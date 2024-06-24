¥é¡¼¥á¥ó³¡ÎÏ²°¡ÖÇØ»é¥¹¥¿¥ß¥Ê¤é¤¡¤á¤ó¡×È¯Çä¡¢½ë¤µ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¡È¥¹¥¿¥ß¥ÊËþÅÀ¡É¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤ÈÇØ»éÆþ¤Ã¤¿¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤Î»Ý¿É¥¹¡¼¥×
¡ÖµþÅÔËÌÇòÀî ¥é¡¼¥á¥ó³¡ÎÏ²°(¤«¤¤¤ê¤¤ä)¡×¤Ï6·î26Æü¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÇØ»é¥¹¥¿¥ß¥Ê¤é¤¡¤á¤ó¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¹¬³Ú±ñ¡Ö¥È¥Þ¥È&¥«¥ì¡¼¤é¡¼¤á¤ó¡×È¯Çä¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥«¥ì¡¼Ì£¤Ë¥È¥Þ¥È´Ý¤´¤È1¸Ä»ÈÍÑ¡¢¡ÖÎäÅàÀ¸ñ»ÒŽ¥¶Ë¡×100±ß°ú¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â
¡ÖÊÂ¡×968±ß¡¢¡ÖÂç¡×1,100±ß(¤È¤â¤ËÀÇ¹þ)¡£°ìÉô¤ò½ü¤¯Á´Å¹ÊÞ¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£ÈÎÇäÂÐ¾Ý³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¥â¥é¡¼¥¸¥å¾Ô³÷Å¹¡¢Äá¥öÅçÅ¹¡¢ËÌÃ«Å¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë²Æì¥é¥¤¥«¥àÅ¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¡£
¡ÖÇØ»é¥¹¥¿¥ß¥Ê¤é¤¡¤á¤ó¡×¤Ï¡¢¿¿²ÆÆü¤¬Áý¤¨²Æ¥Ð¥Æ¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢½ë¤µ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¡È¥¹¥¿¥ß¥ÊËþÅÀ¡É¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¡£ ¥Õ¥é¥¤¥É¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤ÈÇØ»é¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤Î»Ý¿É¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢¿É¤µ¤ÎÃæ¤ËÆÚ¥Ð¥é¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Î»ÝÌ£¤ÈÍñ²«¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¤µ¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡È¤ä¤ß¤Ä¤É¬»ê¡É¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤ã¤¤·¤ã¤¿©´¶¤Î¤â¤ä¤·¤ä¤Í¤®¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¡¼¥á¥ó³¡ÎÏ²°¡ÖÇØ»é¥¹¥¿¥ß¥Ê¤é¤¡¤á¤ó¡×
¤Ê¤ª¡¢¡ÖµþÅÔËÌÇòÀî ¥é¡¼¥á¥ó³¡ÎÏ²°¡×¤Ï2005Ç¯6·î¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Î·ãÀï¶è¤Ç¤¢¤ëµþÅÔŽ¥ËÌÇòÀî¤ËÃÂÀ¸¡£2024Ç¯6·î18Æü¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Ë140Å¹ÊÞ¤ò¥Á¥§¡¼¥óÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ë¤â¥³¥¯¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¡ÈµþÅÔÇØ»é¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡É¡£¹Ù³°·¿Å¹ÊÞ¤Ç¤ÏÃó¼Ö¾ìŽ¥¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Ç¤â¿´ÃÏ¤è¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµþÅÔËÌÇòÀî ¥é¡¼¥á¥ó³¡ÎÏ²°¡×Å¹ÊÞ¥¤¥á¡¼¥¸