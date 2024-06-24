¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï²ñ¼Ò¤¬½ª¤ï¤ë¡×¡Ä4000²¯±ß¤ÎÆÃÊÌÂ»¼º¤ò·×¾å¤·¤¿µçÃÏ¤Ç°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤Î¸µ²ñÄ¹¤¬·è¤á¤¿¡Ö¶Ã¤¤Î³Ð¸ç¡×
¸µ°ËÆ£Ãé¾¦»ö²ñÄ¹¡¢¤½¤·¤ÆÌ±´Ö¿Í½é¤ÎÃæ¹ñÂç»È¤òÌ³¤á¤¿Ã°±©±§°ìÏº¤µ¤ó¡£»Å»ö¤ËÀ¸³¶¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿Ì¾·Ð±Ä¼Ô¤â85ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢¿ÍÀ¸¤Î²Â¶¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¡£¡ØÏ·¤¤¤¿º£¤À¤«¤é¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÃ°±©±§°ìÏº¡ØÏ·¤¤¤¿º£¤À¤«¤é¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤ÎÂç¼ºÇÔ
»ä¤Ë¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¤Î´ðËÜ¸¶Â§¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¿ÍÀ¸¤Î»Ø¿Ë¤¬Æó¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢À¶·é¡¢Èþ¿´¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖÀµÄ¾¡×¤Ï¡¢¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡£¡ÖÀ¶·é¡×¤Ï¡¢¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¿¼Â¤Ç¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¡ÖÈþ¿´¡×¤Ï¡¢¿Í¤ò¹¶·â¤·¤¿¤êÀº¿ÀÅª¤Ë½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤¤ì¤¤¤Ê¿´¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¶À¡×¡£Â¾¿Í¤Î¹Ô¤¤¤ÎÁ±°¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹Ô¤¤¤òÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿Í´Ö¤Ï¼Ò²ñÅªÎ©¾ì¤¬¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤è¤êÌÜ²¼¤Î¼Ô¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢¸¢ÎÏ¤ä¤ª¶â¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÌÜ²¼¤Î¼Ô¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤Î¤½¤¦¤¤¤¦¹Ô¤¤¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¶¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¼«Ê¬¼«¿È¤ò¾Ê¤ß¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«²ü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Ë»ä¤¬ÍýÁÛ¤È¤·¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢À¶·é¡¢Èþ¿´¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¾å»Ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍ£°ì¤Î¿Í¤¬¡¢Åû°æÍº°ìÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ãóºß»þÂå¤Î»ä¤Ï¡¢¹òÊªÁê¾ì¤ÇÂç¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÇ¯¤Ï´³ò±¤¬Â³¤¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¿·Ê¹¤Î°ìÌÌ¤¬¡¢¹Ó¤ìÃÏ¤È²½¤·¤¿Èª¤Î¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç¡Ö¿¼¹ï¤ÊÂç´³ò±¡×¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»°¡»ÂåÈ¾¤Ð¤ÇÁê¾ìÍ½Â¬¤ËÂ¿¾¯¤Î¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿»ä¤Ï¡¢¤½¤Îµ»ö¤ò¸«¤ÆÂçÆ¦²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ò³Î¿®¤·¡¢ÂçÎÌ¤ËÇã¤¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ß±«¤Ç¾õ¶·¤Ï°ìÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñÇÀÌ³¾Ê¤¬¡ÖÂçËºî¡×¤È¤ÎÍ½Â¬¤ò½Ð¤·¡¢Áê¾ì¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤ÁÂçË½Íî¡£»ä¤Ï¸Þ¡»¡»Ëü¥É¥ë¶á¤¤´Þ¤ßÂ»¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¢¤Ï°ì¥É¥ëÌó»°¡»¡»±ß¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢ÆüËÜ±ß´¹»»¤ÇÌó°ì¸Þ²¯±ß¡£Åö»þ¤Î²ñ¼Ò¤ÎÀÇ°ú¤¸å¤ÎÍø±×¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÂçÂ»¼º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¡Ö¤³¤È¤Î·Ð°Þ¤òÊñ¤ß±£¤µ¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ²ñ¼Ò¤ËÊó¹ð¤·¤í¡£¤¤¤Ã¤µ¤¤±£¤·¤´¤È¤Ï¤¹¤ë¤Ê¡×¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤¬¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë²¶¤¬Àè¤Ë¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¼Ò¤«¤é¤Î¼¸ÀÕ¤ÎÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜ¼Ò¤Î¿©ÎÁÉôÌç¾å»Ê¤À¤Ã¤¿Åû°æ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç»à¤Ì¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤
Åû°æ¤µ¤ó¤Ï»ä¤è¤ê°ì¡»ºÐ¤Û¤É¾å¤Ç¡¢¡Ö¾å»Ê¤Ë¤â¡¢Éô²¼¤Ë¤â¡¢¼è°úÀè¤Ë¤â¡¢ºÊ¤Ë¤â¡¢±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤ò¿®Ç°¤È¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï°ìÅÀ¤ÎÆÞ¤ê¤â¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢À¸³¶¤Ë°ìÅÙ¤â±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Åû°æ¤µ¤ó¤â»Å»ö°Ê³°¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÃ°±©·¯¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¤È¤²¶¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¡£¤¸¤Ä¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢ËÜÅö¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Éô²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤¦¸À¤¨¤ëÍ¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È»ä¤Ï¿´¤Ë¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Åû°æ¤µ¤ó¤ÈÄ¹¤¯°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¤¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Èà¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î»Ø¿Ë¤Ï·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Î¤Á¤Ë»ä¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¡¢²ñ¼Ò¤Ï¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Î¸å°ä¾É¤ÇÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤ÎÉÔÎÉ»ñ»º¤òÊú¤¨¡¢ÂçÉýÀÖ»ú¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾åµéÌò°÷¤ä¼è°ú¶ä¹Ô¤Ï¡¢°ì¡»Ç¯¡¢Æó¡»Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä½þµÑ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬ÂçÂ¿¿ô¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¼Ò°÷¤¬¤¤¤¯¤é°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¤â¡¢Íø±×¤ÏÉÔÎÉ»ñ»º¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¡¢¾Íè¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Çº¤ß¤ËÇº¤ó¤ÀËö¡¢»ä¤Ï¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤«¤é°ìÇ¯È¾¸å¤Î°ì¶å¶å¶åÇ¯½©¡¢ÉÔÎÉ»ñ»º¤ò°ì³ç½èÍý¤·¤Æ»°¶å¸Þ¡»²¯±ß¤ÎÆÃÊÌÂ»¼º¤ò·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢³ô²Á¤¬²¼¤¬¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤ÏÅÝ»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤Ç¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ò°÷¤ä²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë»×¤¤Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬»à¤Í¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¼Ò°÷¤¿¤Á¤ÏÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤¤¡¢²ÈÂ²¤ä¿ÆÎà±ï¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤¬²ñ¼Ò¤òÅÝ»º¤µ¤»¤Æ¼«Ê¬¤Ï¾¡¼ê¤Ë»à¤ó¤ÀÃ°±©¤ÎÊì¿Æ¤À¡¢ºÊ¤À¡¢»Ò¶¡¤À¡×¤È¸å¤í»Ø¤ò¤µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ï»à¤ó¤Ç¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éô²¼¤ä²ÈÂ²¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ê¶ìÏ«¤ò¶¯¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ë»Ø¿Ë¤ËºÇ¤âÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»à¤Ì¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÏ¢ºÜµ»ö¡Ò¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬Ï·¸å¤ò¡ÖÂç¼ºÇÔ¡×¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤¿¸¶°ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¼Â¤Ï¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¶â¤è¤ê¤âÂç»ö¤Ê¤â¤Î¡×¡Ó¤Ç¤Ï¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÈë·í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬Ï·¸å¤ò¡ÖÂç¼ºÇÔ¡×¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤¿¸¶°ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¼Â¤Ï¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¶â¤è¤ê¤âÂç»ö¤Ê¤â¤Î¡×