¥é
¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¢¥É¥Û¥Ã¥¯
¥í¥°¥é¡¼¥ë