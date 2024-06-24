²¶¤ÏÀäÂÐ¤Ë¡ÖÅ¯³Ø¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¡ÄÅìÍÎ¤Î¥ë¥½¡¼¡ÖÍý³Ø¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤¿¡Ö¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¡×
ÌÀ¼£°Ý¿·°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¤¿¤Á¤ÏÇº¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤ä¡Ö¿ÈÂÎ¡×¡¢¡Ö¼«Á³¡×¡¢¡Ö¼Ò²ñ¡¦¹ñ²È¡×¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀè¿Í¤¿¤Á¤ÎÃÎÅª³ÊÆ®¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¡¢º£Æü¤Î»ä¤¿¤Á¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÆüËÜÅ¯³ØÆþÌç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÆ£ÅÄÀµ¾¡¡ØÆüËÜÅ¯³ØÆþÌç¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¢ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹¾ÃûÌ±¤Î¡ÖÍý³Ø¡×
philosophy ¤ÎÌõ¸ì¤È¤·¤ÆºÇ½éÍÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÍý³Ø¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢À¾¼þ¤¬¡ÖÅ¯³Ø¡×¤È¤¤¤¦Ìõ¸ì¤ò»È¤¤¤Ï¤¸¤á¡¢¤ä¤¬¤Æ¤½¤ì¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ë¥½¡¼¡ÊJean-Jacques Rousseau, 1712-1778¡Ë¤Î¡Ø¼Ò²ñ·ÀÌóÏÀ¡Ù¤òÆüËÜ¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢¤Þ¤¿¼«Í³Ì±¸¢±¿Æ°¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿Ãæ¹¾ÃûÌ±¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÍý³Ø¡×¤È¤¤¤¦Ìõ¸ì¤ò»È¤¤¤Ä¤Å¤±¤¿¡£
¥Õ¥¤¥¨¡ÊAlfred Fouillée, 1838-1912¡Ë¤Î¡ØÅ¯³Ø»Ë¡Ù¤òÌõ¤·¤¿¡ØÍý³Ø±è³×»Ë¡Ù¡Ê°ìÈ¬È¬Ï»Ç¯¡Ë¤äÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤ÎÅ¯³Ø³µÏÀ¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¡ØÍý³Øîì¸¼¡Ù¡Ê°ìÈ¬È¬Ï»Ç¯¡¢¡Öîì¸¼¡×¤È¤Ï¡Ö±ü¿¼¤¤Æ»Íý¤ò°ú¤¤À¤¹¡×¤È¤¤¤¦°Õ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Å¯³Ø¤ò¡ÖÍý³Ø¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤Þ¤¿»à¤ÎÄ¾Á°¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¡Ø°ìÇ¯ÍÈ¾¡Ù¤ä¡ØÂ³°ìÇ¯ÍÈ¾¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë°ì¶å¡»°ìÇ¯¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÍý³Ø¡×¤È¤¤¤¦Ìõ¸ì¤ò»È¤¤¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤½¤¦¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£
¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÃûÌ±¤¬À¾¼þ¤äÄÅÅÄ¿¿Æ»¡¢Ê¡ÂôÍ¡µÈ¤é¡ÖÌÀÏ»¼Ò¡×¤Ë½¸¤Ã¤¿ÌÀ¼£½é´ü¤Î·¼ÌØ²È¤¿¤Á¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤È°Û¤Ê¤Ã¤¿³ØÌä´Ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë¸«¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À¾¼þ¤Ï¶õÍý¤È¼ÂÍý¤È¤¤¤¦É½¸½¤ÇÅìÍÎ¤ÈÀ¾ÍÎ¤Î³ØÌä¤ÎÆÃÄ§¤ò¸À¤¤É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÃûÌ±¤Ï¡¢°ìÊý¤À¤±¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀäÂÐ»ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃûÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ³ØÌä¤Ï¡Öµõ³Ø¡¿¼Â³Ø¡×¤È¤¤¤¦ÆóÊ¬Ë¡¤ÇÀ°Íý¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£À¾ÍÎ¤ÈÅìÍÎ¤Î³ØÌä¤Ï¡¢¤½¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë°ìÀþ¤ò°ú¤¤¤ÆÙ£Á³¤È¶èÊÌ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é³ØÌä¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¡£
ÃûÌ±¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹Î±³ØÃæ¤ËÀÜ¤·¤¿À¯¼£»×ÁÛ¤òÆüËÜ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥ß¥ë¤ä¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤Î¼«Í³ÏÀ¡¢ÂåµÄÀ¯¼£ÏÀ¤òÍýÏÀÅª¤Êµò¤ê¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ì±¸¢±¿Æ°²È¤Ë¿·¤¿¤ÊÍýÏÀÅª´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£¤È¤¯¤ËÃûÌ±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥ë¥½¡¼¤Î¼Ò²ñ·ÀÌó¤Î»×ÁÛ¡¢¿ÍÌ±¼ç¸¢ÏÀ¤Ï¡¢¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿Ì±¸¢±¿Æ°¤ËÂç¤¤Ê¤Ï¤º¤ß¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¡Ø¼Ò²ñ·ÀÌóÏÀ¡ÙÂè°ìÊÔÂè°ì¾ÏËÁÆ¬¤Î¡Ö¿Í´Ö¤Ï¼«Í³¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤·¤«¤·¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ÇÅ´º¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤ËÅµ·¿Åª¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ë¥½¡¼¤Î¿ÍÌ±¼ç¸¢ÏÀ¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Í³¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Íý²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¡Ö¼«Í³¡×¤Î´ÑÇ°¤ò³Ë¤ËÃûÌ±¤Ï¼«Ê¬¤Î»×ÁÛ¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·ÃûÌ±¤ÎÍý²ò¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¾ÍÎ¤Î»×ÁÛ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤À¤±¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÒ»Ò¤Î¸À¤¦¡ÖµÁ¤ÈÆ»¤È¤ËÇÛ¤¹¤ë¹ÀÁ³¤Î°ìµ¤¡×¡Ê¡Ö¸øÂ¹±¯ÊÓ¡×¡Ë¡¢¤Ä¤Þ¤êÆ»µÁ¤Ë¼«¤º¤«¤é¤Ä¤ì¤½¤¦¡Ö¤Ò¤í¤Ó¤í¤È¤·¤¿µ¤¡×¤Ï¡¢¥ë¥½¡¼¤Î¸À¤¦¼«Í³¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÍßË¾¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¹Ô°Ù¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤éË¡¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¼«¤é½¾¤¦¼«Í³¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
À¾ÍÎ¤ÈÅìÍÎ¤Î»×ÁÛ¤ò¤¿¤À¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¸Ì®¤Î¤Ê¤«¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÎ¾¼Ô¤ò´Ó¤¯ÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤È¤³¤í¤ËÃûÌ±»×ÁÛ¤ÎÆÃÄ§¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£ÃûÌ±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¾ÍÎ»×ÁÛ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°ìÊýÅª¤ËÀ¾ÍÎ»×ÁÛ¤ò¼õÍÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅìÍÎ»×ÁÛ¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤ä¤Ï¤êÆÃ¼ì¤Ê¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÀ¾ÍÎ¤Î»×ÁÛ¤È¤ò´Ó¤¯ÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£
¤³¤Î»þÂå¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«
ÃûÌ±¤¬À¾ÍÎ¤Î»×ÁÛ¤ÈÅìÍÎ¤Î»×ÁÛ¤ò´Ó¤¯ÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢À¾ÍÎ¤Ë³Ø¤Ö¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÃûÌ±¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÅìÍÎ¤Î»×ÁÛ¤ÎÉÔ½½Ê¬À¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÑÍý¤äÆ»ÆÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï·è¤·¤ÆÎô¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Öµ»½Ñ¤ÈÍýÏÀ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤È¤¦¤Æ¤¤µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÃûÌ±¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÃûÌ±¤¬»Ä¤·¤¿ÍÌ¾¤Ê¤³¤È¤Ð¤Ë¡¢¡Ö²æÆüËÜ¸Å¤è¤êº£¤Ë»ê¤ëËøÅ¯³ØÌµ¤·¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£·Ð¸³¤ÎÍýÏÀ²½¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÎÉÔ½½Ê¬À¤¬Å¯³Ø¤ÎÉÔºß¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò°ú¤¤ª¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Íý²ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ð¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¡×
¤Þ¤µ¤ËÍýÏÀ¤ÎÉÔºß¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÅ¯³Ø¤ÏÃûÌ±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈÏ¤È¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥ô¥§¥í¥ó¡ÊEugène Véron, 1825-1889¡Ë¤Î¡ØÈþ³Ø¡Ù¤ä¥Õ¥¤¥¨¤Î¡ØÅ¯³Ø»Ë¡Ù¤òÌõ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇ§¼±¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤·¤«¤·ÃûÌ±¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÅ¯³Ø¤òÌµ¾ò·ï¤Ë¹ÎÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢À¾¼þ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¼Â¾Ú¼çµÁ¤ÎÅ¯³Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÃûÌ±¤Ï¡ØÂ³°ìÇ¯ÍÈ¾¡Ù¤Î¤Ê¤«¤ÇÈãÈ½¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº¡°ìÇÉ¤Ï¶Ë¤Æ³Î¼Âµò¤ë²Ä¤¤¬Ç¡¤¯¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Â¶¸½¼Â¤Ë¹´Å¥¤¹¤ë¤ÎÍ¾¤ê¡¢â©Á³ÌÀÇò¤Ê¤ëÆ»Íý¤â¡¢çñ¤â¼Â¸³¤ËÄ§¤·ÆÀ¤Ê¤¤¼Ô¤Ï¡¢³§Ëõ»¦¤·¤Æ¡¢¼«¤é¶¹ð§¤Ë¤·¡¢¼«¤é¸Çïû¤Ë´Ù¤¤¤ê¤Æ¡¢Â¶ÊÀ¤äÂç¤Ë¸ã¿Í¤ÎÀº¿À¤ÎÇ½¤òëØ¤¤¤Æ¡¢Ç·¤¬À¼²Á¤ò¸º¤º¤ë¤Ë»ê¤ë¤Î¤ÇÍ¤ë¡×¡£¤¿¤È¤¨²Ê³ØÅª¤Ê¸¡¾Ú¤ò·Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ°¤«¤·¤¨¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ»µÁ¾åÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë³Î¤«¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤½¤ì¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇÓ½ü¤¹¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ½ÎÏ¤òÉÔÅö¤Ë¶¹¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÃûÌ±¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÃûÌ±¤¬¼Â¾Ú¼çµÁ¤ÎÅ¯³Ø¤òÈãÈ½¤·¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Öµõ³Ø¡¿¼Â³Ø¡×¤È¤¤¤¦ÆóÊ¬Ë¡Åª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤ÇÅìÍÎ¡¦À¾ÍÎ¤Î»×ÁÛ¤òÀ°Íý¤·¡¢°ìÊý¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤à¤·¤í¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤ò¼è¤êÊ§¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¼«¤é¤Î»ëÅÀ¤ò¿ø¤¨¡¢É¾²Á¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤òÃûÌ±¤Ï»ý¤Á¤Ä¤Å¤±¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃûÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÂ¾¥ËÊ¶¥ë¥³¥È¡×¤òÎ¸¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ¡ÖÅ¯³Ø¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤òºî¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
À¾¤äÊ¡Âô¤ÎÀ¾ÍÎ¤Î³ØÌä¤Î¼õÍÆ¤Î»ÅÊý¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤¿ÃûÌ±¤Î¤½¤ì¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤ÃÎ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õÍÆ¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦º¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌäÂêÄóµ¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÃø¤·¤¤È¯Å¸¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤ÃÎ¸«¤äµ»½Ñ¤ËÆü¡¹ÀÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÏ¢ºÜµ»ö¡ÒÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÍÌ¾¤ÊÅ¯³Ø¼Ô¤Ï¤É¤ó¤ÊÅú¤¨¤ËÃ©¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä»ä¤¿¤Á¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡Ö°µ´¬¤Î»ëÅÀ¡×¡Ó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÅ¯³Ø¤Î¤³¤È¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÍÌ¾¤ÊÅ¯³Ø¼Ô¤Ï¤É¤ó¤ÊÅú¤¨¤ËÃ©¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä»ä¤¿¤Á¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡Ö°µ´¬¤Î»ëÅÀ¡×