¡Ö¥¢¥¦¥È¤Î¼è¤êµÞ¤®¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¿¿¤óÃæ¤Ë´ó¤ë¡× ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦²ÃÆ£µ®Ç·¤Î¡È°ÊÊ¡É¤ËOB´äËÜÊÙ»á¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¢¡ ¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï23Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î³ÚÅ·Àï¤Ë2¡Ý6¤ÇÇÔÀï¡£ÀèÈ¯¤·¤¿²ÃÆ£µ®Ç·¤Ï5²ó92µå4¼ºÅÀ¡¢8°ÂÂÇ¡¦1»°¿¶¤ÎÆâÍÆ¤Çº£µ¨5ÇÔÌÜ¡Ê3¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡5·î25Æü°ÊÍèÇòÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½øÈ×3¥¤¥Ë¥ó¥°¤³¤½¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤Åêµå¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤â¡¢4²ó¤ËÀèÆ¬¤ÎÃ¤¸ÊÎÃ²ð¤ËÀèÀ©ËÜÎÝÂÇ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Ä¾¸å¤ËÌ£Êý¤Î±ç¸î¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³¤¯5²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï°ì»à°ìÎÝ¤«¤é¾®¶¿ÍµºÈ¤Ë¿¿¤óÃæ¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¾¡¤Á±Û¤·Å¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¤µ¤é¤ËÅ¬»þÂÇ¤Èµ¾Èô¤Ç¤³¤Î²ó¹ç·×3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¡£¥Á¡¼¥à¤â¤½¤Î¸å10°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤â¡¢3Ê»»¦¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÍ×½ê¤ÇÂÇÀþ¤¬·Ò¤¬¤é¤ºÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´°Éõ¤ò¼ý¤á¤¿Á°²óÂÐÀï¤«¤é°ìÅ¾ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿²ÃÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿´äËÜÊÙ»á¤Ï¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¤ÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ß¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È²ÝÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â»ý¤ÁÁ°¤ÎÀ©µåÎÏ¤ò³è¤«¤·»Í»àµå¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÃÆ£¤À¤¬¡¢µåÃÄOB¤ÏÉÔÄ´»þ¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¦¥È¤Î¼è¤êµÞ¤®¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¿¿¤óÃæ¤Ë´ó¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢2¥¢¥¦¥ÈÁö¼ÔÌµ¤·¤«¤é¤âÏ¢ÂÇÏ¢ÂÇ¤Ç¼ºÅÀ¤¹¤ë»ö¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¥³¡¼¥¹¤Ëµå¤¬½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦°ÊÊ¤ò²òÀâ¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯½Ð±é¤·¤¿¿Î»ÖÉÒµ×»á¤â¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡È¤¢¤ëÄøÅÙ¤³¤ÎÊÕ¤«¤Ê¡©¡É¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬½ÐÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂÇ¼Ô¿´Íý¤ò¤â¤È¤ËÉÔÄ´»þ¤Î²ÃÆ£¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤Î¹â¤¹¤®¤ëÀ©µåÎÏ¤¬µÕ¤ËÂÇ¼Ô¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Îº¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥óºÇ¾®»Í»àµåµÏ¿¤ò72Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¹â¤¤À©µåÎÏ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎOB¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔÄ´»þ¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¤âÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¸ÅÁã¤Î¸åÇÚ¤Ë¸þ¤±¡¢´äËÜ»á¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¢¤¨¤Æ¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»¶¤é¤¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Èà¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢µ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï23Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î³ÚÅ·Àï¤Ë2¡Ý6¤ÇÇÔÀï¡£ÀèÈ¯¤·¤¿²ÃÆ£µ®Ç·¤Ï5²ó92µå4¼ºÅÀ¡¢8°ÂÂÇ¡¦1»°¿¶¤ÎÆâÍÆ¤Çº£µ¨5ÇÔÌÜ¡Ê3¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡5·î25Æü°ÊÍèÇòÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½øÈ×3¥¤¥Ë¥ó¥°¤³¤½¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤Åêµå¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤â¡¢4²ó¤ËÀèÆ¬¤ÎÃ¤¸ÊÎÃ²ð¤ËÀèÀ©ËÜÎÝÂÇ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Ä¾¸å¤ËÌ£Êý¤Î±ç¸î¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³¤¯5²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï°ì»à°ìÎÝ¤«¤é¾®¶¿ÍµºÈ¤Ë¿¿¤óÃæ¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¾¡¤Á±Û¤·Å¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¤µ¤é¤ËÅ¬»þÂÇ¤Èµ¾Èô¤Ç¤³¤Î²ó¹ç·×3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¡£¥Á¡¼¥à¤â¤½¤Î¸å10°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤â¡¢3Ê»»¦¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÍ×½ê¤ÇÂÇÀþ¤¬·Ò¤¬¤é¤ºÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â»ý¤ÁÁ°¤ÎÀ©µåÎÏ¤ò³è¤«¤·»Í»àµå¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÃÆ£¤À¤¬¡¢µåÃÄOB¤ÏÉÔÄ´»þ¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¦¥È¤Î¼è¤êµÞ¤®¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¿¿¤óÃæ¤Ë´ó¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢2¥¢¥¦¥ÈÁö¼ÔÌµ¤·¤«¤é¤âÏ¢ÂÇÏ¢ÂÇ¤Ç¼ºÅÀ¤¹¤ë»ö¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¥³¡¼¥¹¤Ëµå¤¬½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦°ÊÊ¤ò²òÀâ¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯½Ð±é¤·¤¿¿Î»ÖÉÒµ×»á¤â¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡È¤¢¤ëÄøÅÙ¤³¤ÎÊÕ¤«¤Ê¡©¡É¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬½ÐÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂÇ¼Ô¿´Íý¤ò¤â¤È¤ËÉÔÄ´»þ¤Î²ÃÆ£¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤Î¹â¤¹¤®¤ëÀ©µåÎÏ¤¬µÕ¤ËÂÇ¼Ô¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Îº¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥óºÇ¾®»Í»àµåµÏ¿¤ò72Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¹â¤¤À©µåÎÏ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎOB¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔÄ´»þ¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¤âÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¸ÅÁã¤Î¸åÇÚ¤Ë¸þ¤±¡¢´äËÜ»á¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¢¤¨¤Æ¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»¶¤é¤¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Èà¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢µ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù